DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1- TRAFİK MAGANDASI ÜNİVERSİTELİ GENCE TRAFİKTE DEHŞETİ YAŞATTI Haber- Kamera: Müslim SARIYAR- Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, (DHA)

İSTANBUL'da kimliği belirsiz bir sürücü, otomobiliyle okula gitmek için yola çıkan üniversite öğrencisi Halit Köprülü'ye (26), trafikte dehşeti yaşattı. Hafif ticari aracını, trafikte hızlı gitmediğini öne sürdüğü Halit Köprülü'nün aracının önüne kırıp inen sürücü, üniversite öğrencisinin otomobilini tekmeleyip, yumrukladı. Saldırgan, paniğe kapılıp kaçmaya çalışan Köprülü'nün peşine düştü, aracıyla otomobiline defalarca çarpıp zarar verdi.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde D-100 Karayolu Fidanlık mevkisinde meydana geldi. İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Halit Köprülü, otomobiliyle Bakırköy yönüne giderken, arkadan hızla gelen hafif ticari aracın sürücüsü, selektör yapıp uzun süre kornaya bastı. Köprülü ise sıkışan trafik nedeniyle yol veremedi. Bu sırada yanına yaklaşan aracın sürücüsü, camı açıp Halit Köprülü'ye neden hızlı gitmediğini sordu. Köprülü ise trafik nedeniyle yol veremediğini söyledi. Bunun üzerine sürücü, aracını Köprülü'nün otomobilinin önüne kırdı. Aracından inen sürücü, Köprülü'nün otomobilini yumrukladı. Paniğe kapılan Halit Köprülü, otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Ancak peşine düşen sürücü, aracıyla Köprülü'nün otomobiline defalarca çarptı.

DEHŞET ANLARINI KAYDETTİ

Halit Köprülü, yaşadığı dehşet anlarını cep telefonunun kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, saldırganın aracından inip Köprülü'nün otomobilinin kapısını zorladığı, başaramayınca da cama yumruklayıp, 'Açsana lan' diye bağırıp, tekme attığı görüldü. ARACINDAN İNİP ÜZERİME GELDİ

Köprülü, yaşadığı korku dolu anları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Halit Köprülü, "Önceki gün öğle saatlerinde evimden okula gitmek için aracımla yolda gidiyordum. Arkamdan bir araba geldi, hızlı sürüyordu. Korna çaldı. Sonra sağıma geldi, 'neden hızlı gitmiyorsun' dedi. Ben de kolumla işaret yaparak 'Görmüyor musun ağabey trafik var' dedim. Adam yanlış anladı sanırım. Sarhoş muydu nedir, bilmiyorum. Bir anda önüme kırdı. Aracımı yumrukladı. Ben kaçtım, kovalamaya başladı. 3 kez kovaladı, ben de 3 kez kaçtım. Trafik vardı. O kadar öfkeliydi ki tüm hızıyla 5 kere benim aracıma çarptı. Beni öldürmek istedi. Beni ve yoldaki herkesin hayatını tehlikeye attı. Kendimi korumak için kapıları kilitledim" dedi.

Saldırganın olay yerinden ayrılmasının ardından polise haber verdiğini ifade eden Halit Köprülü, "İnternetten en yakın karakola gittim. Sonra başka karakola gönderdiler. Orası da 'Kaza yerine git, 155'i ara, polis gelsin' dedi. Uzun süre bekledim. Polis geldi. Beni başka karakola götürdü. Orası da bir saat kadar beni dinledi. Görüntüleri izledi. Sonra onlar da başka yere gönderdi. O dehşet anlarını yaşamışken, üzerine bir de 4 karakol gezdim. Ben de pes ettim. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu. Görüntü dökümü:

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-Halit Köprülü röportaj

-Muhabir anonsu

-Genel ve detay görüntüler

-Olay anı telefon görüntüsü 27.10.2019 - 13.24 - Haber Kodu : 191027074 (ÖZEL)

2- KAZA YAPAN 17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI; ANNESİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI *Ataşehir'de ehliyetsiz sürücü yayaya çarptı Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL (DHA)

Ataşehir'de 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Samet Y. aracıyla yolda yürüyen yayaya çarptı. Ehliyetsiz sürücü gözaltına alınırken, sürücünün annesi olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Hastaneye kaldırılan yayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza, saat 11.30 sıralarında Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3001 Cadde üzerinde meydana geldi. 34 JL 656 plakalı otomobille cadde üzerinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldaki yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobil sürücüsü Samet Y.'nin (17) ehliyetsiz olduğunu belirledi. Otomobilin çarptığı İsmail Şahin, sedyeyle ambulansa taşınarak Göztepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ehliyetsiz sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Sürücünün annesi olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. "BU İLK DEĞİL Kİ SÜREKLİ KAZA OLUYOR BURADA"

Mustafa Kemal Mahallesi'nin Muhtarı Ali Rıza Saraçoğlu, kazaya ilişkin "Bizim burada her ay, ayda 10 sefer kaza oluyor. Defalarca Büyükşehir'e İl Trafik Komisyonu'na bildirdik. Işıklandırma yapmadılar. Alt geçit konulması gerekirken gittik söyledik, 'İSKİ'nin borusu var' dediler. İSKİ'ye gittik, 'Boru yok burada' dediler. Yapılmak istenmiyor, ne ışıklandırma ne de alt geçit yaptılar. Burada günün 24 saati trafik var. Akşam saatlerinde insanlar bir saat trafik bekliyor. Yapılması gereken buydu ama yapmıyorlar, ötekileştiriliyoruz. Biraz önce görüyorsunuz vatandaş acemi, yolla ilgisi olmayan insanı vurdu. Vatandaş şu an hastanede. Sürücünün ehliyeti yok. Ama ehliyeti olanlar da sürekli kaza yapıyorlar. Bu ilk değil ki sürekli kaza oluyor burada" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan otomobil

-Yaralı yayanın sedyeyle taşınması

-Yaralının ambulansa konulması

-Mahalle muhtarı ile röp.

-Kaza yapan ehliyetsiz sürücü

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Sürücünün polis nezaretinde yürümesi

-Sürücünün annesinin ağlaması

-Genel ve detaylar 27.10.2019 - 14.37 - Haber Kodu : 191027090 3- ERDOĞAN, MERKEL İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ Haber: İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel'in görüşmesinde, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel konular ele alınmıştır" denildi. ======================== 4- EMNİYET ŞERİDİNDE 3 KİŞİNİN 1 KİŞİYİ DARP ETMESİ KAMERADA Haber: İSTANBUL,(DHA)

Esenler'de trafikte yol verme kavgası, emniyet şeridine taşındı. Bir araçtan inen 3 kişi, diğer araç sürücüsünü darp etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenler O-3 Karayolu emniyet şeridinde 3 kişinin bir kişiyi dövdüğü kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İddialara göre, trafikte yol verme yüzünden birbiriyle tartışan iki sürücünün araçlarını emniyet şeridine çekti. Araçlardan birinden inen 3 kişi, diğer sürücüye saldırdı. O anları üstgeçitteki bir vatandaş cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Görüntüler de 3 kişinin 1 kişiyi darp ettiği görülüyor. Yoldan geçen araç sürücülerinden bazıları, araçlarını durdurarak kavgayı ayırıyor. Kavgayı seyretmek için bazı araçların yavaşlaması üzerine ise yolda trafik oluşuyor.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü

-Emniyet şeridindeki araçlar

-3 kişinin 1 kişiyi dar etmesi

-Bazı araç sürücülerinin emniyet şeridine araçlarını çekmeleri

-Kavgayı ayırmaya çalışmaları

-Oluşan trafikten görüntü 27.10.2019 - 14.44 - Haber Kodu : 191027092 5- MALTEPE'DE TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN EYLEMİ... SOKAKLAR ÇÖP İÇİNDE Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) MALTEPE Belediyesi'nin taşeron şirketi MATAŞ'ın işçileri, toplu iş sözleşmesinin hükümlerinin yerine getirilmediği ve haksız işten çıkarmalar yapıldığı gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlatmıştı. Eylemin 3. gününde Maltepe'de bulunan bazı mahallelerde çöpler birikmeye başladı.

480 temizlik işçisi, iş bırakarak cuma gününden itibaren mesaileri süresince belediye garajında toplandı. İşçiler, toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanıp, işten çıkartılan arkadaşları geri alınıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi. Eylemin 3. gününde bu sabah Maltepe'nin bazı mahallelerinde atılan çöplerin biriktiği görüldü. Mahalle sakinleri, biriken çöplerden yayılan kokulardan ve görüntü kirliliğinden rahatsızlık duyduklarını söylediler.

MAHALLE SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ

Zümrütevler Mahallesi'nde oturan bir mahalle sakini, "Bu çöpleri dünden beri almıyorlar. Ne yer temizleyen var, ne çöp arabası geldi çöpleri aldı. Bütün mahalle böyle sadece burası değil. Hepimiz şikayetçiyiz. Kimilerine sorduk,'grevde' dediler 'onun için gelmiyorlar' dediler. Akşamleyin gelmişler 3 konteyner almışlar, gerisini bırakmışlar.ö dedi. Bir başka mahalle sakini ise "Çöpler dünden itibaren alınmıyor. Mahalle süpürülmüyor kaç gündür. Haklarını alamadıklarından dolayı böyle bir eylem yapmışlar. Ama bilmiyorum ne kadar sürecek. Koku oluyor, çöp konteynerleri yıkanmıyor."şeklinde konuştu. DOLGUN:YANLIŞTAN DÖNMEK ERDEMDİR

Disk Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 2 nolu şube başkanı Yenigül Özen Dolgun, eylemin 3.gününde, "Bugün eylemde Cuma günü başladığımız için 3.günümüz. 3.günümüzde de burada yapılan bu hukuksuzluğun bir an önce bitirilmesi, arkadaşlarımızın işinin başına dönmesi ve Maltepe halkının çöple baş başa bırakılmamasını istiyoruz. Yanlıştan dönmek de bir erdemdir. İşveren mesajlarla insanları sürekli baskılamak yerine, hukuksuz bir şekilde arkadaşlarımızın yerine işçi sağlığı, iş güvenliği tedbirleri alınmadan bir eğitim verilmeden çalıştırılıyor. Yaptığımız iş dolayısıyla ağır ve tehlikeli iş grubuna giriyoruz. Çöp araçlarının arkasında başka birimlerde çalışan arkadaşlarımız orada çalışmaya zorlanarak işçi sağlığı iş güvenliği tedbirleri alınmadan usulsüz bir şekilde çalıştırılmakta." dedi.

Dolgun, "Cuma günü Belediye Başkanı izinli olduğu için yerine vekâlet eden başkan yardımcısı, Pazartesi saat 11.00'de bir masa kurulacağını, bu sorun için bir çözüm üretileceğini bizimle paylaştı. Yarın saat 11.00'de eğer kararlarından vazgeçmezlerse biz gideceğiz görüşmelerimizi yapacağız. Taleplerimiz zaten belli, karşılanmayacak talepler de değil. Taleplerimiz karşılandığı takdirde de arkadaşlarımız işlerinin başına dönecekler. Temizlik işleri müdürlüğünde toplam 480 arkadaşımız çalışıyor. 480 arkadaşımızın tamamı iş bıraktı. Ama vardiya usulü çalışılıyor burada 3 vardiya var." Şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü:

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-Bazı mahallelerde biriken çöpler

-Mahalle sakinleri ile röp

-Disk Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 2 Nolu Şube Başkanı ile röp

-Belediye garajında bekleyen işçiler

-Genel ve detay 27.10.2019 - 14.14 - Haber Kodu : 191027087 6- ESKİ TÜRKİYE GÜZELİ MANOLYA ONUR MEZARI BAŞINDA ANILDI Haber - Kamera Halil YILMAZ - Mertcan ÖZTÜRK İSTANBUL, (DHA)

Türkiye eski güzeli Manolya Onur, vefatının 2. yılında mezarı başında anıldı. 1975 yılında yapılan güzellik yarışmasında Türkiye'nin 2. güzeli seçilen Manolya Onur'un Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Manolya Onur'un kızı Prenses Nilüfer Jah'ın yanı sıra Manolya Onur'un çocukluk arkadaşları Hülya Yiğitalp ve Tülin Özden ile sevenleri katıldı. 62 yaşında hayatını kaybeden Manolya Onur'un mezarı başında Kuranı Kerim okunmasının ardından, gelenlere tatlı ikram edildi. Manolya Onur'un eski eşi ve son halife Abdülmecid'in torunu Haydarabad Nizamı Mukarrem Bereket Şah'ın ise anma törenine rahatsızlığı sebebiyle katılamadığı öğrenlidi.. Manolya Onur'un mezarı başında Kuranı Kerim okuyan imam, Manolya Onur ve tüm hayatını kaybedenler için dua etti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladı.

ALLAH KIZINA UZUN ÖMÜR VERSİN

Manolya Onur'un 50 yıldır arkadaşı olduğunu dile getiren oyuncu Hülya Yiğitalp, Ankara'dan çocukluk arkadaşıyız. İstanbul'a da birlikte geldik aslında. O da benim gibi mankenlik yapmak istiyordu. Dolayısıyla o tür bir bağımız da var. Kader arkadaşlığımız var, diyeyim. Çok zamansız gitti, tabii üzücü oldu hepimiz için. Hep birlikte çok güzel günlerimiz oldu. Üzgünüz tabii ama kader. Yapacak bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Allah kızına uzun ömür versin dedi. ACIMIZ BÜYÜK. HALA UNUTAMIYORUZ, UNUTAMAYIZ DA ZATEN

Anma törenine katılan bir başka oyuncu Tülin Özden ise Manolya Onur ile 1976 tarihinden itibaren arkadaş olduğunu belirterek, Birçok şeyi birlikte paylaştık. Kardeşten daha yakındık birbirimize. Her döneminde yanında oldum. Çok erken kaybettik tabii çok kötü oldu. Acımız büyük. Hala unutamıyoruz, unutamayız da zaten diye konuştu. Görüntü Dökümü

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Anma töreninden görüntü

Mezar taşından görüntü

Tatlı dağıtımından görüntü

Kuran ve dua okunması

İmamın 29 Ekimi kutlaması

Manolya Onur'un kızı ve son halife Abdulmecid'in torunu Nilüfer Jah'ın görüntüsü

Nilüfer Jah'ın taziyeleri kabul etmesi (Dakika 801'den sonra)

Prenses Nilüfer Jah'ın duası (Dakika 428-439 arası)

Genel ve detaylar

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(ÖZEL)

7- ESTONYA'DA ALTIN MADALYA ALAN MİNİK CİMNASTİKÇİLER TARİHE GEÇTİ Haber-Kamera: Esma MURAT- Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL (DHA)- ESTONYA'nın başkenti Talin'de düzenlenen Estetik Grup Cimnastik yarışmasında iki Türk takımı, kendi yaş gruplarında altın madalya aldı ve tarihe geçti. Şavkar Cimnastik Spor kulübü Başkan Yardımcısı Yalçın Aşkın, "Açıkçası bu kadar büyük başarı beklemiyorduk. Çünkü 50- 60 yıldır bu işi yapan ülkelerle yarıştık. Hatta onlar bile şok oldu" dedi.

Estonya'nın başkanti Talin'de düzenlenen International Tournament Tallinn Trophy 2019' AGG'de iki Türk takımı, ilk kez uluslararası başarıya imza attı. 'ÇOCUKLARA SAĞLAM TEMEL ATALIM'

Uluslararası şampiyonada altın madalya kazanan Fadalya ve Kilia takımlarının bağlı bulunduğu

Şavkar Cimnastik Spor Kulübü'nün Başkan Yardımcısı Yalçın Aşkın, "Başarı kolay gelmiyor, çok çalışmak gerekiyor. Yarışma esnasında çocuklarla şöyle bir diyaloğum oldu 'Yalçın amca birinci olursak ne yaparsın?' dediler. Ben de 'Ağlarım' dedim. Tabi o an yarışma esnasında heyecanlanıyorsunuz. Küçük çocuklar inanılmaz ve çok başarılı hareketler yapıyorlar. Tabi ki gözlerim doldu" diye konuştu. Aşkın, şunları anlattı: "Estetik grup Cimnastik Türkiye'de olmayan bir branş biz bunu araştırdık. Estetik Cimnastik Dünya Federasyonu bizi davet etti. Budapeşte'de seyrettik ilk kez. Takım halinde yapıldığını gördük. Özellikle çalışma alanının çok uygun olduğunu ve alet kullanılmadığı için yükseklik alanının gerekmediğini, aynı zamanda takım halinde yapıldığı için çocukların kişisel gelişimlerini daha olumlu etkilediğini gördük bundan dolayı denemeye karar verdik. Her ilde cimnastik salonları cimnastik antrenörleri var aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu konuda çok büyük projeleri var. Her ilde çocukların mutlaka cimnastik salonlarına gitmesi, okullarında her yerde cimnastik yapmalarını tavsiye ediyorum. Ben velilerimize genelde şunu söylerim 'Sağlam bir temel atmadan binayı bitirirseniz ufacık bir depremde yıkılır.' O yüzden çocuklara öyle sağlam temel atalım ki o çocuklar yıkılmasın."

'HAYALLER GERÇEK OLDU'

Antrenör Olga Aşkın ise Estetik Grup Cimnastik alanında 4 tane Dünya Kupası yapılıyor. Bu sene üçüncü Dünya Kupası küçük yaşlar için yapıldı. Hedefimiz bu yarışmada ilk üçe girmekti. Çünkü ondan önceki yarışmalarda her zaman finale gidiyorduk. Artık final bizi tatmin etmemeye başladı. Birinci gün yarıştıktan sonra en büyük puan bizimdi. Kızlar ilk önce inanmadı. Çünkü rakipler çok güçlüydü. Dünyada bilinen kulüpler ile yarıştık. Bizi kimse bilmiyordu. Masada hakemlik yapan hakemimiz bile yoktu. Hatta 17,30 puan almak bizim için çok büyük bir başarıydı. Rusya, Estonya, Finlandiya'yı geçmek kızlar için beş ay öncesine kadar bir hayaldi. Hayaller gerçek oldu" dedi. Antrenmanlar esnasında hem Rusça hem de Türkçe'yi kullandıklarını söyleyen antrenör Olga Aşkın, "Çocukların uluslararası kamplarda, yarışmalarda bütün antrenörlerle anlaşabilecek seviyelerde olmasını hedefliyoruz" dedi. Psikolojik performans danışmanı olarak Şavkar kulübünde yedi aydır görev alan Soner Aydın da "Cimnastik temel bir spor. Bu başarıların cimnastik alanından gelmesi bizler için, Türk sporu için çok sevindirici. Kızlarımızın hepsi milli bir gurur yaşadı. Bayraklara sarılı bir şekilde, ellerinde bayraklarla hem kendileri bu gururu yaşadılar hem de ülkemize bu gururu yaşattılar. Herhalde bu yaş grubunda bir çocuğun yaşayabileceği en güzel duygular" diye konuştu.

'YOLUN BAŞINDA ŞAMPİYONLUK HEDEFLEMİŞTİK'

Yarışmaya hazırlık sürecinden de bahseden Aydın, "Yorucu bir süreçti hem çocuklar için hem antrenörler için. Uzun süren ve saatler alan çalışmalar yapmak durumunda kalıyorduk. Türkiye için bu anlamda estetik cimnastik alanında ilk yarışma olduğu için uluslararası anlamda tabi ki bir heyecan vardı" dedi. Aynı zamanda turnuvaya yönelik çalışmalarda da bulunduklarını söyleyen Aydın, "Takım içi iletişimi artırma, hedef belirleme gibi yolun başında şampiyonluk hedeflemiştik bugün buna ulaştığımız için hem ülkemiz adına hem kulübümüz adına çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Aydın, "Üç yaş ile birlikte temel cimnastik gruplarına aileler çocuklarını dahil ettirmeli çünkü onların kas gelişimleri, bedensel gelişimleri, hem de metal ve zihinsel gelişimleri için spor yapmaları sporun içinde olmaları çok önemli. Bunun dışında esneklik çok zor gelişen ve kolay kaybedilen bir özellik. O yüzden küçük yaşlarda çocuklara esneklik anlamında geliştirebilirsek cimnastik alanında olmasa da farklı branşlarda başarıyı yakalamaları noktasında açıkçası önlerini açmış oluruz" diye konuştu.