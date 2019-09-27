DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

(Geniş haber)

1- FUAT OKTAY: İLK DEPREMDEN ŞU ANA KADAR EN BÜYÜĞÜ 4,1 OLAN 188 ARTÇI DEPREM DAHA YAŞADIK *Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay *İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem yaşadığımız bu süreçte yine tüm ilgili birimlerimizle teyakkuz halinde gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz. *Bunlar içerisinde 14 okul için detaylı inceleme kararı alınmıştır. Söz konusu 14 okul bugün tatil edilmiştir. Diğer 7 bin 46 okulda eğitime ara verilecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. 14 okul için de yine aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem yaşadığımız bu süreçte yine tüm ilgili birimlerimizle teyakkuz halinde gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz" dedi.

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı (TAMPT) yapıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da toplantıya katıldı. Oktay'ın açıklamasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Dün 13.59'da Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremle ilgili TAMPT'da açıklama yapan Oktay, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kurulan koordinasyon ekibimiz deprem saatinden itibaren sürekli teyakkuz halinde çalışmalarını 7/24 çalışmalarını devam ettirmekte. Hamdolsun dün de zaten gerekli açıklamaları yapıştık. Ciddi bir hasarımız olmadığını ile ilgili ama biz bunu bir fırsata dönüştürüp aslında gelecek ile ilgili hazırlıkların tamamını gözden geçirmek adına, bu çalışmaları yapmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Sadece bir güncelleme amacıyla ben birkaç bilgi vermek istiyorum. Şu ana kadar tüm kurumlarımız çalışlarına devam etmekte. Özellikle de bu merkez itibariyle baktığımız zaman 556 personelimiz hasar tespit çalışmaları başta olmak üzere, barınma, araç-gereç ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Tabii ki bu sayı bunun çok üzerinde ama bu merkezdeki fiilen çalışan arkadaşlarımızın sayısını ifade ediyorum" dedi.

473 HASARLI BİNA İHBARI

Vatandaşlardan gelen hasarlı bina ihbarlarının tamamının tek tek kayıt altına alınarak incelendiğini vurgulayan Oktay, "İlgili tüm kurumlarımız tarafından hem incelemeler yapılmış hem de gerekli tedbirler anında alınmıştır. Şu ana kadar AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473'tür. Bunların çoğunluğu yine dünkü ifade ettiğimiz gibi basit ölçekte çatlakları olan binalardan oluşmakta. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bununla ilgili hasar tespit çalışma grubumuz var. Bu çalışma grubumuz , hasarlı binalarla ilgili tamamını incelemeye almıştır. Bununla ilgili sonuçlar ilgili arkadaşlarımıza, konut sahiplerine iletilmektedir" şeklinde konuştu. "55 OKUL İÇİN HASAR İHBARI YAPILDI"

Hasar ihbarı yapılan 55 okul ilgili olarak ise Oktay, "Tamamı kontrol edilmiştir. Bunlar içerisinde 14 okul için detaylı inceleme kararı alınmıştır. Söz konusu 14 okul bugün tatil edilmiştir. Diğer 7 bin 46 okulda eğitime ara verilecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. 14 okul için de yine aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 3 gün içerisinde de bunların durumu ile ilgili nihai sonuca varılacak. Tekrar açıklama yapacağız bununla ilgili" ifadelerini kullandı.

188 ARTÇI DEPREM YAŞANDI

Oktay, "Hasar tespit çalışmaları sonucu boşaltılan binalarda yaşayan 34 vatandaşımız vardı. Bunlar ilgili kurumlarımız tarafından misafir edilmektedir. Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızdan da 10'unun tedavilerine devam edilmektedir. 24 vatandaşımız taburcu edilmiştir. İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem yaşadığımız bu süreçte yine tüm ilgili birimlerimizle teyakkuz halinde gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz. Biz bu çerçevede bugün tüm arkadaşlarımızla dün ifade ettiğimiz herhangi bir afet veya acil durum anında 28 tane çalışma grubumuzun olduğunu ifade etmiştik. Bu çalışma gruplarımızın sadece 5,8 değil onu dün çalıştık. Er türlü senaryoya karşı sadece İstanbul için değil tüm Türkiye için tamamını gözden geçirme fırsatı bulacağız. Bugünkü tüm çalışmalarımız bununla ilgili olacak. Yani burada yaptığımız yaşanabilecek her tür ölçekteki afet ve acil durumlara ilişkin etkin müdahalede görev alacak kamu kurumları, özel sektör ve Sivil toplum Kuruluşları ve gerçek kişileri kapsamakta bu çalışma grupları ve arkadaşlarımız. Tekrar İstanbul'a ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Murat Kurum'un binaya gelişi

-Fuat Oktay'ın açıklaması

-Bakan Soylu'nun görüntüsü

-Genel ve detay 27.09.2019 - Haber Kodu : 190927083 (Havadan görüntülerle)

2-PREVEZE DENİZ ZAFERİNİN 481.YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE SAVAŞ GEMİLERİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ (1)

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)

Preveze Deniz zaferinin 481.yıldönümü nedeniyle savaş gemileri Boğaz'dan geçti. Gemiler, Beşiktaş Barbaros Anıtı önünde selamlama yaptı. Gemilerin geçişi havadan da görüntülendi. Görüntü dökümü:

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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Gemilerin geçişi 27.09.2019 - Haber Kodu : 190927107

27.09.2019 - Haber Kodu : 190927109 =============================== (Geniş haber)

3-ŞİŞLİ'DE BİR BİNANIN BALKONU ÇÖKTÜ Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ'de 5 katlı binanın 4’üncü katındaki dairenin balkonu bir alt katta bulunan dairenin balkonunun üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay Şişli Fulya Mahallesi Pehlivan Sokakta bulunan 5 katlı bir binada sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 4'üncü katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle bir alt katın balkonunun üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Daire sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Belediye ve polis ekipleri bina çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Bina sakinleri ise belediye ekipleri tarafından tahliye edildi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYDUM, DEPREM OLUYOR ZANNETTİM

Balkonun çöktüğü dairede oturan Nezahat Paker, “Sabah kahvaltı yapıyorduk. Büyük bir gürültü duydum deprem oluyor zannettik. Baktık ama sallanan bir şey yok. Evi kontrol ettiğimizde balkonun çöktüğünü gördük. Büyük bir şok geçirdik. Akşamdan beri zaten tedirgindik, rahat uyuyamadık. Şimdi de sonucu bekliyoruz. Yaralı herhangi bir kişi yok. Şu an binayı boşaltıyoruz. Belediye ekipleri incelemelerde bulunacak" dedi. BALKON OLDUĞU GİBİ AŞAĞIYA ÇÖKMÜŞ

Balkonunun çöktüğünü alt komşusunun haber verdiğini söyleyen Murat Aziz, “İçerideydik büyük bir gürültü duyduk. Deprem oluyor diye dışarı çıktık. Bu sefer büyük oldu galiba deprem dedim. Sonra alt kat komşum geldi, balkon çöktü deyince baktık balkon olduğu gibi aşağıya çökmüş. O anda artçı bir deprem mi oldu yoksa balkonun zayıflığından mı oldu bilmiyorum. Bir sarsıntı hissetmedim. Balkonun çöktüğünü alt komşum haber verdi" dedi. MUAMMER KESKİN “GEREKLİ İNCELEMELER BAŞLATILDI"

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ise gerekli incelemenin başlatıldığını belirterek “Olay bize intikal ettiğinde zabıta ve teknik ekip arkadaşlarımız inceleme yapıyor. Hayati bir tehlike yok yurttaşlarımızın burnu bile kanamadı ama dış görüntü açısından kötü bir görüntü. Şimdi onu arkadaşlarımız inceliyor. Burada yaşayan yurttaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Gün içerisinde bu sonuçlanır. Daha sonra teknik ekibin vereceği bilgiye göre binadaki yurttaşlarımızı bilgilendireceğiz ve beraber bir karar vereceğiz" dedi.

Bina sakinlerinin sokaktaki bekleyişi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Evin boşaltılması

-Evin içinden görüntü

-Yıkılan balkon

-Balkonu çöken dairede bulunanlarla röp

-Muhabir anonsu (Hakan KAYA)

-Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile röp

-Genel ve detaylar 27.09.2019 - Haber Kodu : 190927108 =============================================== 4- AVCILAR'DA 258 BİNA İÇİN İHBAR YAPILDI İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- SİLİVRİ açıklarında meydana gelen depremin şiddetli hissedildiği Avcılar'da oluşturulan kriz masasına 258 bina için başvuruda bulunuldu. Avcılar Belediyesi'ndeki 'Baş Şoförlük' binasında oluşturulan kriz masasında ihbarlar alınırken oluşturulan listeler 18 ayrı ekibe iletilerek inceleniyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Doğan, "Şu ana kadar 258 ihbar geldi. 18 ekip oluşturduk. Dün akşam bir bölümünü kontrol ettik, kalanları bugün inceleyeceğiz. Ciddi hasarlı binamız yok. Binalarda kolon ve kirişlerdeki ciddi çatlaklara bakıyoruz. Ağustos depreminden önceki binalarda iyi mühendislik hizmeti alınamamış. Bodrum katlarında rutubetten kaynaklı korozyon ve sıva dökülmeleri var. Bunların binaların durduk yerde yıkılmasına neden olmazö dedi. Doğan, bu aşamada yıkım kararı verilecek bina bulunmadığını vurgularken, "Beton örneklerinin alınıp test edilmesi gerek. Ondan sonra yıkım gündeme gelebilir. Önümüzdeki süreçte kentsel dönüşümün mutlaka sağlanması gerek. Eskiden kooperatifte 5 yerine 6 kat yapılabiliyordu. Planların yenilenmesi gerek. Vatandaşlara maddi imkanlar sağlanırsa kentsel dönüşüm sağlanabilir. Bu konuda ciddi yasal eksiklik ve boşluk ve belediyeler ve diğer kurumlar arasında birlikte çalışma kültürü bakımından eksiklik var. Kısa sürede giderilmesi gerekö diye ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Oluşturulan kriz masasından sonra ekipler görev yerlerine giderken

-Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Doğan açıklama yaparken

-Müdürlenen bina ve bir sakininin açıklaması

-Mühürlenen binalardan birinin bodrum katındaki çatlaklardan görüntüler

27.09.2019 - Haber Kodu : 190927105 =========================================== 5-SİLİVRİ'DE SON DURUM Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Yılmaz OKUR/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'da dün meydana gelen depremin ardından Silivri'de vatandaşlar geceyi çadırlarda ve arabalarında geçirdi. Selimpaşa'da bir anaokulu bir günlüğüne tatil edilirken, Çeltik Anaokulu kolonlarında oluşan çatlaklar sebebiyle mühürlendi.

Şiddetli sarsıntının ardından ilçede bazı evlerde çatlaklar oluşurken, vatandaşlar parklara kurdukları çadırlarda ve arabalarında sabahladı. Sabah saatlerinde parklarda ve araçlarında kalanlar evlerine geri döndü. BİNASINDA ÇATLAKLAR OLUŞAN ANAOKULU MÜHÜRLENDİ

Selimpaşa'da bulunan Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu daha önce oluşan çatlaklar sebebiyle tedbir amaçlı bir günlüğüne tatil edildi. Ayrıca, Çeltik Anaokulu'nda incelemelerde bulunan belediye ekipleri, kolonlarında hasar oluşan binayı mühürledi. Mühürlenen anaokul binasının duvarlarında ve merdivenlerinde büyük çatlaklar oluştuğu görüldü.

SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ BAHÇESİNDEKİ ÇADIRLAR

Silivri Devlet Hastanesi bahçesinde kurulan UMKE çadırlarının ikinci bir emre kadar kalacağı öğrenildi. "SOSYAL MEDYADAN SES KAYITLARI GELDİ"

Geceyi ailesiyle parkta kurduğu çadırda geçiren Salim Korkmaz, "Çocuklar da korktu. Herkes gidiyor biz de gidelim çadırımız da var dedik. Geceyi burada geçirdik. Saat 23.00 gibi geldik. Burası çok kalabalıktı. Komple buralar araba doluydu insanlar bizim gibi çadırlarda kaldı. Korkuyor insanlar" dedi. Görüntü Dökümü:

-Vatandaşların çadırlarda kaldığı park

-Çadırlarını toplayan aile

-Kahvaltı yapan bir aile

-Vatandaşlarla röportaj

-Silivri Devlet Hastanesi'ndeki çadırlar

-Mühürlenen Çeltik Anaokulu

-Anaokulu duvarlarında oluşan çatlaklar

27.09.2019 - Haber Kodu : 190927103 6- HASAR NEDENİYLE İNCELENEN YENİBOSNA ORTAOKULU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE - İstanbul DHA - İSTANBUL Valiliği 9 ilçede 14 okulun 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, Sultangazi İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu, Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi, Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Yenibosna Ortaokulu, Büyükçekmece Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu, Silivri Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu, Arnavutköy Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu Küçükçekmece, Tahsin Banguoğlu İlkokulu Nergiz Anaokulu, Atatürk Kız MTAL, Kanarya Ortaokulu, Maltepe Halit Armay Anadolu Lisesi ve Çatalca Arif Nihat Asya MTAL okullarında eğitimi 1 gün ara verildiği duyuruldu.

İnceleme nedeniyle tatil edilen Yenibosna Ortaokulu havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Okulun havadan ve yerden görüntüleri

27.09.2019 - Haber Kodu : 190927066 7-HASAR NEDENİYLE İNCELENEN MALTEPE HALİT ARMAY ANADOLU LİSESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Murat KORKMAZ- İstanbul DHA - İSTANBUL Valiliği 9 ilçede 14 okulun 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, Sultangazi İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu, Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi, Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Yenibosna Ortaokulu, Büyükçekmece Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu, Silivri Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu, Arnavutköy Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu Küçükçekmece, Tahsin Banguoğlu İlkokulu Nergiz Anaokulu, Atatürk Kız MTAL, Kanarya Ortaokulu, Maltepe Halit Armay Anadolu Lisesi ve Çatalca Arif Nihat Asya MTAL okullarında eğitimi 1 gün ara verildiği duyuruldu.

İnceleme nedeniyle tatil edilen Maltepe Halit Armay Anadolu Lisesi havadan da görüntülendi. Görüntü Dökümü:

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-Okulun havadan görüntüleri

27.09.2019 - Haber Kodu : 190927071 (ÖZEL)

8-KARTAL'DA ÖĞRETMENLERİN İSTİFA ETTİĞİNİ DUYAN VELİLER, OKUL ÖNÜNE KOŞTU Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da çocuklarını gönderdikleri özel okulda, öğretmenlerin verilmeyen maaşları nedeniyle istifa ettiğini, derslerin boş geçtiğini iddia eden yaklaşık 50 veli okul önünde bir araya gelerek, okul yönetiminden çözüm istedi.

Veliler, verilen sözlerin tutulmadığını, bir an evel soruna çözüm bulunması gerektiğini söylediler. Velilerin okul önüne gelmelerinin ardından okul yönetiminden bir yetkili, bina dışına çıkarak açıklama yaptı. Sorunların çözüm aşamasında olduğunu belirten yetkili, "Lütfen sizden rica ediyorum. Burada yaptığımız her şey öğretmenlerimizi, eğitimlerimizi ve çocuklarımızı etkileyecek. Bu konuda bir şeyimiz varsa, içeride velilerimizle de toplantı yaptık, konuştuk. Maaşsa çözülüyor, hiçbir sorunumuz yok. Sadece içeride 25 günlük alacakları var öğretmenlerimizin. Ben de dâhil. Onu da ödeyecekler. Olayın bu kısmı bu. Dolayısıyla dimdik ayaktayız. Öğrenci, öğretmen, veli ilişkisiyle bu süreci yöneteceğiz.ö dedi.

VELİ FERZAN YÜCE: 3 ÖĞRETMENİN GİTTİĞİNİ ÖĞRENDİK

Bir kızı sekizinci sınıfta diğer kızı yedinci sınıfta okuyan öğrenci velisi Ferzan Yuca , "Rezalet ortada. Sekizinci sınıfta sınav senesindeyiz. Yazın bu söylentiler çıktığı zaman geldik, konuştuk okul yetkilileriyle. Söz verdiler. 'YGS kadrosu aynen devam edecek' dediler. Dün akşam Whatsapp'tan 3 tane öğretmenimizin gittiğini öğreniyoruz. Bugün soruyorum, öğretmenlerle 1 Eylül'de sözleşme yapılıyor, 'bundan sonrası öğretmenin vicdanı' diyorlar. 'Bir aylık maaşı içeride olduğu için gitti' diyorlar. Hiçbir ticari kurumda bir kişi, bir aylık maaşı içeride diye çıkıp gitmez. Bana lütfen çocuğumun geleceği ile ilgili bilgi versinler.ö Şeklinde konuştu. "ÇOCUĞUMUN PSKOLOJİSİ BOZULDU"

Velilerden Gönül Molhan ise "Fizik öğretmenimiz derse girmedi. Çocuğum 'Ben fizik öğrenmeden mi üniversite sınavına gireceğim' diyor. İngilizce öğretmenleri yok. Bu neden? Hepsi tek tek gidecekler. Çocuğum endişe ediyor. Psikolojisi bozuldu. Evde ödev yapmak istemiyor. Anne bizde etüt olmayacak mı diyor. Etütler yok. Çünkü öğretmenler yapmasın zaten. Etkilenmesini istemiyorum çocuğumun.ödedi. Çocuğunun 3 sene sonra üniversite sınavına gireceğini söyleyen veli, " Çok kötü bir durum. Benim derdim öğretmenlerimizin maaşının ödenmemesi. Tek tek öğretmenlerimizin gitmesini istemiyorum. Neden müdür bey gitti? Maaşını alamadığı için.ö diye konuştu.

'İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ' DEMİŞLERDİ

Sene başında çocuklarını peşin ödemeler yaparak okula kaydettirdiğini söyleyen Murat Dinçer, "Geçen yıldan beri gelen bir süreç var. Kendileriyle görüşmelerimizden edindiğimiz bilgilere göre öğretmenlerimiz, 3-4 aydır maaş alamadıklarını ve sıkıntılarının olduğunu söylediler. Sezon başında okul müdürü ile konuştuğumuzda bunların geçici olacağını, halledileceğini eğitime devam edileceğini, işimizin başındayız diye bilgi verdiler. Biz de çocuklarımızı devam ettirdik. Ama gelinen süreç şu, dün itibariyle okul müdürü istifa etti. Öğretmenler görevinden istifa ediyor. Şu anda çocukların derslerine öğretmenler girmiyor. İki tane yabancı dil öğretmeni aynı anda istifa etti. Burada bir finans sıkıntısı var. 3 aydır şirket genel merkezini arıyoruz, ulaşmaya çalışıyoruz öğrenmek için. Ama hiçbir yetkiliye ulaşamıyorsunuz.ödedi. Görüntü Dökümü

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-Muhabir anons

-Okul önünde bekleyen öğrenci velileri

-Okul yetkilisiyle konuşan veliler

-Öğrenci velileri ile röp

-Okul yetkilisinin velilere açıklama yapması

-Okula gelen polis ekipleri

-Okul bahçesindeki öğrenciler

-Genel ve detay

27.09.2019 - Haber Kodu : 190927106 9- BAKAN ERSOY TÜRKİYE'NİN 2023 TURİZM STRATEJİSİNİ AÇIKLADI Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2023 yılı turizm stratejisini açıkladı. Bakan Ersoy hedeflenen turist sayısının 75 milyondan fazla, turizm gelirlerinin ise 65 milyar dolar olduğunu söyledi. Toplantıda 2020 yılında Türkiye'nin tanıtımında kullanılacak reklam filmi de ilk kez gösterildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nde İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda yerli ve yabancı basın mensuplarıyla düzenlediği toplantıda Türkiye'nin 2023 turizm stratejisini açıkladı.