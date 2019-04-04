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DHA İSTANBUL - TÜYAP'TA STANT DEVRİLDİ: YARALILAR VAR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 13:55 | Son Güncelleme

  Ersan SAN - İstanbul DHA Beylikdüzü TÜYAP'ta bir standın devrilmesi sonucu bazı kişiler yaralandı.

Ersan SAN - İstanbul DHA

Beylikdüzü TÜYAP'ta bir standın devrilmesi sonucu bazı kişiler yaralandı. Fuar alanına çok sayıda ambulans sevk edildi.

Görüntü Dökümü;:

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-Devrilen stant

-yaralılar

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