DHA İSTANBUL - KARTAL'DA 21 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YEŞİLYURT APARTMANI DAVASI BAŞLADI

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da 21 kişinin öldüğü ve 17 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin açılan 3 sanıklı davaya başlandı. Davanın tek tutuklu sanığı Uğur Mısırlıoğlu, suçsuz olduğunu savunarak, "4.5 aydır tutuklu bulunmamın nedeni müteahhit Hasan Yeşilyurt'un ölmüş olmasından dolayı, sorumlu tutulamamasıdır" dedi.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu ile tutuksuz sanık Arzu Baran katılırken, firari sanık Suzan Çayır duruşmaya gelmedi. Duruşmayı 15 mağdur yakını da takip etti.

MÜTEAHHİT ÖLDÜĞÜ İÇİN KENDİSİNİN TUTUKLANDIĞINI SAVUNDU

Sorgusu yapılan İnşaatın Teknik Uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, böyle bir olaydan dolayı burada olmaktan üzüntü duyduğunu belirterek, "Ölenlere rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. 4.5 aydır tutuklu bulunmamın nedeni müteahhit Hasan Yeşilyurt'un ölmüş olmasından dolayı sorumlu tutulamamasıdır" dedi. Mısırlıoğlu, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.