DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

1- KARTAL'DA VAHŞİ CİNAYET (1) Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)-

KARTAL'da bacakları kopuk bir kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kartal Esentepe mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir binanın önünde bacakları kopmuş vaziyette kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmalar sonucu kadının bacakları ise binanın 4. katındaki balkonda bulundu. Savcının olay yeri incelemesinin ardından, cinayet masası ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polislerin çalışmaları ========================================== 2-İSTANBUL'DA SAHTE PARA OPERASYONU Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)-İSTANBUL'da bir iş adamı kendisine yurt dışından düşük kurlu dolar getireceğini söyleyen kişilere 5 bin dolar kapora vererek dolandırıldı. Şikayet üzerine harekete geçen polis, kendilerini Arap uyruklu işadamı olarak tanıtan 4 şüpheli ile birlikte 15 milyon dolar sahte para ele geçirdi.

"DÜŞÜK KURLA DOLAR ALACAKTIM"

İstanbul'da polise başvuran İşadamı A.K. dolandırıldığını söyleyerek yardım istedi. Şikayet dilekçesinde olayı anlatan A.K. "Benimle işadamı gibi irtibata geçtiler. Bana düşük kurdan döviz getireceklerini söyleyerek para videoları seyrettirdiler. Onlara inandım. Kapora olarak 5 bin dolar verdim. Ancak sonra ortadan kayboldular." dedi. İKİ REZİDANSA OPERASYON YAPILDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Şüphelilerin 5 bin doları alırken görüntülendiği ortaya çıktı. Polis şüphelilerin kullandığı otomobilleri kamera üzerinden takip ederek oturdukları adresi tespit etti. Ataşehir'de bulunan 2 ayrı rezidans dairesine yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. 15 MİLYON DOLAR SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramada 15 milyon dolar ve para sayma makinesi ele geçirildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin cep telefonlarını inceleyen polis işadamına gönderdikleri para videolarına ulaştı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler M.U., U.K., D.N., ve İ.H savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Paralara ise el kondu.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen paralar ===================================================== 3- KAPKAÇA UĞRAYAN SURİYELİ KADIN ŞÜPHELİYİ BÖYLE KOVALADI -CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, KAPKAÇ YAPTI Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)

Cezaevinden izinli çıkan bir kişi, Suriye uyruklu bir kadının çantasını kapkaç yaptı. Şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede bir binanın çatısında saklanırken yakalandı. Kapkaç sonrası şüphelinin kaçışı ve Suriyeli kadının bir süre peşinden koşması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Beyoğlu Ermeydanı Caddesi'nde 25 Temmuz'da meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu 50 yaşındaki kadın Shahira A.'nın içerisinde 400 Dolar ve bin 275 lirası bulunan çantası bir kişi tarafından kapkaç yapılarak çalındı. Shahira A., kapkaççıyı bir süre kovaladı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri Shahira A.'dan kapkaççının nereye doğru kaçtığını öğrendikten sonra şüpheliyi aramaya başladı. Polis çevrede yaptığı aramalarda kapkaççıyı bir binanın çatı katında yakaladı. Suriyeli kadının çantasıyla birlikte yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli 26 yaşındaki Vedat İ. 'Gasp' ve 'Evden hırsızlık' suçlarından kaydının olduğu ve cezaevinden izinli olarak dışarıya çıktığı tespit edildi. 26 Temmuz'da adliyeye sevk edilen Vedat İ. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kapkaç sonrası şüphelinin kaçışı ve Suriyeli kadının bir süre peşinden koşması güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin kaçması

-Suriye uyruklu kadının kovalaması

-Genel ve detaylar ================================================ 4-HIRSIZLIK YAPTIKTAN SONRA MARKETTE ALIŞVERİŞ YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA Ali AKSOYER-BUSE PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)-KADIKÖY'de bir eve girerek hırsızlık yapan 3 kızdan ikisi para çaldıkları evden çıkıp, gittikleri markette alışveriş yapınca kameralara yakalandı. Polisin güvenlik kameralarını inceleyerek ulaştığı şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları bulunduğu öğrenildi.

Kadıköy, 19 Mayıs Mahallesinde 22 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen olayda B.A. isimli kişinin evine giren hırsızlar içerde buldukları 2 bin 500 lira parayı alarak kaçtılar. Olayın duyulmasının ardından harekete geçen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlığı 3 genç kızın yaptığını tespit etti. Şüphelilerin evden ayrılmalarının hemen ardından yakındaki bir markete gittikleri ve orada içecek aldıkları ortaya çıktı. Ekipler, güvenlik kamera görüntülerini izleyerek, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden Şaziye G.(24) ve Hurkiye T.(21) 10 Temmuz 2019 tarihinde gözaltına alındı. Şüphelilerden Şaziye G.'nin 3 evden hırsızlık, 2 kez mala zarar vermek ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından daha önceden gözaltına alındığı tespit edildi. Diğer şüpheli Hurkiye T.'nin de 2 kez evden hırsızlık suçundan gözaltına alındığı ortaya çıktı. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin evden çıkmaları

-Sokakta yürümeleri

-Markete girmeleri

-Alışveriş yapmaları ======================================= 5-SEDAT PEKER HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR'de yaptığı konuşmada, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Suç işlemeye tahrik" suçlarını işlediği gerekçesi ile hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker için takipsizlik kararı verildi. Peker'in soruşturmaya konu konuşmasına yer verilen takipsizlik kararında, Peker'in silahlanma çağrısını ruhsatlı silahlar için yaptığı, bunun da tüm vatandaşlar için yasal bir hak olduğu, bu nedenle suçun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda verilen takipsizlik kararında, şüphelinin soruşturmaya konu konuşmasında, "Silah iyi insanların elinde olduğu zaman bir sigortadır, güvencedir. Bu sebeple imkanı olan kardeşlerimiz mutlaka ruhsatlı silahlar alsınlar. Mutlaka av tüfekleri alsınlar, mutlaka hazırlıklı olsunlar kardeşlerim. Biz kötüye hazır olalım da iyi gelirse amenna... Bir de bize diyorlar ki siz kimsiniz. Neden konuşuyorsunuz diyorlar kardeşlerim. Onlar bizim kim olduğumuzu bilmiyorlarsa ben söyleyeyim müsaadenizle. Biz bu vatanın delileriyiz kardeşlerim. Yetmedi, biz bu vatanın fedaileriyiz kardeşlerim. Bu vatanda herkes sussa da biz konuşacağız." dediği belirtildi.

RUHSATLI SİLAHLANMA ÇAĞRISININ SUÇ OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Şüphelinin savcılıkta verdiği ifadesinde, konuşmasının suç unsurunu taşımadığını söylediği belirtilen takipsizlik kararında, suça konu konuşmada, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçunun unsurlarının oluşmadığı belirtildi. Kararda, "Silahlanma çağrısının ruhsatlı silah vurgusu şeklinde yapılmış olması ve bunun tüm vatandaşlar için yasal bir hak olması nedeniyle" gerekçe gösterilerek, "Suç işlemeye tahrik etmek" suçunun unsurlarının da oluşmadığı kaydedildi. NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Şubat 2019 tarihinde Ataşehir'de yaptığı konuşma nedeniyle Sedat Peker hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Suç işlemeye tahrik etmek" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı. Sedat Peker, 8 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermişti. ============================================================= 6- BİLAL ERDOĞAN: HAFIZASIZ BİR TOPLUM MEDENİYET İDDİASI TAŞIYAMAZ

-Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatının anlatıldığı dijital gösterim merkezi açıldı Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)-CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışmalarının ve hayatının anlatıldığı Dijital Gösterim Merkezi'nin açılışı yapıldı. Taksim Meydanı'nda bulunan merkezin açılışına Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da katıldı.

Dijital Gösterim Merkezi'nde Prof. Dr. Fuat Sezgin'in eserleri sergilenirken hayatının anlatıldığı kısa filmler de izletiliyor. Açılışa katılan Bilal Erdoğan, Fuat Sezgin'in hayatını ve çalışmalarını anlatan filmleri izledikten sonra, Sezgin'in eserleri hakkında bilgi aldı. "BU MESAJ HEP ELİTİMİZ, AYDINIMIZ TARAFINDAN İŞLENDİ MAALESEF"

Burada konuşan Bilal Erdoğan, "Bunu yaparken temelde karşılaşılan bir tepki var. 'Bırakın bunları, millet aya gidiyor, neden geçmişe dönüyorsunuz' gibi. Eğer bize, biz Türk olduğumuz için bu trenleri kaçırdık, gelişemedik denmiş olmasaydı belki de bunlara ihtiyacımız olmazdı. Ama maalesef üzerimizden 150-200 yıl boyunca silindir gibi bütün özgüvenimizi ezmek için, işte Müslüman olduğumuz için, Türk olduğumuz için geri kaldık. Bu mesaj hep elitimiz, aydınımız tarafından işlendi maalesef. Bu yüzden bizim yeniden bu özgüveni kendi kaynaklarımızdan inşa etmemiz için, ecdadımızın bilimlere ne kadar katkı yaptığını bilmemiz lazım. Hafızasız bir toplum medeniyet iddiası taşıyamaz. Bizim hafızamıza adeta bir format atılmak istenmiş. Bundan bir sıyrılmamız lazım. Çünkü bu hafızasızlık bizi kimliksizliğe götürür. Bizim biz olmamız lazım." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Merkezden genel ve detay görüntüler

-Eserlerden görüntüler

-Bilal Erdoğan'ın konuşması

-Sezgin'in hayatının anlatıldığı filmin izlenmesi ============================================= 7- SİCHUAN HAVAYOLLARI İSTANBUL'A A350 UÇAĞIYLA UÇMAYA BAŞLADI Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA)- ÇİN hava yolu şirketi Sichuan Airlines, nisan ayında başladığı İstanbul-Chengdu arasındaki tarifeli seferini, ilk kez yeni nesil "Airbus A350" uçağıyla yaptı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde, A350 uçağıyla yapılan ilk sefer için düzenlenen törene Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, havayolu temsilcileri ile havalimanı işletmecisi İGA'nın yöneticileri katıldı. Başkonsolos Wei, kontuarda yolcularla sohbet ederek, sefer hakkında bilgilendirdi. Daha sonra Chengdu kentinin sembolu olan panda figürlerinin yer aldığı uçağa geçen Wei, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Nisan ayında İstanbul'dan başlayan seferlerde doluluk oranlarının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Başkonsolos Wei, hattaki yolcu sayısının yüksekliği nedeniyle şirketin uçak tipini büyütme kararı aldığını ifade etti. Wei, "Airbus A350 uçağıyla ekim ayına kadar sürekli uçuş olacak" dedi.

Üç gün boyunca seferlerin panda figürlü uçakla yapılacağını kaydeden Wei, kışın yolcu sayısının yüksek olması halinde aynı uçak tipiyle ile devam edileceğini bildirdi.

Wei, en son teknoloji ile donatılan uçağın Türk ve Çinli yolcular için önemli olduğunu vurgulayarak, "Ben göreve geldikten sonra Çin ile Türkiye arasında üç yeni hat başladı. Pekin'den sadece THY uçuyordu. Bir buçuk yıl içinde iki Çin havayolu, üç Çin kentinden sefere başladı. İnşallah fazla gayret sarf ederek, daha fazla şehirden ve yoğun bir şekilde bu uçuşların sayısını artırmaya çalışacağım" diye konuştu. "BEŞ GÜNDE ÇİN VİZESİ"

Çin'in Türkiye vatandaşlarına uyguladığı vize konusunda bazı kolaylıklar sağlandığını dile getiren Başkonsolos Wei, uygulanan prosedürlere uyulması halinde vize alınabileceğini söyledi. Başkonsolosluğun resmi sitesinde kuralların yazılı olduğunu kaydeden Wei, "Ben göreve gelmeden önce 7 çalışma gününde vize veriliyordu. Geldikten sonra bizim iç formalite hem de vize koşullarını düzenledik. Şimdi ise bir hafta, yani beş çalışma günü içinde vize alabileceğinizi söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Vize için başvuru merkezine gidilebileceğini anımsatan Wei, 1 Ocak 2017'den sonra ilk kez Çin vizesi almak için parmak izi alındığını, bu nedenle vizelere kişisel olarak başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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-Çin Başkonsolosu Wei ve yetkililer

-Başkonsolosun yolcularla sohbeti

-Chengdu yolcuları

-Ekrandan görüntüler

-Uçağın içini incelenmesi

-Başkonsolosun hosteslerden bilgi alması

-Başkonsolos Wei'nin açıklamaları

-Uçaktan görüntüler

-Uçağa giydirilen Panda görseli

-Genel ve detay ========================================== 8-SİLİVRİ'DE OTOMOBİL OTLUK ALANA UÇTU, 3'Ü ÇOCUK 5 YARALI Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ'de ters yönden geldiği iddia edilen otomobille karşılaşan sürücü, kaza yapmamak için direksiyon kırınca yol kenarında bulunan otluk alana daldı. Otomobilde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralanırken, kazaya sebep olduğu iddia edilen sürücü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Semizkumlar Mahallesi Altınorak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Altınorak alt geçidinden Semizkumlar'a gitmek isteyen 34 SB 3682 plakalı aracın sürücüsü Kazım Kanga, D-100 karayoluna girdi. Ters yöne girdiğini fark eden Kanga, aracını yol kenarına çekmek istedi. Bu sırada ters yönden gelen aracı fark eden otomobilin sürücüsü Ahmet Çelik (67), kaza yapmamak için direksiyon kırınca yol kenarında bulunan otluk alana daldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri yönlendirildi. Otluk alana dalan aracın içerisinde bulunan Ahmet Çelik (67), Fehime Çelik (65), Yaprak Aydar (16), Sude Çelik (8) ve Ayla Çelik (3) yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların, çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.