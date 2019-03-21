DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) Şişli'de bir binada çıkan yangında 90 yaşındaki Mualla Dinçer mahsur kaldı. Mahalle sakinleri yoğun duman saran binanın giriş katındaki yaşlı kadını pencereden dışarı çıkardı. Çıkarken kedisini de kucağına alan kadın, dumandan etkilendi, ambulansta ilk müdahale yapıldı. Olay dün saat 16:30 sıralarında yaşandı. Eskişehir Mahallesi Dericiler Sokak'ta bulunan bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yoğun dumanın sardığı binanın giriş katında oturan Mualla Dinçer (90) evinde mahsur kaldı. Mahalle sakinleri yaşlı kadını, sokağa bakan taraftaki pencereden dışarıya çıkarırken Mualla Dinçer, evdeki kedisini de kucağına alarak kurtuldu. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonrası yangını söndürüp duman tahliyesi yaptı. Yangını haber alıp gelen bir yakını, Mualla Dinçer'i kucağında taşıyıp yangın yerinden uzaklaştırdı. Kedisi de kedi sepetine koyularak taşındı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen Dinçer'e ambulans içinde oksijen verdi.

1-VATANDAŞLAR ONU, O KEDİSİNİ KURTARDI

"CAMDAN ÇIKARDIK KEDİSİNİ BIRAKMADI"

Mualla Dinçer'i kurtaranlardan Coşkun Yalçın "Alt katta yangın çıktı yaşlı teyzeyi kedisiyle beraber camdan çıkardık. Kapı kapalıydı, yoğun duman vardı. Aşırı dumandan dolayı camdan çıkardık. Kedisini bırakmadı, kedisiyle beraber kurtardıkö diye konuştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Binadan çıkan dumanlar

-Bir yakını ve itfaiyecilerin Mualla Dinçer'i sakinleştirmeye çalışmaları

-Mualla Dinçer in kucağındaki kedi sepeti

-Bir yakınının Mualla Dinçer'i kucağına alıp yangın yerinden uzaklaştırmak için taşıması

-Mualla Dinçer'in kedisi

-Mualla Dinçer'e ambulans içinde oksijen verilmesi

-Bir mahalle sakini ile röportaj

-Mualla Dinçer'i camdan çıkaran Coşkun Yalçın ile röportaj (Mavi montlu)

-Genel ve detay görüntüler

21.03.2019 -15.05 Haber Kodu : 190321147

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2-BİNALİ YILDIRIM: BİZ İSTANBUL'U, TÜRKİYE'NİN AMİRAL GEMİSİ YAPMAYA SÖZ VERDİK

Gökhan ÇELİK

