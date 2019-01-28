DHA İSTANBUL - TUZLA'DA GEMİDE YANGIN: YARALILAR VAR (1)

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA

Tuzla'ta bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında yaralananlar olduğu belirtilirken olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi.

Görüntü Dökümü:

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-olay yerinden görüntüler

