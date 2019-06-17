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DHA YURT - ADANA MERKEZLİ 4 İLDE TERÖR OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 07:32 | Son Güncelleme

ADANA merkezli 4 ilde terör örgütü PKK adına düzenlenen korsan gösterilere katılarak polise molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcı ile saldırdığı belirtilen kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA merkezli 4 ilde terör örgütü PKK adına düzenlenen korsan gösterilere katılarak polise molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcı ile saldırdığı belirtilen kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 35 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda aralarında çok sayıda şüpheli yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına düzenlenen sokak eylemlerine katılıp; polise taş, molotof kokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcılarla saldırdığı belirtilen kişilerin evlerini, aylar süren titiz çalışmalar sonucu tek tek tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesiyle ekipler, Adana merkezli Antalya, Niğde ve Mardin'de şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenledi. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları, Özel Harekat timlerince koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Geniş güvenlik önlemleri altında evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Adana'ya yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adana'ya getirileceği bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Zırhlı polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı
- Polis araçlarının operasyon noktasına gidişi
- Özel harekat polislerinin tim yürüyüşü ile baskın yapılan evin önüne gelişi
- Özel harekat polisinin koçbaşı ile kapıya vuruşu
- Polislerin "Aç kapıyı" diye bağırması
- Polislerin eve girmesi
- Sokakta güvenlik önlemi alan özel harekat polislerinden görüntü
- Evde gözaltına alınan şüphelinin polis aracına götürülmesi
- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişi
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)
(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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