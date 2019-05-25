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DHA İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA'DA 4 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 06:16 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - GAZİOSMANPAŞA'da 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - GAZİOSMANPAŞA'da 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri evi yanan komşularına yardım etmek için sokağa döküldü. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, yanan daire kullanılmaz hale geldi.
Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi Güldemet Sokakta bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede sabah saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının dairesinden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri hem yardıma koştu hem de itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan daireye müdahale etti. Bu sırada mahalleli yangını korku dolu gözlerle izledi. Bazı mahalle sakinleri ise alevlerin kendi dairesine sıçrama ihtimali üzerine panik yaşadığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangından daire kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olayın meydana geldiği yer
- Alev alev yanan daire görüntüsü
- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
- Korku dolu gözlerle izleyen mahalle sakinleri
- Polisin önlemi
- Genel ve detaylar

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