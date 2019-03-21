HABER

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 15:54 | Son Güncelleme

  Şişli'de bir binada çıkan yangında 90 yaşındaki Mualla Dinçer mahsur kaldı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1-VATANDAŞLAR ONU, O KEDİSİNİ KURTARDI

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA)
Şişli'de bir binada çıkan yangında 90 yaşındaki Mualla Dinçer mahsur kaldı. Mahalle sakinleri yoğun duman saran binanın giriş katındaki yaşlı kadını pencereden dışarı çıkardı. Çıkarken kedisini de kucağına alan kadın, dumandan etkilendi, ambulansta ilk müdahale yapıldı.
Olay dün saat 16:30 sıralarında yaşandı. Eskişehir Mahallesi Dericiler Sokak'ta bulunan bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yoğun dumanın sardığı binanın giriş katında oturan Mualla Dinçer (90) evinde mahsur kaldı. Mahalle sakinleri yaşlı kadını, sokağa bakan taraftaki pencereden dışarıya çıkarırken Mualla Dinçer, evdeki kedisini de kucağına alarak kurtuldu. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonrası yangını söndürüp duman tahliyesi yaptı. Yangını haber alıp gelen bir yakını, Mualla Dinçer'i kucağında taşıyıp yangın yerinden uzaklaştırdı. Kedisi de kedi sepetine koyularak taşındı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen Dinçer'e ambulans içinde oksijen verdi.

"CAMDAN ÇIKARDIK KEDİSİNİ BIRAKMADI"
Mualla Dinçer'i kurtaranlardan Coşkun Yalçın "Alt katta yangın çıktı yaşlı teyzeyi kedisiyle beraber camdan çıkardık. Kapı kapalıydı, yoğun duman vardı. Aşırı dumandan dolayı camdan çıkardık. Kedisini bırakmadı, kedisiyle beraber kurtardıkö diye konuştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü dökümü:
-----------------------------
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Binadan çıkan dumanlar
-Bir yakını ve itfaiyecilerin Mualla Dinçer'i sakinleştirmeye çalışmaları
-Mualla Dinçer in kucağındaki kedi sepeti
-Bir yakınının Mualla Dinçer'i kucağına alıp yangın yerinden uzaklaştırmak için taşıması
-Mualla Dinçer'in kedisi
-Mualla Dinçer'e ambulans içinde oksijen verilmesi
-Bir mahalle sakini ile röportaj
-Mualla Dinçer'i camdan çıkaran Coşkun Yalçın ile röportaj (Mavi montlu)
-Genel ve detay görüntüler
21.03.2019 -15.05 Haber Kodu : 190321147

====================================

2-BİNALİ YILDIRIM: BİZ İSTANBUL'U, TÜRKİYE'NİN AMİRAL GEMİSİ YAPMAYA SÖZ VERDİK

Gökhan ÇELİK

Köye giden yanına koşuyor! Onu bu denli özel yapansa... Köye giden yanına koşuyor! Onu bu denli özel yapansa...
Nevruz coşkusu Mesir’le renklendiNevruz coşkusu Mesir’le renklendi
Numan Kurtulmuş: "Fazla söze hacet yok. İttifakta takke düştü, kel görünmüştür"Numan Kurtulmuş: "Fazla söze hacet yok. İttifakta takke düştü, kel görünmüştür"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MİT görevlisi: 'Yeşil' ile telefonda görüştüm

MİT görevlisi: 'Yeşil' ile telefonda görüştüm

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil kontrol altına alınmalı

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

Hepsi kamyon kasasından çıktı

Hepsi kamyon kasasından çıktı

NATO'nun en güçlü 10 ordusu belli oldu! Listede Türkiye de var

NATO'nun en güçlü 10 ordusu belli oldu! Listede Türkiye de var

'Gladyatörler kenti'nin mezarları ziyarete açılıyor

'Gladyatörler kenti'nin mezarları ziyarete açılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.