DHA İSTANBUL - KARTAL VE KADIKÖY'DE BAZI SANDIK GÖREVLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA 

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Kartal ve Kadıköy'de bazı sandık görevlilerinin şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şikayete konu sandıklarda görev alan kişilerin kimlik bilgileri istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal ve Kadıköy ilçe seçim kurullarında görevli kişilerin 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimler sırasında sandıklarda usulsüzlük yapıldığına ilişkin şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından, “Görevi kötüye kullanma" ve Seçim Kanunu'nun 164. maddesinde düzenlenen, “Oy verme sonucuna tesir edecek haller" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, şikayete konu sandıklarda görev alan kişilerin kimlik bilgilerini istendi.

