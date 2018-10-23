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DHA İSTANBUL - (ek görüntü ve bilgiyle) - İSTANBUL ADALET SARAYI ÖNÜNDE KAVGA  : 3 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 15:23 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özden ATİK - Taner YENER İSTANBUL DHA İstanbul Adalet Sarayı önünde iki ailenin kavgasında kan aktı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özden ATİK - Taner YENER İSTANBUL DHA
İstanbul Adalet Sarayı önünde iki ailenin kavgasında kan aktı. Dava sonrası adliye bahçesinde karşı karşıya gelen aile üyelerinde 3 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda davası olan iki aile, duruşma sonrası adliye bahçesinde karşı karşıya geldi. Kavgaya tutuşan iki aile üyesinden 3 kişi bıçak darbeleri ile yaralandı. Yaralılar için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan 4 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Çağlayan Adalet Sarayı'ndan görüntü
Adalet Sarayı önündeki ambulanslar
Yaralının ambulansa alınması
Olay yerindeki polis ekipleri
Genel ve detay görüntüler

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