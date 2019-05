DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 (YENİDEN) 

"Atatürk Havalimanı belli bir trafik yoğunluğuna neden oluyordu. Basın Ekspres de bundan en çok etkilenen güzergahlardan birisiydi. Şu an burada bir rahatlama görünüyor. Fakat ne kadar uzun vadeli olacağını bilmiyoruz. Çünkü çok planlı yapılan bir çalışma olmamıştı. Belli yollar açıklığa kavuşsa bile belli yollarda tıkanıklıklar olacak. Şu an Basın Ekspres güzergahındaki rahatlatma orta vadede bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Fakat havalimanın taşınmasından sonra alınacak olası yapılaşma kararları tekrar Basın Ekspres yolunda yoğunluklara neden olabilir. Tabii şu an çok normal bir durum. Oradaki o yoğunluk şu an yok. Kargo seferlerinin yanında VİP uçuşlar yapılıyor. Bu da doğal olarak Basın Ekspres yolunda rahatlamaya neden oldu. Bizim Şehir Plancıları Odası olarak talebimiz, İstanbul'u parçacıl değil, bütüncül olarak ele alın"

"TRAFİK ÖLÇÜMLERİ YAPAN BELLİ APLİKASYONLARDA O RAHATLAMALARI İZLEYEBİLİYORUZ"

Oktay Kargül, bölgedeki trafiğin tam olarak ne kadar rahatladığının tespit edilmesi için belli bir süreç geçmesi gerektiğini belirterek, "Net bir rakam olmasa bile özellikle trafik ölçümleri yapan belli aplikasyonlarda o rahatlamaları izleyebiliyoruz. Onların yıllık raporları oluyor. O raporlarda da onları karşılaştırdığımızda rahatlamanın kaç dakikalık bir İstanbul'a etkisi olduğunu görebiliyoruz. Ama şu an çok yeni olduğu için sağlıklı bir ölçüm yapamayız." ifadelerini kullandı.