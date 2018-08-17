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DHA İSTANBUL - SARIYER'DE UYUŞTURUCU SATICILARINA ŞAFAK BASKINI

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 07:56 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çayırbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çayırbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonda ekmek, çocuk bezi ve futbol topunun içine zulalanmış uyuşturucu madde yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Sarıyer'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Ekipleri'nin de desteğiyle Çayırbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Hassas burunlu narkotik köpeği Eros'unda katıldığı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
5 ADRESE ŞAFAK BASKINI
Narkotik ekipleri tarafından daha önce tespit edilen 5 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Daha önce yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan Saide D.'nin yakınlarına yönelik olduğu iddia edilen operasyonda çok sayıda kişi de gözaltına alındı.
EKMEK İÇİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
Ekiplerin yaptığı operasyonda daha önce yıkım kararı verilen ve Saide D.'ye ait olduğu iddia edilen evin etrafında yapılan aramalarda ekmek arasına, futbol topunun içine ve çocuk bezinin arasına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Ekiplerin operasyona gidişi
-Özel Timlerin kapıyı kırarak içeri girmesi
-Narkotik Köpeği Eros'un araması
-Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin güvenlik tedbiri alması
-Bulunan uyuşturucu maddeler
-Genel ve detay görüntüler

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