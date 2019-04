DHA YURT BÜLTENİ - 1

Kayseri'de kadınlar, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarına tepki göstererek, 'Dokunmayın miniklerimize', 'Çocuk susar sen susma' dövizleri taşıdı. Kadınlara çevredekiler de ıslık ve alkış ile destek verdi. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen kadınlara bazı STK ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi. Kadınlar adına basın açıklamasını Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Elmas Şahin yaptı. Şahin, "Durum vahim. Yaşanan olayların sorumlusu 'Bir kereden bir şey olmaz' diyenler, çocuk istismarının araştırılmasını reddeden milletvekilleri, altı yaşındaki kız çocuklarıyla evlenilir diyen kişiler, suçlulara iyi hal indirimi uygulayan, onları cezasız bırakan yargı mensuplarıdır" dedi. 'SON 10 YILDA ÇOCUK İSTİSMARI DAVALARI YAKLAŞIK 3 KAT ARTTI' Son günlerde yaşanan olayların üzücü olduğunu belirten Şahin, "Uzun süredir gündemden düşmeyen ve her geçen gün artarak devam eden çocuklara yönelik cinsel istismar olayları karşısında çok öfkeliyiz, çocuklarımıza karşı utanç duygusu içindeyiz. Kamuoyuna yansıması nedeniyle haberdar olduğumuz İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğraması nedeniyle büyük üzüntü ve kaygı içerisindeyiz. Bu meydanda biraz sonra sarf edeceğimiz sözleri daha önce defalarca söyledik. Aynı cümleleri kurmak bizim için artık katlanılamaz bir acıya dönüşmüştür. Bu utanç tablosundan bir an önce kurtulmak için bizler yine buradayız ve tepkimizi ortaya koymak ve çözüm üretilmesini talep etmek üzere yan yanayız. Tablo çok vahim. Son 10 yılda çocuk istismarı yüzde 700 arttı. Adalet Bakanlığı verilerine göre yılda ortalama 8 bin çocuk cinsel olarak istismar ediliyor. Çocuk tecavüzlerinin sadece yüzde 5'i açığa çıkıyor. Son 10 yılda çocuk istismarı davaları yaklaşık 3 kat arttı, fakat bu davaların yüzde 45 beraatla sonuçlandı. Son 10 yılda 483 bin kız çocuğu devlet izniyle evlendirildi" ifadelerini kullandı. 'BU HEPİMİZİN SORUMLULUĞU' Çocukların istismara uğramasını engellemek için etkin politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Şahin, "Çocuklarımız, sokakta, okulda, evde güvende değiller. Çocukların hayatlarına sahip çıkmak hepimizin görevidir. Çocukların hayatlarına kast edenlere karşı sesimizi çıkarmak hepimizin sorumluluğudur. Çünkü çocuklara yönelik cinsel istismar artıran nedenlerin kaynağını irdelediğimizde birçok kesimin sorumluluğunu görebiliriz" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye inşallah kendi gücüyle, toplumun gücüyle, hayırseverlerin gücüyle eğitimde kalitesini çok yükseğe getirecek" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Yalova'ya geldi. Bakan Selçuk'un kentteki programı Valilik ziyaretiyle başladı. Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ile kurum müdürlerinin karşıladığı Bakan Selçuk, burada Valilik Anı Defteri'ni imzaladı. Bakan Selçuk, ardından Kardelen Ortaokulu'nu ziyaret etti. Burada sanat ve beceri atölyelerini gezen Bakan Selçuk, öğrencilerle de yakından ilgilendi. Bakan Selçuk, ardından Uygulama Oteli'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Yalova'ya okul kazandıran hayırseverlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de eğitimde kalitenin artması amacıyla bir vizyon dokümanı hazırladıklarını söyleyen Bakan Selçuk, şöyle konuştu: "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bütün illerimizi ziyaret edip, bu illerimizin eğitimsel fotoğraflarını çekip, ilimizdeki eğitimin kalitesini uluslar arası standartlarda kontrol edip, hemen arkasından bir yol haritası ortaya koymak ve şehrimizin daha yüksek bir mesafe alması için ne yapılabilir, eğitimle ilgili eksiklikler aksaklıklar nelerdir, güçlü yönlerimiz nelerdir, yakın mesafelerdeki büyükşehirlerimize yönelik olarak ayrı bir merkez oluşturarak, çocuklarımızın Yalova'da eğitim arzusunu nasıl güçlendiririz, eğitimi kalite olarak ileriye götürdüğümüzde ekonomimizi nasıl güçlendirebiliriz, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde eğitim sistemimizin uluslararası alanda bir mukayese zemini üzerinde daha da gelişmesi için ne tür tedbirler alınabilir diyerek, bir vizyon dokümanı ortaya koyuyoruz. Türkiye ay ay, yıl yıl ne zaman neyi nasıl yapacağını, niçin yapacağını çok net biçimde ortaya koydu. İlk proje dahilinde, bir projeksiyon dahilinde Türkiye'nin gelişmesine yönelik olarak çeşitli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bunu yaparken de mutlak suretle bilimin, aklın gücünü kullanıyoruz. Bunun dünya çapındaki yolu bilimden geçiyor, akıldan geçiyor. Türkiye inşallah kendi gücüyle, toplumun gücüyle, hayırseverlerin gücüyle eğitimde kalitesini çok yükseğe getirecek. Hayırseverlik Türkiye'de maalesef çok net anlaşılmıyor. Herkesin parası olabilir, herkesin bütçesi olabilir ama herkes hayır yapamaz. Bu nasip işidir, kısmet işidir. Gönül işidir." 'YALOVA, NEW YORK'A GÖRE NEREDE; ÖLÇÜM BU' Eğitimde küresel rekabetin olması gerektiğini dile getiren Bakan Selçuk, bu anlamda Yalova'nın diğer iller arasındaki konumuna değil, uluslararası konumuna baktığını dile getirdi. Selçuk, "Yalova var olanla tatmin olmamalı. Yalova çok daha büyük mesafeler alabilecek potansiyele sahip. Eğitim konusunda da genel olarak olumlu bir tablo var. Yalova Türkiye'nin başka şehirlerine göre iyi olabilir. Yalova New York'a göre nerede, Paris'e göre nerede, Londra'ya göre nerede; benim ölçüm bu. Türkiye küresel rekabet içerisinde olması gereken bir ülke. Yoksa kendi kendimizle yarışarak bir yere varmamız mümkün değil" dedi. BAKANDAN ESPRİLİ YANIT Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuşmanın ardından hayırseverlere teşekkür belgesi takdim etti. Bakan Selçuk'un Yalova'ya 13 okul kazandıran hayırsever Rahmi Tokay ile yaptığı sohbet dikkat çekti. Hayırsever Tokay, "Ben eski bir öğretmenim. İdeallerim vardı, yatılı okulu devlet okulunda okudum. Elbisemi, ayakkabımı her şeyimi devlet verdi. 1958'de söz verdim, 'Rabbim bir gün fırsat verirse bana verdiklerini kat kat geriye vereceğim' dedim. Öğretmenliği bırakıp inşaata başladım" dedi. Bakan Selçuk ise bunun üzerine "Doğru yolu bulmuşsunuz" diyerek espri yaptı. Hayırsever Tokay, "Ondan kazandığım paranın tamamını da Yalova'nın ilk devlet hastanesinin yapımında hibede bulundum. Sonra bir dernek kurdum. Toplam Yalova'ya 13 okul hibe ettim" şeklinde konuştu. Bakan Selçuk, programı kapsamında, hayırseverler tarafından yaptırılacak olan Spor Lisesi'nin protokolünü imzaladı. Bakan Selçuk ardından AK Parti Yalova İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı ziyartte, ülkenin acil ihtiyaç duyduğu şeyin 'demokrasi ittifakı' olduğunu ifade ederek, "Bugün tüm demokrasi güçlerini, tüm sivil toplum örgütlerini, sendikaları, toplumsal muhalefetin bütün dinamiklerini, hatta tüm muhalefeti demokrasi ittifakında buluşmaya davet ediyoruz" dedi. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, milletvekilleriyle birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Ziyaret öncesi belediye binası önünde açıklamada bulunan Sezai Temelli, ülkenin acil ihtiyaç duyduğu şeyin demokrasi ittifakı olduğunu söyledi. Türkiye'deki tüm muhalefeti demokrasi ittifakında buluşmaya davet ettiklerini söyleyen Temelli, "Bugün tüm demokrasi güçlerini, tüm sivil toplum örgütlerini, sendikaları, toplumsal muhalefetin bütün dinamiklerini, hatta tüm muhalefeti demokrasi ittifakında buluşmaya davet ediyoruz. Evet, Türkiye'nin acil sorunlarına acil çözümler üretmek istiyorsak demokrasi ittifakında buluşarak demokratik adımları atmalıyız" diye konuştu. Temelli'nin ardından söz alan Pervin Buldan ise "Bizler barışın ve demokrasinin bu ülkeye bir an önce gelebilmesi için her türlü mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Ancak bunu belediyeleri kazandığımız yerlerde, halkımızla, sizlerle başlatmanın önemli olduğunu belirtmek isteriz" dedi. AÇIKLAMAYA İZİN VERİLMEDİ Ziyaretin ardından HDP Eş Genel Başkanları ve milletvekilleri, cezaevlerinde sürdürülen açlık grevlerine ilişkin Diyarbakır E Tipi Cezaevi önünde açıklama yapmak istedi. Diyarbakır Valiliği tarafından, açıklamanın hukuksuz olduğu gerekçesiyle grubun cezaevi önüne gitmesine izin verilmedi.

TRABZON'da kabir ziyaretinde bulunan anne ve babasının elini bırakan İsmail İlhan Boz'un (3) koşarak gittiği şehitlikte, Türk bayrakları ve şehitlerin fotoğraflarını öptüğü anlara ait görüntü, izleyenleri duygulandırdı. Trabzon'da yaşayan Emirhan-Merve Boz çifti, yanlarına aldıkları çocukları İsmail İlhan Boz'la kentteki Sülüklü Mezarlığı'nı ziyaret etti. Çift, yakınlarının kabri başında dua ederken, anne ve babasının elini bırakan İsmail İlhan, koşarak mezarlık girişinde bulunan şehitliğe gitti. İsmail İlhan, burada Türk bayraklarını ve şehitlerin kabirleri başında yer alan fotoğraflarını tek tek öptü. Bu anlar, küçük çocuğun ailesi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler, daha sonra 'Çırpınırdın Karadeniz' müziği eşliğinde sosyal medyada paylaşıldı. İsmail İlhan Boz'un izleyenleri duygulandıran görüntüleri, sosyal medyada beğeni topladı. TÜRK BAYRAĞI SEVDALISI Baba Emirhan Boz, oğlunun Türk bayrağı, polis ve askerlere karşı büyük bir hassasiyeti olduğunu belirterek, "Oğlum her gördüğü polis ve askerlere karşı çok duyarlı. Şehit haberleri gördüğünde oturup, bizimle duygulanıp, ağlıyor. Müthiş bir Türk bayrağı sevdası var. Biz de bu hassasiyetinden dolayı onu şehitliğe getirdik. Birden elimizden çıkıp mezarlara doğru koştu ve Türk bayrakları ile mezar taşlarını öpmeye başladı. Kendi dilince dualar okudu. Biz de onun bu anlarını sosyal medyada paylaştık. Paylaşım herkesi çok duygulandırdı. Bu vatan uğruna can verenleri bir kez daha anımsatmış olduk. Umarım büyüdüğü zaman vatan ve milletine hayırlı bir evlat olur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Festival korteji

-Kortejde bulunan araçlar

-Festivale katılan gösteri grupları

-Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt konuşma

-Genel ve Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN / ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

==========================

Mahalleye inen kurdun peşine düştüler

Karabük’te, Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri, 2 mahallenin sakinleri tarafından hemen hemen her gün görülen kurdu yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, karşılaştıkları kurdun peşinden koştu. Yaşanan kovalamaca da izini kaybettiren kurdun yakalanması için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Yaklaşık 2 hafta önce birbirine bitişik Aydınlıkevler ve Karabük Mahallelerinde kurt gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çocuk parkına girip bir süre gezindikten sonra kaybolan kurt cep telefonu kameralarına yansıdı. Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Karabük Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri kurdu yakalamak için çalışma başlattı, ancak kurdun izine rastlanılmadı. Hemen hemen her gün görülen, son olarak Tevfik Fikret Caddesi kenarında vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan kurdun peşine düşen Hayvan Bakımevi ekipleri kurtla karşılaştı. Kurt bir evin bahçesine doğru kaçarken ekipler de peşinden koştu. Yaşanan kovalamaca da kurt izini kaybettirdi. Kurdun yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. Mahalle sakinleri tedirgin olduklarını, kurdun bir an önce yakalanmasını istiyor.

Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarı Ertuğrul Akyol, ’’Hemen hemen her gün vatandaşlar tarafından görülüyor. Çocuk parklarında görülmeye başlandı. Tabii haliyle bu anne - baba olarak bizleri ve çocuklarımızı tedirgin ediyor. Çocuklarımızı rahat bir şekilde parklara gönderemez hale geldik. Bu kurdun dişi olduğu ve yavruladığı yönünde bilgiler var. Muhtemelen yavrularını bırakıp gidemiyor. Yarın bir gün yavrularını korumak için daha da tehlikeli olacak. Bir an önce bu kurdun yakalanıp doğal ortamına bırakılmasını istiyoruz." dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Kurdun vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülemesi

-Karabük Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ekiplerinin kurdu araması

-Kurdun kaçması ve ekiplerin onun peşinden koşması

-Mahallelerden detay

-Ertuğrul Akyol ve vatandaşların açıklamaları

Süre:(04.29) Boyutu:(498 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)