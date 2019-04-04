DHA İSTANBUL - TÜYAP'TA STANT DEVRİLDİ: YARALILAR VAR (1)

Ersan SAN - \u0130stanbul DHA\nBeylikd\u00fcz\u00fc T\u00dcYAP'ta bir stand\u0131n devrilmesi sonucu baz\u0131 ki\u015filer yaraland\u0131. Fuar alan\u0131na \u00e7ok say\u0131da ambulans sevk edildi.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc;:\n-----------\n-Devrilen stant\n-yaral\u0131larPARTNER'Benimle evlenmen laz\u0131m! Ayaklar\u0131n\u0131 ben \u0131s\u0131t\u0131r\u0131m...'Akyurt Aselsan Camii\u2019nin temeli at\u0131ld\u0131Ba\u015fkan se\u00e7ilince s\u00f6z\u00fcn\u00fc tutup,\u00a0cep telefonu numaras\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131