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DHA İSTANBUL - (ÖZEL) BEŞİKTAŞ'TA KAPKAÇÇILARA SUÇÜSTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 15:54 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta turist kadının çantasını kapkaç yapan ikisi kadın 3 kişi olay sonrası kaçarken yakalandı.

- SONU 38 OLAN PLAKAYI BOYAYIP 88 YAPMIŞLAR

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)- BEŞİKTAŞ'ta turist kadının çantasını kapkaç yapan ikisi kadın 3 kişi olay sonrası kaçarken yakalandı.
Olay saat 14.00 sıralarında Ortaköy Muallimnaci Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinden çıkan turist kadını takip eden ikisi kadın 3 kişi, turistin çantasını kapkaç yaparak otomobille olay yerinden kaçtı. Kapkaç ihbarını alan Beşiktaş Devriye Ekipler Amirliği ekipleri anında harekete geçerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın hemen ardından şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili tespit eden polis ekipleri ikisi kadın 3 kapkaççıyı yakaladı. Kelepçe takılarak gözaltına alınan zanlılar polis merkezine götürüldü.
Şüphelilerin kaçtıkları otomobilin 34 GIP 38 olan plakasını boyayıp 34 GIP 88 yaptıkları da anlaşıldı. Otomobil incelenmek üzere polis merkezine getirildi.

Görüntü Dökümü:
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-Yakalanan kapkaççılar
-Şüphelilere kelepçe takılması
-Şüphelilerin polis merkezine girişi
-Kapkaççıların kullandığı otomobil
-34 GIP 38 olan plakanın boyanarak 34 GIP 88 yapılmış hali
-Şüphelilerin Asayiş Büro'ya getirilmeleri
-Kapkaç yapılan çanta
-Genel ve detay görüntüler

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