DHA İSTANBUL - (ek görüntü ve bilgiyle) - İSTANBUL ADALET SARAYI ÖNÜNDE KAVGA  : 3 YARALI 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özden ATİK - Taner YENER İSTANBUL DHA

İstanbul Adalet Sarayı önünde iki ailenin kavgasında kan aktı. Dava sonrası adliye bahçesinde karşı karşıya gelen aile üyelerinde 3 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda davası olan iki aile, duruşma sonrası adliye bahçesinde karşı karşıya geldi. Kavgaya tutuşan iki aile üyesinden 3 kişi bıçak darbeleri ile yaralandı. Yaralılar için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan 4 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çağlayan Adalet Sarayı'ndan görüntü

Adalet Sarayı önündeki ambulanslar

Yaralının ambulansa alınması

Olay yerindeki polis ekipleri

Genel ve detay görüntüler

