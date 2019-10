DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

"BU İLK DEĞİL Kİ SÜREKLİ KAZA OLUYOR BURADA" Mustafa Kemal Mahallesi'nin Muhtarı Ali Rıza Saraçoğlu, kazaya ilişkin "Bizim burada her ay, ayda 10 sefer kaza oluyor. Defalarca Büyükşehir'e İl Trafik Komisyonu'na bildirdik. Işıklandırma yapmadılar. Alt geçit konulması gerekirken gittik söyledik, 'İSKİ'nin borusu var' dediler. İSKİ'ye gittik, 'Boru yok burada' dediler. Yapılmak istenmiyor, ne ışıklandırma ne de alt geçit yaptılar. Burada günün 24 saati trafik var. Akşam saatlerinde insanlar bir saat trafik bekliyor. Yapılması gereken buydu ama yapmıyorlar, ötekileştiriliyoruz. Biraz önce görüyorsunuz vatandaş acemi, yolla ilgisi olmayan insanı vurdu. Vatandaş şu an hastanede. Sürücünün ehliyeti yok. Ama ehliyeti olanlar da sürekli kaza yapıyorlar. Bu ilk değil ki sürekli kaza oluyor burada" dedi.

7- ESTONYA'DA ALTIN MADALYA ALAN MİNİK CİMNASTİKÇİLER TARİHE GEÇTİ

Haber-Kamera: Esma MURAT- Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL (DHA)- ESTONYA'nın başkenti Talin'de düzenlenen Estetik Grup Cimnastik yarışmasında iki Türk takımı, kendi yaş gruplarında altın madalya aldı ve tarihe geçti. Şavkar Cimnastik Spor kulübü Başkan Yardımcısı Yalçın Aşkın, "Açıkçası bu kadar büyük başarı beklemiyorduk. Çünkü 50- 60 yıldır bu işi yapan ülkelerle yarıştık. Hatta onlar bile şok oldu" dedi.

Estonya'nın başkanti Talin'de düzenlenen International Tournament Tallinn Trophy 2019' AGG'de iki Türk takımı, ilk kez uluslararası başarıya imza attı.

'ÇOCUKLARA SAĞLAM TEMEL ATALIM'

Uluslararası şampiyonada altın madalya kazanan Fadalya ve Kilia takımlarının bağlı bulunduğu

Şavkar Cimnastik Spor Kulübü'nün Başkan Yardımcısı Yalçın Aşkın, "Başarı kolay gelmiyor, çok çalışmak gerekiyor. Yarışma esnasında çocuklarla şöyle bir diyaloğum oldu 'Yalçın amca birinci olursak ne yaparsın?' dediler. Ben de 'Ağlarım' dedim. Tabi o an yarışma esnasında heyecanlanıyorsunuz. Küçük çocuklar inanılmaz ve çok başarılı hareketler yapıyorlar. Tabi ki gözlerim doldu" diye konuştu. Aşkın, şunları anlattı: "Estetik grup Cimnastik Türkiye'de olmayan bir branş biz bunu araştırdık. Estetik Cimnastik Dünya Federasyonu bizi davet etti. Budapeşte'de seyrettik ilk kez. Takım halinde yapıldığını gördük. Özellikle çalışma alanının çok uygun olduğunu ve alet kullanılmadığı için yükseklik alanının gerekmediğini, aynı zamanda takım halinde yapıldığı için çocukların kişisel gelişimlerini daha olumlu etkilediğini gördük bundan dolayı denemeye karar verdik. Her ilde cimnastik salonları cimnastik antrenörleri var aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu konuda çok büyük projeleri var. Her ilde çocukların mutlaka cimnastik salonlarına gitmesi, okullarında her yerde cimnastik yapmalarını tavsiye ediyorum. Ben velilerimize genelde şunu söylerim 'Sağlam bir temel atmadan binayı bitirirseniz ufacık bir depremde yıkılır.' O yüzden çocuklara öyle sağlam temel atalım ki o çocuklar yıkılmasın."