DHA İSTANBUL - KEDİYİ SOPAYLA DÖVEN İŞADAMI GÖZALTINA ALINDI

Mehmet AKTARAN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de tekstilci işadamı Hakan G.'nin evindeki kediyi sopayla dövmesi polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınana Hakan G. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kocasinan'da tekstil işiyle uğraşan işadamı Hakan G.'nin bir kediyi elindeki sopayla defalarca dövmesi hayvan severlerin tepkisine neden oldu. Tepki ve şikâyetler üzerine harekete geçen polis ekipleri Hakan G.'yi kaldığı adreste gözaltına aldı. Hakan G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Vatandaşlar tarafından kaydedilen Hakan G.'nin gözaltına alındığı görüntülerde: Hakan G.'nin polislerle konuştuğu ve “Kendi arabamla gelebilir miyimö sorduğu görülüyor. Hakan G. Polis aracıyla emniyete götürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Vatandaş Kamerası)

-Sokaktan ve binadan görüntü

-Gözaltına alınan Hakan G.'nin polislerle konuşması

