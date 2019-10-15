DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

1-AMBULANSA YOL VERMEYEN SÜRÜCÜYE 2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI… * Sanık Yetişmiş,

“Bu olay nedeniyle pişmanım, sosyal medyada linç edildim. Sosyal hayattan dışlandım. 23 yaşındayım ancak görüldüğü gibi büyük gösteriyorum. Tepkiler devam ediyor. Olayın mağduru aslında ben oldum" Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA- BAHÇELİEVLER'de ambulansın önüne geçerek yol vermemeye çalışan sürücü Muhammed Efkan Yetişmiş (23) hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından açılan dava karara bağlandı. Sanık Muhammed Efkan Yetişmiş'i "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan beraatine karar veren mahkeme, sanık Yetişmiş'i “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ceza ertelendi. İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Muhammed Efkan Yetişmiş ile avukatı katıldı. Sanık Yetişmiş, olay günü Merter'den Beylikdüzü'ne E-5'te orta şeritte seyir halinde ilerlediğini belirterek, “Sol şeritte sirenleri kapalı bir ambulans vardı. Birden sirenlerini açtı sesli uyarı yapınca ambulansın önündeki aracı sıkıştırdı. Araç benim şeride geçti. Ben bu şekilde tehlike yaşadım. Ambulans geçtikten sonra sirenleri kapattı. Seyrine devam etti. Bir süre sonra ambulans ile yan yana geldik. Ben bu sebeple 'Can kurtarmaya giderken benim canımı mı tehlikeye atıyorsunuz!' dedim. Ambulansta teknisyen görmedim. Şoför bana 'Git lan' gibi daha da argo şekilde konuşunca istenmeyen bu olay yaşandı. Bu olayla ilgili bir video var. Ambulans bana arkamdayken siren öttürmemektedir. Görüntülerde açıktır" dedi.

“OLAYIN MAĞDURU ASLINDA BEN OLDUM"

Sosyal medyada linç edildiğini belirten sanık Yetişmiş, “Sosyal hayattan dışlandım. 23 yaşındayım ancak görüldüğü gibi büyük gösteriyorum. Tepkiler devam ediyor. Olayın mağduru aslında ben oldum" diye konuştu. “AMBULANSIN İÇİNDE HASTA OLMADIĞI KANAATİNE VARDIM"

Avukat, “Ambulansın içinde hasta olmadığı kanaatine nasıl vardın? “şeklindeki sorusuna Sanık Yetişmiş “Normalde ambulansta 3 teknisyen olur. 2 teknisyen arkada, 1 teknisyen önde olur. Ambulansın arkadaki camı açıktı. Yan yana geldiğimizde şoförü yalnız gördüm. Bu nedenle ambulansın içinde hasta olmadığı kanaatine vardımö diye cevap verdi. Duruşmada olay gününe ilişkin video izlendi. Sanık Yetişmiş'in avukatı da müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti. “PİŞMANIM"

Son sözü sorulan sanık Yetişmiş “Bu olay nedeniyle pişmanım. Bu nedenle karşınıza gelmek istemezdim. Daha önce suça karışmadım. Mağdurum. Takdir mahkemenizindir" dedi. MAHKEME DAVAYI KARARA BAĞLADI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Muhammed Efkan Yetişmiş'in "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan beraatine karar verdi. Sanık Yetişmiş'in “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geriye bırakılmasına da karar verdi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 28 Şubat 2019 tarihinde Bahçelievler'de meydana gelen olay şöyle oldu: Şüpheli Muhammed Efkan Yetişmiş, E-5 Kuzey yan yol mevkiinde uyarı ve ikaz lambaları yakarak geçiş hakkı talep eden ambulans aracına yol vermedi. İçerisinde hasta bulunan ambulansın görev yapmasına engel olduğu, yolda trafiğin olağan akışına aykırı olarak şerit değiştirmek suretiyle de tehlikeli araç kullandığına dair polise ihbar yapıldı. Şüphelinin eylemi bazı sosyal medya, basın ve yayın kuruluşlarında video olarak yayınlandı. Gözaltına alınan

Yetişmiş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. "AMBULANSA KASTEN YOL VERMEDİ"

Soruşturma sonunda iddianame hazırlayan savcılık, şüpheli Yetişmiş'in üzerine atılı suçları işlediğine şüphe bulunmadığı belirtti. İddianamede, sirenlerini çalarak yol almak isteyen ambulansa kasten yol vermediği, ambulansın geçtiği şeride geçerek fren yaptığı, önüne aracını kırdığı, kamu görevi görmekte olan ambulansın görev yerine dönüşünü-gidişini ısrarla yol istemesine rağmen cebir ve tehdit kullanmak suretiyle engellediği, trafik akışını tehlikeye soktuğu belirtildi. Şüpheli Yetişmiş hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 9 aydan 5 yıla kadar hapsi isteniyordu.

PARA CEZASI DA KESİLMİŞTİ

Öte yandan Yetişmiş' e olay günü "Saygısızca araç kullanmak" suçundan 108 TL, "Geçilen aracın geçilme kurallarına uymaması" suçundan 108 TL, "Şerit izleme değiştirme kurallarına uymamak" suçundan ise 108TL olmak üzere toplam 324 lira idari para cezası kesilmişti. MAKAS ATARAK KAZAYA NEDEN OLMUŞTU

Öte yandan Yetişmiş, Ağustos ayında ise TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde kaza yapmıştı. 4 kişinin yaralandığı kazaya Muhammed Efan Yetişmiş'in makas atarak ilerlemesinin neden olduğu öne sürülmüştü. Görüntü Dökümü:

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-Yetişmiş'in görüntüsü

-Arşiv ============================================== (Havadan görüntülerle)

2-BÜYÜKÇEKMECE'DE RİSKLİ BİNALAR KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YIKILDI Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında haklarında yıkım kararı verilen dairelerin yıkımına başlandı.

Büyükçekmece Belediyesi, 26 Eylül'deki deprem sonrası kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdi. Depremden önce risk nedeniyle boşaltılan 25 daire iş makineleriyle yıkıldı. Büyükçekmece Belediyesi'ne bağlı ekipler Atatürk Caddesi ve Sinem Sokak'ta 30 yıllık olduğu belirtilen toplamda 25 daireyi iş makineleriyle yıktı.

"BÜYÜKÇEKMECE 2 YIL İÇİNDE DEPREME YÜZDE YÜZ HAZIR"

Çalışmaları izleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ilçedeki genel durum hakkında da bilgi verdi. Büyükçekmece'nin depreme yüzde 90 hazır olduğunu ifade eden Akgün, "Bugüne kadar bin 300'den fazla blok yıktık. Yaklaşık 15 bin civarında daire yenilendi ve yenilenmeye devam ediyor. Bunlar da Büyükçekmece'de beklenmekte olan büyük depremde hasar görecek ve ya ağır darbe alacak binalardı. Bunların yıkımını öne aldık. Biz depreme yüzde 90 hazır bir ilçeyiz. İki sene içerisinde yüzde yüz depreme hazır hale geleceğiz." dedi.

Yıkılan dairelerden birinde yaşayan Mehmet Küçük de kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilmesini istedi. Küçük, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Büyükçekmecelilerde tedirginliğin olduğunu belirtti. Görüntü dökümü

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-Yıkımdan drone görüntüsü

-Hasan Akgün'ün konuşması

-Yıkım çalışmalarından aktüel görüntü

-Mehmet Küçük röp

-Diğer detaylar =============================== 3- TARIM BAKANLIĞI'NIN KARA LİSTESİNDE; BU ÇİKOLATA VE İÇECEKLERE DİKKAT

"Kalp rahatsızlıklarına hatta aşırı kullanımda ölüme neden olabilir" Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKCİ /İSTANBUL, (DHA) TARIM ve Orman Bakanlığı, taklit tağşiş yapılan ve ilaç etken maddesi kullanılan gıda ürünlerinin listesini kamuoyu ile paylaştı. Listede bazı içecek ve çikolatalarda kullanılan "Sildenafil sitrat" isimli ilaç etken maddesi dikkat çekti. Uzmanlara göre, cinsel performans artırıcı özelliği olan bu maddenin bilinçsiz tüketilmesi, kalp rahatsızlıklarına ve hatta aşırı kullanımda ölüme neden olabilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli ürün listesini açıkladı. "Performans artırıcı enerji yüklü" diye satılan çikolatalarda ve kahvelerde sildenafil, tadalafil gibi birçok ilaç hammaddesi tespit edildiği belirtildi.

Bu maddeyi içeren ürünlere ulaşmak ise çok kolay. Bunları üreten firmalara verilen ceza bu yıl 22 bin 742 lira. Firmaların elde ettikleri kazançların ise bu cezanın çok çok üzerinde olduğu , caydırıcı olması için hapis ya da ticaretten men gibi önlemlerin etkili olabileceği bildiriliyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Şenyurt, "Listede bulunan ilaç etken maddelerinden biri de Sildenafil. Bunlar enerji içeceklerinde, çikolatalarda yine performans artırıcı ürün olarak sunulmakta ve halkın çok rahat ulaşabileceği satış noktalarında yer alıyor. Son derece tehlikeli" dedi.

"GIDA DENETİMLERİ YETERLİ DEĞİL"

Üretici firmaların yeterince denetlenmediğini ifade eden Şenyurt, şunları söyledi:

"5996 sayılı kanun kapsamında gıda denetimi, Kamu denetimi gıda hilelerinin önüne geçmek için çok önemli. Bunların frekanslarının artırılmasını biz öneriyoruz. Şu anda 675 bin civarındaki kayıtlı onaylı işletmeleri, 6 bin 800 civarında teknik personel denetliyor. Ve ortalama yılda 1 kez bir işletmenin denetleniyor olması bu sayının yetersiz olduğunu gösteriyor. Yapılan tespitlerde farklı gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapılan firmalar, belli aralıklarla bakanlıkça yayınlanıyor. Bu bir parça caydırıcı etki yapabiliyor ancak yapılan incelemeler gösteriyor ki aynı firmalar isim değiştirerek bu hatayı, bu yanlışı yapmaya devam ediyorlar. Bu da gösteriyor ki uygulanan cezai yaptırımlar yeterli değil. Cezai yaptırımların da artırılması son derece önemli" şeklinde konuştu. "SİLDENAFİL MADDESİ ÖLÜME GÖTÜREBİLİR"

"Hile yapılan, taklit tağşiş yapılan ürün gruplarından bir tanesi de içecek grubunda tespit edilen ilaç etken maddesi." diyen Şenyurt, "Son derece tehlikeli, insanları ölüme götürebilecek, kalp krizlerine yol açabilecek, doktor kontrolünde verilmesi gereken ilaç etken maddeleri. "Sildenafilö örneğin tespit edilmiş. Bunlar enerji içeceklerinde, çikolatalarda yine performans artırıcı ürün olarak sunulmakta ve halkın çok rahat ulaşabileceği satış noktalarında yer alıyor. Son derece tehlikeli. Bu tür ürünler üreten firmalar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu ve kovuşturma yapılıyor. Ama bu konuda halkımızın da dikkatli ve duyarlı olması lazım. Bu kadar ucuz olmamalı, bu ürünlere ulaşım bu kadar kolay olmamalı. Zaten bu yüzden yasaklı" dedi.

BU TÜR ÜRÜNLERE ULAŞIM ÇOK KOLAY

Taklit, tağşiş yapan firmalara verilen cezaların caydırıcı olmadığını dile getiren Şenyurt, şöyle konuştu:

"Bu konuda çok titiz davranmak lazım. Gelişi güzel, her yerden ulaşabiliyor insanlar bu tür ürünlere. Kamu denetimi bu konuda belli ki sıklaştırılmış. Daha da sıkılaştırılmalı ve bunlar zaten halkın sağlığını tehdit ettiği için, bu ve benzer ürünlerde yapılan tespitlerde, üretici firmalar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunularak bunlarla ilgili yasal işlem yapılmakta. Diğer taklit tağşiş ürünlerde ceza sadece para cezası olarak karşımıza çıkıyor. Bu yıl enflasyon oranının da artırılmış haliyle 22 bin 742 lira şu anda uygulanan ceza. Zaten kötü niyetli olan, haksız kazanç elde eden bu cezayı göze alarak bu işe giriyor. Çünkü elde ettiği kazanç zaten bu cezanın çok çok üzerinde. Dolayısıyla bu cezayı göze alarak üretime devam eden firmalar var. Bunlarla mücadele etmek lazım. Cezaları caydırıcı hale getirmek lazım. Belki hapis cezası, belki ticaretten men cezası gibi farklı seçenekler olabilir. Şu anki cezaların caydırıcı olmadığını açıkça söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

YILDA 320 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Gıdaya bağlı hastalıkların önüne geçmenin önemini vurgulayan Şenyurt, "Yılda 600 milyon insan dünya genelinde gıdaya bağlı hastalıklarla karşılaşıyor. 200'ün üzerinde tanımlanmış gıdaya bağlı hastalık var. Bunların bir kısmının ölümle sonuçlanan etkileri olduğu gibi hafif atlatılan sağlık sorunları da bunların içersinde ve yılda 320 bin kişi hayatını kaybediyor. Ülkemizde de geçtiğimiz yılda hatta bu yıl, sahte içkiden ve yedikleri yemekten zehirlenerek ölen insanlar hala duyuyoruz. Bu tür olayların önüne geçmek için bilinçli olmak zorundayız" dedi. "ÜRÜNLERİN İÇERİKLERİNE BAKMIYORUZ"

Bazı vatandaşlar da aldıkları ürünlerde denetimlerin yetersiz olduğunu dile getirdiler. Murat Akın, "Yeterli denetim de yok. Biz de dikkat etmiyoruz zaten. Bakmıyoruz. Ezbere alıyoruz" şeklinde konuştu.

Özellikle enerji içeceklerini kalp rahatsızlıklarına yol açması nedeniyle tüketmediğini dile getiren 10 yıldır İstanbul'da yaşayan Ukraynalı Viktor Cherepakha, "Açıkçası ben alışveriş yaparken ürünlerin içeriklerine bakmıyorum ama tahmini hangi ürünün nasıl işe yaradığını biliyorum. Şahsen enerji içeceği mesela almıyorum. Çünkü enerji artırıcı bir şey yani, kalbin çalışma hızını artırıyor ve bu sağlıklı bir şey değil. O yüzden pek tüketmemeye bakıyorum. Çikolata pek düşündürmedi açıkçası daha önce bunu" ifadelerini kullandı.

Satın aldığı gıda ürünlerinin içeriğini incelemediğini ifade eden Nihat Eren ise, "Genelde onlara bakmıyoruz. Ben Türk malı olup olmadığına bakıyorum açıkçası. O bahsettiğiniz konulardan da pek fazla bilgimiz yok. İçeriğine de bakmıyoruz. Baktığımızda da çok fazla bir şey anlamıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Zafer Şenyurt ile röp.

-Kalabalık görüntüleri

-Vatandaş ile röp.

-Muhabir anonsları

-Genel ve detay ====================== (Özel)

4- FATİH'TE YEMEK YİYEN SOMALİLİ ÖĞRENCİNİN PARASINI BÖYLE ÇALDILAR Haber: Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA)

Fatih'te iki şüpheli Somali'den İstanbul'a yüksek lisans için gelen Somalili genç kadının yemek yerken çantasındaki parasını çaldı. O anlar kameralara yansıdı.

Somali'den Türkiye'ye yüksek lisans için gelen Somalili Nejma isimli genç kız 3 arkadaşıyla birlikte 6 Ekim Pazar günü, İstanbul gezisine çıktılar. Nejma bir süre sonra Fatih Fındıkzade'deki döviz bürosunda 100 dolar bozdurdu. Döviz bürosundan ayrıldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte bir kafeteryada oturup yemek söyleyen Nejma çantasını oturduğu sandalyenin arkasına astı. Kafeteryadan kalkacakları sırada çantasının açık olduğunu fark eden Nejma, çantasında parasının olmadığını fark edince personele durumu bildirdi. Kafeterya çalışanları güvenlik kameralarını incelediğinde gerçek ortaya çıktı. Nejma ve arkadaşlarının oturduğu masanın arkasındaki masaya oturan yine yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 2 şüpheli, Nejma'nın çantasındaki 570 lirayı el çabukluğuyla alarak kayıplara karıştı. 570 lirasını çaldıran Somalili kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan hırsızlık anları ise kafeteryanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Somalili kadınlar yemek yerken arka masada oturan iki şüpheliden biri arkasındaki sandalyede asılı duran çantaya elini atıyor. Şüpheli çantanın içinden paraları alıyor. Masa altında bir süre paraları sayan şüpheliler daha sonra buradan ayrılıyor. Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Şüphelinin çantadan parayı alması

-Parayı sayması

-Cebine koyması 15.10.2019 -10.35 Haber Kodu : 191015037 ========================= 5- PLAKAYI "EVLENİYORUZ" YAZISIYLA KAPATIP YÜZLERİNİ KAPATMAYAN GASPÇILAR KAMERADA Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) BAYRAMPAŞA'da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirdildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 1 MİLYON 700 BİN LİRAYI GASP ETMİŞLERDİ

Bayrampaşa, Uluyol Caddesi üzerinde 13 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen olayda bir Alaşım firmasında çalışan kuryeler K.A. ve A.U., bir bankadan 1 milyon 800 bin lira çekti. Polis kayıtlarına göre paranın 1 milyon 700 bin lirasını bir sırt çantasına koyan K.A ve A.U., kalanı da yanlarındaki bir başka çantaya koyarak dışarı çıktılar. Bu sırada park halindeki otomobillerinin arkasına, plakaları 'Evleniyoruz' yazısıyla kapatılan gelin arabası süsü verilmiş bir araç yanaştı. Araçtan inen iki kişi, elinde 1 milyon 700 bin liranın konulduğu sırt çantası bulunan K.A.'ya saldırdı. K.A.'nın direnmesi üzerine şüpheliler, onu ayağından vurarak elindeki çantayı aldı. Saldırganlar gelin arabası süsü verilmiş otomobille olay yerinden kaçtılar.

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN BİR KİŞİYİ TANIDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek olayla ilgili ip ucu toplamaya başladı. Yapılan çalışmalarda plakayı kapatmalarına rağmen yüzlerini kapatmayan şüphelilerden biri, deneyimli polisler tarafından tanındı. Bu kişinin daha önceden çeşitli suçlardan 42 kez gözaltına alınan Ozan A.(23) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri 9 Ekim 2019 tarihinde düzenledikleri operasyonda Ozan A. ve suç ortakları Onur A.(24) Derman A.(34) ile onlara yardım ve yataklık eden 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinden 17 bin 200 lira ile 15 bin 100 ABD doları ve bir tabanca ele geçirildi. SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Şüphelilerden Ozan A.'nın daha önceden 42 kez, Onur A.'nın 3 kez Derman A.'nın ise 25 kez daha önceden çeşitli suçlardan yakalandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Ozan A., Derman A., Onur A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

Gasp anları

Şüphelilerin adliyeye sevki ========================= (ÖZEL)

6-EVDEN YEDEK ANAHTARINI ALDIKLARI ENGELLİ VATANDAŞIN OTOMOBİLİNİ ÇALDILAR *Çaldıkları otomobille güvenlik kameralarına yakalandılar. Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Ümraniye'de bir eve giren 3 kişi, önce evin altını üstüne getirdi, daha sonra yatak odasında buldukları yedek anahtarla kapının önünde park halinde olan otomobili aldı. Hırsızlığı gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 kişinin, engelli vatandaşın otomobiliyle uzaklaşmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 20 gün önce saat 15.30 sıralarında Ümraniye Dudullu'da bulunan 5 katlı evin ikinci katında meydana geldi. Yüzde 46 bedensel engelli olan 27 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Hazret Güneş, otomobilini evinin önüne park ederek işe gitti. Öğle saatlerinde otomobilleriyle sokağa gelen 3 kişi, Güneş'in evine girdi. Evin altını üstüne getiren şüpheliler, yatak odasındaki bilezikleri ve otomobilin yedek anahtarını aldı. 3 şüpheliden ikisi geldikleri araçla diğeri ise evden anahtarını çaldıkları otomobille olay yerinden ayrıldı. Yakınlarının telefonla haber vermesiyle Güneş evine geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Ekipler, evde parmak izi ve diğer delil incelemesi yaptı. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan otomobili bulmak için çalışma başlattı.

Otomobil çalınan Hazret Güneş, "27 yaşındayım, evli ve bir çocuk sahibiyim. Aracım çalındı. Yüzde 46 engelliyim. Ben iş yerindeydim. Saat 3 buçuk sıralarında eve gelmişler, evi talan etmişler. Aracın yedek anahtarını bulmuşlar bir şekilde. Aracımı alıp götürmüşler. Geldiğimde zaten olay yeri inceleme ekipleri gelmişlerdi. Direk kamera kayıtlarında arkadaşların görüntülerini, geldikleri araçların plakalarına ulaştım. Çok mağdur durumdayım" dedi.

"NE OLUR SİZDEN RİCA EDİYORUM, ARABAMI GERİ GETİRİN BANA"

Otomobilini çalan kişilere seslenen Güneş, "Sizden rica ediyorum. Ben yüzde 46 engelli raporlu bir vatandaşım. Ben ne zorluklarla bu arabayı aldım. Borcum hala duruyor. Bütün aldığınız bilezikler size helal olsun, yeter ki arabamı bana geri verin. Gerçekten çok zor durumdayım. 19 gündür yaşadığım psikolojiyi kimse bilmiyor. Ne olur sizden rica ediyorum, arabamı geri getirin bana" diye konuştu. HIRSIZLIĞI GERÇKELEŞTİRDİKLERİ İDDİA EDİLEN 3 KİŞİ KAMERADA

Hazret Güneş'in park halindeki aracını çaldıkları iddia edilen 3 kişi, sokakta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin araçlarıyla birlikte sokağa geldiği, araçtan inen 3 kişinin sokakta yürüdüğü ardından kendi otomobilleri ve çaldıkları otomobille birlikte uzaklaştıkları görülüyor. Görüntü dökümü

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-Şüphelilerin araçlarıyla sokağa gelmesi

-3 şüphelinin araçtan inmesi

-Şüphelilerin sokakta yürümesi

-Şüphelilerin geldikleri araçla gidişi

-Şüphelilerin kendi otomobilleri ve çaldıkları otomobille sokaktan geçmesi

-Evin darmadağın edilmiş görüntüsü (Cep telefonu)

-Muhabir anons

-Olayın yaşandığı bina

-Hazret Güneş ile röp

-Genel ve detay

15.10.2019 -10.40 Haber Kodu : 191015039 =================== 7- SULTANGAZİ'DE SAĞIR VE DİLSİZ YALANIYLA DİLENİRKEN YAKALANDI Haber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de cami önünde, boynuna astığı "sağır ve dilsiz" yazısıyla engelli taklidi yapan dilenci, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kendisine seslenen zabıta ekiplerini duyarak sorularını cevaplandırdığı cep telefonu kamerasına yansıyan dilencinin üzerinden 200 lira para çıktı.

Sultangazi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dün yaptıkları denetimler sırasında, İsmetpaşa Mahallesi Akşemsettin Camii önünde dilencilik yapan bir kişiyi fark etti. Ekipler, boynunda "sağır ve dilsiz" yazılı kağıt olan dilenciye seslendi. Şüpheli kendisine seslenen zabıta ekiplerini duyarak sorularını cevaplandırdı. Üzerinden, çoğunluğu madeni para olan, 200 lira çıkan şüpheliye hakkında cezai işlem uygulandı. Görüntü Dökümü:

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-Dilencinin zabıta ekiplerini duyup sorularına cevap vermesi

-Dilencinin üzerinden çıkan paralar 15.10.2019 -09.51 Haber Kodu : 191015023