DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

1 - 30 GÜN KAPALI KALACAK YOL HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - Eminönü-Alibeyköy Tramvay altyapı deplase (taşıma) çalışması sebebiyle Atatürk Caddesi ile Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı 30 gün süreyle trafiğe kapalı kalacak. Kapanan yol havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı için altyapı deplasesi kapsamında Atatürk Caddesi-Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı'nın bugünden itibaren 30 gün süreyle trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kapatılan yol havadan görüntülendi. Kapatılan yollar nedeniyle sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. Görüntü Dökümü:

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-Kapatılan bölgenin havadan görüntüler

26.08.2019 - 14.09 Haber Kodu : 190826103 =================================== 2- GÜNGÖREN'DE KARISI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)- GÜNGÖREN'de tartıştığı eşi tarafından bıçakla öldürülen Kadir Ören'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokağı'ndaki bir binanın giriş katında oturan Hülya Ören ve eşi Kadir Ören henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hülya Ören eşi Kadir Ören'i bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Kadir Ören'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kadir Ören'in cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

"BEN DÜKKANDA KALACAĞIM TARTIŞMAYALIM DİYE EVE GİTMEYECEĞİM"

Cenazeyi almaya gelen Kadir Ören'in kardeşi Mustafa Ören, "Ağabeyim evlendikten sonra pişman oldu. Ayrılmak istiyordu. Bunu çevresine dile getirdi. Bugün yada yarın boşanma dilekçesini verecekti. Bize defalarca bunu dile getirdi. Bayramda Edirne'deydik. İstanbul'a döndük ben dükkanda kalacağım, eve gitmeyeceğim tartışmayalım diye. Ben kardeşinim bana gel dedim. Ben de yeni evliyim diye kabul etmedi. İki hafta dükkanda kaldı. Geçen Cumartesi eşi bir şekilde kandırıp eve çağırmış. Ağabeyim bana kendi söyledi 'son kez bir gideyim derdi ne bir öğreneyim belki pişman olmuştur' dedi " diye konuştu. Ören'in cenazesi yarın öğlen vakti Güngören Birlik Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazma Mezarlığında toprağa verilecek Görüntü Dökümü

-Adli Tıptan görüntü

-Kardeşi Mustafa Öner röp

-Genel ve Detaylar

26.08.2019 -14.42 Haber Kodu : 190826113 ======================================= 3- BEYLİKDÜZÜ'NDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN GENCE LÜKS CİP ÇARPTI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli uyruklu bir kişi, iş adamına ait lüks cipin çarpması sonucu öldü.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Kumcular Yolu Caddesi'nden karşıya geçmek isteyen Suriyeli uyruklu olduğu belirtilen bir kişiye, cip çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi gönderildi. Üzerinden kimlik çıkmayan genç olay yerinde hayatını kaybetti. İş adamı Süleyman Kozuva'ya ait olduğu öğrenilen aracı kimin sürdüğü yönünde bilgi verilmedi. Olayla ilgili soruşturma sürerken ölen gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Yerde üzeri örtülü ceset ve önünde 112 Ambulansı

-Kaza yapan araç

-Genel görüntüler

26.08.2019 -14.40 Haber Kodu : 190826112 ==================================== 4-İŞ MAKİNESİ KEPÇESİNİN YARALADIĞI MOTOSİKLETLİ YOĞUN BAKIMDA Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki iş makinesinin kepçesinde bulunan dişlerine saplandı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Kaza, Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde dün sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Tophane'de motosiklet tamirciliği yapan Efe Bozdemir (27) motosikleti ile Eminönü istikametine giderken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybetti. Yere düşen Bozdemir, sürüklenerek park halindeki iş makinesinin kepçesinde bulunan dişlerine çarptı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosikletçi ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bozdemir'in Yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

PARK HALİNDEKİ İŞ MAKİNESİNİN DİŞLERİNE SAPLANMIŞ

Efe Bozdemir'in arkadaşı Kemal Dönmez, "Tophanede motosiklet tamirciliği yapıyor. Ben kazadan sonra geldim. Efe, motosikletinin hakimiyetini kaybetmiş.Park halindeki iş makinesinin dişlerine saplanmış. Hastaneye kaldırılmış" dedi.

Efe Bozdemir'in komşusu ise, "Ben sabahleyin Karaköy'den geçiyordum.Orada Efe'nin arkadaşının motorunu gördüm. Ama Efe olacağını düşünmedim.Daha sonra haber geldi. Efe kaza yaptı diye" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Görüntü Dökümü:

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Kazanın meydana geldiği yer

Çalışma yapılan yerdeki bariyerler

Vatandaşlarla röp.

Kazada yaralanan sürücünün iş yeri

Komşu ile röp.

Efe Bozdemir'in fotoları

Genel ve detaylar

26.08.2019 -14.11 Haber Kodu : 190826104 ============================================ (geniş haber)

5-ENERJİ BAKANI DÖNMEZ: TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DEKİ HAKLI DAVASINDAN ASLA GERİ DÖNMEYECEK Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Buradan tekrar hatırlatmak ve dile getirmek isterim ki; Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecek. Çünkü tarihi misyonumuz ve enerji stratejimizin temeli milliliğe ve yerliliğe dayanıyor. Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin ortak meselesidir. "dedi.

Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen kongreye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Tacoy, Romanya Enerji Bakanı Prof. Dr. Anton Anton, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, eski Kanada Araştırma, Yenilikler ve Bilim Bakanı Dr. Reza Moridi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin katıldı.

"1,4 MİLYAR DOLARLIK İTHALATIN ÖNÜNE GEÇTİK"

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, kongredeki konuşmasında, "Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir' dedik. Yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızın sisteme daha fazla entegre edilmesi için büyük gayret sarf ettik, etmeye de devam ediyoruz. 2018'de yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretimini yüzde 50 bandında kapattık. 2019'un ilk 7 ayında ise bu oran yüzde 66,45'e yükseldi ve 1,4 milyar dolarlık ithalatın önüne geçtik. Ülkemizin elektrik ithalatını yaklaşık yüzde 24, ithal kaynakların elektrik üretimindeki payını ise yüzde 15,4 azalttık. Bu açığı ise yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimdeki payını yaklaşık yüzde 45, yerli kaynakların payını ise yaklaşık yüzde 30 oranında artırarak kapatmış olduk. Yine 2019'un ilk 7 ayındaki elektrik ihracatımızı da yaklaşık yüzde 22 artırdık. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda elektrik üretimimizdeki yerli ve yenilenebilir kaynakların payını daha da yükseltmekte kararlıyız" dedi. "TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DEKİ HAKLI DAVASINDAN ASLA GERİ DÖNMEYECEK"

Bakan Dönmez, "Neler olacağını çok önceden tahmin ederek envanterimize kattığımız Barbaros Hayreddin Paşa, Oruç Reis, Fatih ve Yavuz gemilerimiz Türkiye'nin Milli Enerji ve Maden Politikasının en somut örnekleri, Türkiye'nin kararlı duruşunun en net göstergesidir. Tabi bu milli devlerimizi yok saymaya çalışanlar da yok değil. Ve maalesef, Yavuz ve Fatih Doğu Akdeniz'de çalıştıkça ve sonuca yaklaştıkça 'başarısızlık' için ellerini ovuşturanlar da var. Tüm Türkiye bu konuda ittifak etmişken hala bu konuyu istismar etmek, yapılanları görmezden gelmek bir art niyetin sonucudur. Ayrıca bizden zannettiğimiz ama bizim sevindiğimize üzülen, üzüldüğümüze de sevinenleri hayretle izliyoruz. Buradan tekrar hatırlatmak ve dile getirmek isterim ki; Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecek. Çünkü tarihi misyonumuz ve enerji stratejimizin temeli milliliğe ve yerliliğe dayanıyor. Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin ortak meselesidir. Millet olarak dün buradaydık, bugün de buradayız ve yarın da burada olacağız" diye konuştu.

"ENERJİDE ENOSİS' ANLAYIŞIYLA KURULAN SÖZDE İTTİFAKLARA DA ASLA GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Fatih Dönmez, "Her daim kendilerinin yanında olduğumuzu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan soydaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumayı bir görev addettiğimizi ifade ettik. Bu kapsamda Doğu Akdeniz'de gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat alanlarında gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye vermiş olduğu ruhsat alanlarında bu aramalara devam edeceğiz. Bu aramalar bizim uluslararası hukuktan kaynaklanan haklı durumumuzun bir göstergesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türklerini yok sayan ve 'Enerjide Enosis' anlayışıyla kurulan sözde ittifaklara da asla göz yummayacağız" ifadelerini kullandı. "TÜRKİYE'DE ENERJİ ARZI SORUNUNU TAMAMEN ORTADAN KALDIRDIK"

Fatih Dönmez, "Yavaş yavaş yazın sonuna geldiğimiz ve kışa doğru ağır adımlarla ilerlediğimiz şu günlerde bir kez daha dile getirmek isterim ki Türkiye'de enerji arzı sorununu tamamen ortadan kaldırdık. Bırakın böyle bir sorunu, bu konu hakkındaki 'Vanalar kapanacak mı?' tartışmaları da tarihin tozlu sayfalarına gömdük hamd olsun. Sadece doğalgaz altyapımızın iyileştirilmesi değil aynı zamanda kaynak ülke ve güzergâh çeşitliliğinin sağlanması adına da son yıllarda önemli hamlelerde bulunduk. TANAP'ı geçtiğimiz yıl devreye aldık. Bu yıl sonunda da inşallah TürkAkım'ı devreye alacağız. Balkanlar başta olmak üzere Avrupa ülkeleri TürkAkım'a entegre olmak için çalışmalarını başlattılar. Biz ülkemizin ve bölgemizin menfaatlerini önceleyen her türlü ortaklığa ve işbirliğine hazırız. Bizim bu konudaki tavrımız ve duruşumuz gayet net. Enerji iş birliğinin adresi, barışın köprüsü, refahın anahtarı olsun. Bu kaynakları hep birlikte insanlığın gelişimine, insanlığın hizmetine sunalım. Tabi ki önce birbirimizin hakkına, hukukuna saygı duymak şartıyla. Aksi sadece çatışmalara, anlaşmazlıklara, gerilimlere neden olur ki bizler bu anlamda hiçbir zaman tansiyonu besleyen ya da körükleyen bir taraf olmadık" dedi.

"2023 YILINDA İNŞALLAH TÜRKİYE NÜKLEERDEN ENERJİ ÜRETEN ÜLKELER SINIFINA GİRECEK"

Bakan Dönmez, "2023 yılında inşallah Türkiye nükleerden enerji üreten ülkeler sınıfına girecek. Nükleer, enerji portföyümüzün çeşitlenmesi ve dengelenmesi adına önemli bir kaynak. Ayrıca nükleer teknoloji sağlık, telekomünikasyon, uzay teknolojileri başta olmak üzere yüksek teknoloji gerektiren alanlara sağlayacağı etkiyle adeta doping etkisi yaratacak. Nükleer, geleceğin teknolojilerine açılan bir kapı ve bu kapının anahtarı artık bizim de elimizde. Sırada bu kilidi açmak ve Türkiye'de yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açmak var inşallah. Nükleerle birlikte enerji teknolojilerinin yerelleşmesi adına attığımız en önemli adımlardan birisi de biliyorsunuz yenilenebilir enerjiyle ilgili. YEKA olarak isimlendirdiğimiz Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ile rüzgar ve güneş teknolojilerinde ihtiyaç duyduğumuz ekipmanları yüzde 70'ler oranında yerli üretimle karşılayacağız. Son yaptığımız YEKA ihalesiyle 1 milyar dolarlık bir yatırımı ülkemize kazandırdık." şeklinde konuştu.

"KIBRIS TÜRK HALKININ HAKLARININ İŞGAL EDİLMEYE ÇALIŞILDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR"

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Tacoy, ise programda yaptığı konuşmasında, "Değerli Bakanım Fatih Dönmez'in, Yavuz sondaj gemisine yaptığımız ziyarette söylediği şu sözü not edeyim; Akdeniz'de doğalgaz varsa, bulacağız... Ve bu yolda bizi kimse engelleyemeyecek. Ayrıca Barbaros Hayrettin paşa ve Oruç sismik araştırma gemilerimizin mavi vatanda dosta güven düşmana korku salan donanmamızın sağlamış olduğu destekle çalışmalarına devam etmektedir. Yine yeniden Ertuğrul ve Osman bey gemilerinin de filoya zenginlik katarak çalışmalarına başlamış olduğunu bilmek bize güç vermektedir. Onun için bu birlikteliğin devamını talep etmekte, gelişen dünya üzerinde doğal gaza olan ihtiyacın devam ettiği bu dönemde, aktörlerden bir tanesi olma yönündeki politikalara devam edilmesini arzulamaktayız. Özellikle Mavi vatana sahip çıkmanın garantörlük hakkının bir parçası olduğunu da hatırlatmakta fayda buluyorum. Son on yılı aşkın sürede Avrupa birliği toprakları içerisinde yer almakta olan gelişmelerde aynen 1974 yılında Yunan cuntasının Kıbrıs adasını ele geçirmek için başlatmış olduğu tek taraflı müdahalenin, yine tek taraflı olarak gerçekleştirdikleri ihalelerle aynen 1974 mutlu barış harekatı öncesinde olduğu gibi tekrarlandığı ve Kıbrıs Türk halkının haklarının işgal edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Ancak kimsenin şüphesi olmasın ki Kıbrıs'ta bulunan Serhat boy bekçileri, orada yaşayan insanlar ve garantör Türkiye Akdeniz'de böyle bir oldu bittiye boyun eğmez, cevabını mutlaka verir. Enerji de ise, Akdeniz'deki Güney Kıbrıs ve Malta adalarında elektrik üretim ve dağıtımı ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmıştır. Bahsi konu gelişmeleri bizler de yakından takip etmekteyiz" şeklinde konuştu.