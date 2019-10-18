DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ 

17.30\nCumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Dolmabah\u00e7e \u00c7al\u0131\u015fma Ofisi'nde Katar Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 \u015eeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul edecek.PARTNER Barda g\u00f6rd\u00fckleri kad\u0131n\u0131 k\u00f6\u015feye s\u0131k\u0131\u015ft\u0131r\u0131p... \u0130\u011fren\u00e7 olay!Yeni iPhone modellerinin ilk sat\u0131\u015f\u0131 gece ba\u015flad\u0131TAV ve Groupe ADP\u2019den giri\u015fimlere destek program\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum