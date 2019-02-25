DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(GENİŞ HABER)

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KEMAL KARPAT İÇİN DÜZENLENEN TÖRENDE KONUŞTU Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihçi Kemal Karpat için yapılan İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasındaki törene katıldı. Amerika'da tedavi gördüğü Madison Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden, tarih alanında çok sayıda makale ve kitap kaleme alan ünlü tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat için İÜ Rektörlük Binası'nda tören düzenlendi.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Kemal Karpat hocamız Türk bir anne ve babanın evladı olarak Dobruca'da doğmuştur. Hocamız bir köy imamının evladı olarak hayata başladığı için ilk öğretmeni de babasıydı. Dobruca, tıpkı Kırcaali gibi, tıpkı Selanik gibi, tıpkı Belgrad gibi, tıpkı Saraybosna gibi, tıpkı Üsküp gibi bizden bir yerdi. Hocamız bir köy imamının bir evladı olarak hayata başladığı için ilk öğretmeni de babasıydı. Yaşadığı bölgenin saygın bir alimi olan babasının kendine bıraktığı mirası dünya çağında bir akademik başarı olarak devam ettirmesi hocamızın aslında en büyük başarısıdır." dedi.

"HOCAMIZ ÜLKESİYLE BAĞINI DA HİÇBİR ZAMAN KOPARTMAMIŞTIR"

İstanbul'da başladığı üniversite eğitiminin akademik merdivenlerini Amerika'da tırmandığının altını çizen Erdoğan, "Değerli hocamız ülkesiyle bağını da hiçbir zaman kopartmamıştır. Kemal Karpat hocamızın çalışmaları eserleri hep Osmanlı eserleridir. Hocamız hayatının tamamını kendisinin ve mensubu olduğu milletin geçmişini araştırmaya adamıştır. Hem hayatının önemli bir bölümünü yurt dışında geçirmiş olmasının hem de geniş akademik birikiminin etkisiyle olsa gerek ülkemizin kadim tartışmalarına, çok daha soğuk kanlı ve gerçekçi yaklaşabiliyordu. Her insan gibi Kemal hocamız da hayatının çeşitli dönemlerinde kendine göre bir takım fikri tercihler yapmıştır. Bugün bize düşen onu tercihlerinden dolayı asla yargılamak değil, ortaya koyduğu eserlerinin üzerinden giderek daha büyük akademik başarıların peşinde koşmaktır." Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz Kemal Karpat hocamızın Osmanlı'dan başlayıp Cumhuriyetimizin kuruluşuna ve bugüne kadar olan çalışmalarından yararlanmaya hep devam edeceğiz. Keşke kendisine rabbimiz daha uzun bir ömür verseydi de önümüzdeki kritik dönemde hocamız birikimi, analizleriyle, tecrübeleriyle yol göstermeye devam etseydi. Kaybettiğimiz büyük tarih insanlarımız bize adeta sonbahar hüznü yaşatıyor. Bu büyük alimlerimizin yerini doldurmamız zor olacak. Bu duygularla hocamız Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyorum."

Görüntü dökümü:

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-Tabutun görüntüsü

-Erdoğan'nın konuşması

-Törene katılanlar ========================== 2- ENERJİ BAKANI DÖNMEZ: (AKDENİZ'DEKİ SONDAJ) HEDEF NOKTASINA VARMAK ÜZEREYİZ * Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İlk sondajımızı Antalya açıklarında başlattık. Hedef noktasına varmak üzereyiz. Bir iki hafta içerisinde 5 bin 500 metreye ulaşmış olacağız" Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da düzenlenen 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katıldı. "HEDEF NOKTASINA VARMAK ÜZEREYİZ"

Bakan Dönmez burada moderatörlerin sorularını yanıtladı. Dönmez, Türkiye'nin enerjide son 16 yılda büyük bir ilerleme kaydettiğini belirterek elektrikte iletim, dağıtım ve üretim olmak üzere 100 milyar dolarlık yatırım gerçekleştiğini söyledi. Yerlileştirme kapsamında Türkiye'nin doğal gaz arama çalışmalarına hız verdiğini belirten Bakan Fatih Dönmez, arama çalışmaları için ciddi bir kaynak ayırdıklarını ve son dönemde özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri dikkatle izlediklerini vurguladı. Bu bölgede son 5-6 yıldır sismik araştırmalara devam ettiklerini kaydeden Bakan Dönmez, "Oradaki binlerce veriyi tek tek analiz ediyoruz ki, potansiyeli olan bölgeleri belirleyelim. İlk sondajımızı Antalya açıklarında başlattık. Hedef noktasına varmak üzereyiz. Bir iki hafta içerisinde 5 bin 500 metreye ulaşmış olacağız. Böylece var mı, yok mu bilgisini de elde etmiş olacağız. Bu çalışmaları kendi platformumuz ve personelimizle yapıyoruz, dışarıdan bu hizmeti alsaydık, iki katı maliyetle yüz yüze kalacaktık. İkinci gemimiz de tersaneye ulaşmış durumda. Onun da bazı bakım çalışmaları olacak. Her iki gemimizle sondajlarımıza devam edeceğiz. Bir muhalefet milletvekilinin eleştirel bir yaklaşımı olmuştu. Burada ülke kaynaklarını arıyoruz, politik bir yönü de yok. O söylem adeta bizim orada bulunmamızı istemeyen ülkelerin söylemiyle de örtüşmüş oldu. Takdir edemiyorsanız, susmakta fayda var. İlkinde buluruz bulamayız, bilemeyiz. Herkes ilk kuyuda bulsaydı, petrol 10 dolar olurdu. Bu çalışmalar ayrıca, bölgedeki kaynakların adilane paylaşımı için de çok önemli" dedi.

"ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin de Türkiye'de üretilerek yerlileştirme sağlanması için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları

(YEKA) ihalelerinin gerçekleştiğini söyleyen Bakan Dönmez, "Aynı zamanda bu kaynakları Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında destekliyoruz. YEKA ihaleleri de devam edecek, diğer model de devam edecek" diye konuştu.

Bakan Dönmez, çatısına güneş enerjisi santrali kurmak isteyen vatandaşlar için aylık mahsuplaşmayla ilgili düzenlemelerin üzerinde çalışıldığını ve kendi elektrik ihtiyaçlarını tamamen karşılamak isteyen sanayi kuruluşları için de lisanssız güneş enerjisindeki bir megavatlık kapasite sınırında bir esnekliğe gidebileceklerini kaydetti. Bakan Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eti Maden Genel Müdürlüğü'nce üretilen BORON temizlik ürününün satışlarıyla ilgili, "Şu anda BORON satışlarına yetişemiyoruz, üretim kapasitesini iki kata kadar çıkardık. Ürün çeşitliliği için çalışıyoruz. Bulaşık temizliği için de talep geldi, bu konuya da bakacağız. İç talebi karşıladıktan sonra ihracat imkanlarını değerlendireceğiz" diye konuştu.

"BU GİZLİ ORTAKLIKLAR NİYE AÇIKLANMIYOR, ANLAMIŞ DEĞİLİZ"

Seçim çalışmalarıyla ilgili de konuşan Bakan Dönmez, "Yeni sistem ittifaka imkan veriyor. Belediye seçimlerinde de ittifak bir partinin aday göstermesi ve diğerinin de desteklemesi şeklinde yürüyor" dedi.

"Karşı tarafta ise görünürde CHP ve İYİ Parti var, ama gizli ortaklıklar da var" diyen Dönmez, "Bu gizli ortaklıklar niye açıklanmıyor, anlamış değiliz. Bu gizli ittifakın arkasında yatan nedenler neler? 'Açığa çıkınca halk tepki mi gösterir?' şeklinde değerlendirmeler var. Ben de bu değerlendirmelere katılıyorum. Açıkça beraber değiliz demelerine rağmen bazı bölgelerde aday gösterilmemesi bu ittifakı ortaya koymuş oluyor. Şanlıurfa'da CHP'nin büyükşehir bazında adayı yok, diğer partinin de bölgede belli bir ağırlığı olmasına rağmen adayı bulunmuyor, ama vatandaşımız bunu gayet iyi okuyor. İnşallah milletimiz, 1 Nisan sabahında Cumhur İttifakı adaylarına gereken desteği vermek suretiyle iradesini ortaya koyacaktır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Bakanın açıklamaları

-Konferanstan görüntüler ============================= 3- TAKSİCİ CİNAYETİNİN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Ataşehir'de taksici cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ataşehir'de geçtiğimiz cumartesi sabahı 62 yaşındaki Aziz Kahraman isimli taksi şoförü arabasına binen 3 müşteri tarafından darp edilerek öldürülmüştü. Olay yerinden kaçan şüpheliler polis tarafından yakalanıp gözaltına alınıştı. Bugün öğlen saatlerinde gözaltına alınan 3 şüpheli Gayrettepe'deki Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi ========================================= 4- KARTAL'DA RİSKLİ 8 BİNADAN 5'İNCİSİ DE YIKILIYOR Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA)

Kartal'da riskli olduğu belirlenen binaların yıkımı sürüyor. Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta 8 katlı Yeşilyurt apartmanının çökmesinin ardından, yanında bulunan 8 bina hakkında da riskli olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilmişti. Yunus, Uzunlar, Ünal ve Uğur apartmanlarının yıkımının ardından 5'inci apartman Anadolu'nun yıkım çalışmaları sürüyor. Yıkım alanı ve çevresi güvenlik bariyerleriyle çevrildi. İş makineleriyle yıkılan binadan çıkan molozlar kamyonlara yüklenerek götürülüyor. Yıkım esnasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri de yıkım alanında hazır bulunuyor.