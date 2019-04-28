DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN GENÇ, TIR'IN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ AKSARAY'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Enes Baylan (16), TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza, saat 21.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Yüksel Coşkun (44) yönetimindeki 22 UB 407 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Enes Baylan'a çarptı. Kazada Baylan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerinden 1 kilometre uzaklıkta bulunan polis kontrol noktasına giden TIR sürücüsü yolda bir şeye çarptığını söyledi. Yapılan araştırmada sürücünün tarif ettiği yere giden polisler, karşıya geçmeye çalışan gencin cesedini buldu. Polis olay yerinde yapılan incelemenin ardından Enes Baylan'ın cesedini Aksaray Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı. Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Polislerin olay yerinde inceleme yapması

-TIR'ın görüntüsü

-Detaylar Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 2)YAYA GEÇİDİNDE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI GENÇ KIZ ÖLDÜ Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Cevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorular TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler... Üveit hastası, tedaviyi küçük kızıyla doğada buldu

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, iddiaya göre Bürge Yolbilir (17), yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti, aracın sürücüsü ise kaçtı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Akçay Caddesi Semt Garajı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 35 AY 197 plakalı hafif ticari araç, Karabağlar yönünden Gaziemir istikametine seyir halindeyken, Semt Garajı yakınında kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada, hızlı olduğu ileri sürülen hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Bürge Yolbilir'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan genç kız, metrelerce sürüklenirken, sürücü ise olay yerinde kaçtı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bürge Yolbilir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Haberi alarak olay yerine gelen genç kızın yakınları sinir krizi geçirirken, Bürge Yolbilir'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, hafif ticari aracın plakasının olay yerinde düştüğü belirlendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Cenazeden görüntü

-Genel ve detay görüntü Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)ADIYAMAN'DA TURİST TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 13 YARALI ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, Nemrut Dağı'na çıkmak isteyen turistleri taşıyan minibüs devrildi, 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Nemrut Dağı'nın 25'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Nemrut Dağı'nda güneşin doğuşunu izlemek için Elazığ'dan gelen yerli turistleri taşıyan Kahraman Bitik yönetimindeki 23 EH 393 plakalı minibüs, Arsemia Antik Kenti yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Kazada minibüsteki 13 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada minibüste sıkışan yaralılar olay yerine gelen ekipleri tarafından kurtarılarak ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Yaralılar ambulanslara taşınması

- AFAD ve itfaiye ekipleri

- Devrilen minibüs

- Jandarma önlem alması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)TAKLA ATAN MİNİBÜS DEREYE YUVARLANDI: 2 YARALI KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan minibüs takla atarak dereye yuvarlandı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Efirağızlı Mahallesi Karaveliler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Karcı yönetimindeki 80 BC 014 Plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla atarak yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye yuvarlandı. Kazada sürücü Ramazan Karcı ile yeğeni İbrahim Karcı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından minibüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri

- Deredeki minibüs

- Sürücünün araçtan çıkarılması

- Ambulansa taşınması

- İbrahim Karcı'nın jandarmaya bilgi vermesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI GENÇ KIZ, AĞIR YARALANDI KONYA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan İfagat Nur Parlak (14), motosikletin çarpmasıyla ağır yaralandı. Ehliyetsiz sürücü Celal P. (18), gözaltına alındı. Kaza, akşam saatlerinde Adana Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen İfagat Nur Parlak'a, Celal P. yönetimindeki 42 ACU 649 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Parlak, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralı Parlak'ı Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 4 bin 36 TL ceza kesilen sürücü Celal P., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Görüntü Dökümü

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-Yaralının ambulansa alınması

-Sürücünün gözaltına alınması

-Olay yerinden görüntüler Haber-Kamera:Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)BALIK AVLAMAK İSTEYEN KİŞİ, SUYA DÜŞEREK BOĞULDU

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki Kahta Çayı'nda balık avlamaya çalışan Davut Karakuş (26), suya düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Erikdere köyü yakınında meydana geldi. Atatürk Barajı'na dökülen Kahta Çayı'nda balık avlamaya giden Davut Karakuş, iddiaya göre dengesini kaybederek suya düştü. Karakuş'un çırpınışlarını görenler durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gözden kaybolan Karakuş, olay yerine gelen dalgıç ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Karakuş'un cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Karakuş' un yakınları

- Ekiplerin suda arama yapması

- Ekiplerin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANI, KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ İYİ Parti Kavak İlçe Başkanı Dursun Sercan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Atakum ilçesi, Körfez Mahallesi, Hürriyet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evinin bulunduğu apartmanın girişinde aniden fenalaşan İYİ Parti Kavak İlçe Başkanı Dursun Sercan, giriş kapısının önünde yere yığıldı. Sercan'ı yerde baygın halde gören apartman görevlisi hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Sercan, ambulans ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Sercan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sercan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Öte yandan haberi alan İYİ Parti il teşkilatı üyeleri de hastaneye geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Hastanenin acil servisinden detay Haber-Kamera:Hüseyin KALAY/SAMSUN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)KOCAELİ'DE GÖREVLİ DOKTOR, HASTANEDEKİ ODASINDA ÖLÜ BULUNDU KOCAELİ'nin İzmit ilçesindeki Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi'nde görevli Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Tolga Yazıcı (41), hastanedeki çalışma odasında ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Alikahya Yerleşkesi'nde meydana geldi. Hastanedeki odasına giren Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Tolga Yazıcı'dan yaklaşık 4 saat haber alamayan çalışma arkadaşları, odanın kilitli olan kapısını kırarak içeri girdi. Arkadaşlarını odada hareketsiz şekilde bulan sağlık çalışanları, yaptıkları kontrollerde Tolga Yazıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hastane personeli tarafından doktorun ölümünün şüpheli bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri çağırıldı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, hayatını kaybeden Yazıcı'nın odasında inceleme yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Yazıcı'nın cansız bedeni hastanenin morguna kaldırıldı.

'TIP DÜNYASI OLARAK BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ'

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, "Maalesef Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizde talihsiz bir olay yaşandı. Doktor arkadaşımızın hastanedeki çalışma odasında hayatını kaybettiğini öğrendik. Bundan sonraki süreçte ilgili soruşturma Cumhuriyet Savcılığı tarafından titizlikle yürütülecektir. Tıp dünyası olarak büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden doktor arkadaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri inceleme ekiplerinin hastaneye girmesi

-Detaylar HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)BURSA'DA FABRİKADAKİ PATLAMADA ÖLEN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, önceki gün iplik boyama ve üretim fabrikasında meydana gelen patlamada iş yeri sahibiyle birlikte yaşamını yitiren işçi Ferhat Göral (30), İnegöl'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Yıldırım ilçesindeki Otosansit Sanayi Sitesi'ndeki iplik boyama ve üretim fabrikasına, önceki gün saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada fabrikanın sahibi İsmail Kasap (34) ile işçiler Ferhat Göral, Şura Şensoy, Bilal Özden ve Serdar Özden yaralandı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsmail Kasap ve Ferhat Göral kurtarılamadı.

Fabrikadaki patlamada yaşamını yitiren Ferhat Göral'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından dün ailesi tarafından teslim alınarak İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi Merkez Camii'ne getirildi. Göral'ın cenazesine çok sayıda kişi katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ferhat Göral'ın cenazesi, Yeniceköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeden detaylar Süre: 2.03, Boyut: 270 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)ASSOS SAHİLİNDE TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Assos sahilinde deniz yüzeyinde oluşan sarı tabaka, tedirginlik yarattı. Bölgede inceleme yapan yetkililer, olaya alg patlamasının neden olduğu üzerinde duruyor. Sudan alınan numunenin laboratuvarda inceleneceği belirtildi.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden Assos'a giderken, Arıklıaltı mevkisinde denizin kıyıya yakın bölümünün sarıya büründüğünü görenler tedirginlik yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri ve Balıkçılık Şube Müdürlüğü yetkilileri, bölgeye giderek inceleme yaptı. Yetkililer, havaların ısınmasıyla birlikte alg patlaması nedeniyle deniz içindeki canlıların çoğaldığını, bu nedenle suyun renginin sarıya dönüştüğünü belirtti. Bölgede yoğun olarak görülen sarı tabakanın açıktan kıyıya doğru geldiği ifade edildi. Yetkililer, sudan alınan numunenin Çanakkale Onsezi Mart Üniversitesi'nde ilgili bölüme gönderildiğini ve laboratuvarda yapılacak inceleme sonrasında olayın nedeninin kesinlik kazanacağını belirtti.

'İLK DEFA BÖYLE BİR MANZARAYLA KARŞILAŞTIM'

Assos sahil yolunda kamp yeri işleten Ayşe Coşaran, "4 yıldır böyle bir manzarayla karşılaşmadım. Bu sabah sahil kenarını boydan boya kaplamış olan bu sarı renk beni ürküttü. Yetkililerin bu olayla ilgilenmesini istiyoruz. Burası sahil kenarı. Çocuklar, insanlar denize girecek" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Assos sahilinde denizdeki sarı renkten genel ve detay

-Ayşe Coşaran açıklama Haber-Kamera: Burak GEZEN/AYVACIK(Çanakkale), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)YILANIN KÜREKLE ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ BURSA'nın İznik ilçesinde, bir yılanın kürekle öldürülmesi ve görüntülerin sosyal medya paylaşılması tepki topladı.

İznik'te yaşanan olayda kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, gördüğü yılana kürek ile saldırdı. Aldığı darbe sonucu can çekişen yılana arka arkaya kürek darbeleri indirilirken, yanındaki kişi de bu görüntüleri cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler Ş.A. adlı kişinin sosyal medya hesabından paylaşılırken, özellikle hayvanseverler tarafından yoğun tepki ile karşılandı. Öldürülen yılanın Hazer yılanı olduğu ve halk arasında ise bozyörük olarak bilindiği ifade edilirken, tarım alanlarına zarar veren yılanın boyunun 2 metreye kadar ulaşabildiği öğrenildi. Görüntü Dökümü

----------------------------Cep telefonu kamerası)

-Yılana kürekle vurulması Haber: Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)MARMARİS'TE EV KADINLARI, EL İŞİ ÜRÜNLERİNİ DEFİLE İLE SERGİLEDİ MARMARİS'te açılan kurslara katılan ev kadınlarının yaptığı el emeği göz nuru ürünler, sergide beğeniye sunuldu.

Marmaris Esnaf ve Sanatkârlar Odası, bu yıl 18'incisini gerçekleştirdiği Marmaris Otantik El Sanatları Sergisi'ni kentteki bir alışveriş merkezinin salonunda açtı. Oda tarafından açılan kurslara katılan kadınların yaptığı 'seramik işleme', 'dantel', 'kilim dokuma', 'dokuma elbise', 'el örme çanta' gibi ürünler sergilendi. Marmaris Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız, Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay, Marmaris Kızılay Başkanı Hayrullah Sağlam, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçede yerleşik yaşayan yabancılar ve çok sayıda kişi ile turistler serginin açılışına katıldı.

Serginin açılışında gerçekleştirilen etkinliklerde, ilk olarak, Marmaris'e özgü kendi diktikleri yöresel elbiseleri giyen kadın ve erkekler, temsili kız isteme töreni gerçekleştirdi. Ardından kadınlar, 6 aylık kurs boyunca yaptıkları el dokuma elbiseleri giyip, el dokuma çantaları kollarına takarak podyumda yürüdü. İki bölümden oluşan defilenin sonunda gelinlik ve abiye kıyafetler tanıtıldı. Kursiyer ev kadınlarının çocukları Marmaris yöresine özgü zeybek oyununu oynadı. Etkinliğin sonunda kursiyerler ve katılımcılar, çalan hareketli müzikler eşliğinde dans etti.

Marmaris Esnaf ve Sanatkârlar Odası Müdürü Mehmet Ayyıldız, "Kursiyerlerimizin meslek öğrenip kendilerine, ailelerine ve Marmaris'e maddi ve manevi yönden faydalı olmalarını amaçlıyoruz. Kurslarımıza katılanlar 6 ay gibi kısa bir sürede kendi el emeklerini üretebiliyorlar" dedi.

Serginin bugün saat 18.00'e kadar açık kalacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Kız isteme seremonisi

- Defile

- Kursiyer kadınların çocuklarının halk oyunları gösterisi

- Kursiyer kadınların hareketli müzik eşliğinde oynamaları

- Marmaris Esnaf Sanatkârlar Odası Müdürü Mehmet Ayyıldız röportaj Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 13)MESİR FESTİVALİ'NDE YİYECEKLER YARIŞTI ULUSLARARASI Mesir Macunu Festivali kapsamında bu yıl 18'ncisi düzenlenen yemek yarışmasında birbirinden güzel yemekler yarıştı. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmaya 'zeytinyağlılar', 'etli yemekler', 'hamur işi' ve 'tatlılar' kategorilerinde 8'i erkek toplam 62 yarışmacı en lezzetli yiyeceği yapmak için hünerlerini sergiledi.

Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Odası ile Mesir Tertip Komitesi, mesir festivali kapsamında düzenlenen yemek yarışmasının 18'incisini yaptı. Tarihi Yeni Han'da ünlü sanatçı ve televizyon programcısı Kürşat Biçici'nin sunumuyla gerçekleşen yarışmada, Manisalı hamarat kadınlar ve erkek aşçılar hazırladıkları en güzel yemekleri jüri üyelerinin beğenisine sundu. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmada 'zeytinyağlılar', 'etli yemekler', 'hamur işi' ve 'tatlılar' kategorilerinde 8'i erkek toplam 62 yarışmacı derece için yarıştı. Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Belediye Başkan yardımcıları Atilla Efendioğlu, Ahmet Songüler ve Fatih Baybatur, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş yarışmayı izledi.

Yarışma öncesi konuşma yapan Oda Başkanı Mehmet Akgül, "Her yıl bu yarışmayı düzenliyoruz. Bu sene zeytinyağlı yemeklerimizde 17, hamur işlerinde 18, etli yemeklerimizde 15, tatlılarda da 12 yemek olmak üzere toplam 62 yemekle yarışmamızı tamamlayacağız. Yarışmacı kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi. Kaymakam Cemal Hüsnü Çaykara ise 18 yıldan bu yana yemek yarışmasının devam edebilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu yarışma mesir festivali programı kapsamında yer alınca bu kadar süregelmesi normal. Çünkü Manisa'mızda 479 yıldır devam eden güzel bir gelenek var. Yarın bu festivalimizin finali gerçekleşecek. Yemek yarışması da insanlarımızı teşvik etmesi konusunda festivale ayrı bir güzellik kattı" diye konuştu. Konuşmaların ardından Türkiye'nin çeşitli yerlerden gelen jüri üyeleri; zeytinyağlıları, etli yemekleri, hamur işlerini ve tatlıları ayrı ayrı tadarak puanladı. Jüri değerlendirmesi sonucunda tatlılar kategorisinde Ayşegül Atila birinci, İsmet Çetinkaya ikinci, Umutcan Demirpolat üçüncü oldu. Hamur İşi kategorisinde Neziha Taşdemir birinci, Ayten Eyrioğlu ikinci, Reyhan Kurnaz üçüncülüğü elde etti. Zeytinyağlı yemekler kategorisinde Gülseren Baydar birinci, Mine Senan ikinci, Fehime Çetiner üçüncü seçildi. Etli yemekler kategorisinde ise Nazlı Durubak birinci, Fadime Ertürk ikinci, Hanife Akşan ise üçüncü oldu. Protokol üyeleri tarafından her kategorinin birincilerine tam altın, ikincilerine yarım altın ve üçüncülerine ise çeyrek altın verildi.

Görüntü Dökümü

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- Yemeklerden detaylar

- Juri üyelerinden detaylar

- Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Odası Başkanı Mehmet Akgül konuşması

- Şehzadeler Kaymakamı Hüsnü Çaykara'nın konuşması

- Juri üyelerinin yemekleri tatması

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Cemil SEVAL- Erhan KASIRGA / MANİSA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 14)NİLÜFER KADIN KOROSU ÜYELERİNDEN BALIKLIGÖL’DE KONSER BURSA'da hiç bir müzik eğitimi almayan 32-78 yaşlarındaki 175 kadının bir araya gelmesiyle kurulan Nilüfer Kadın Korosu üyeleri, Şanlıurfa’nın simgesi Balıklıgöl’de konser verdi.

Bursa’da kurulan Nilüfer Kadın Korosu üyeleri ziyaret ettikleri Şanlıurfa’nın simgesi Balıklıgöl’de balıklara yem atarak dilek tutu. Başlarına poşu takan koro üyeleri hep birlikte 'Urfa dağlarında gezer bir ceylan' türküsünü seslendirdi. Balıklıgöl’ü dolaşan ziyaretçilerin ilgi gösterdiği koro üyeleri, performanslarından dolayı yerli ve yabancı turistler tarafından alkışlandı. Nilüfer Kadın Korosu Derneği Başkanı Aysel Gürel, sosyal projeler kapsamında konserler verdiklerini ve gelirlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirterek, “Bizler 175 kişilik amatör bir kadın korosuyuz. Tüm konserlerimizi sosyal projeler çerçevesinde veriyoruz. Buraya gelmeden önce 2 kırsal okula yardımda bulunduk. Batı ile doğu kardeşliğini ortaya koymak için buradayız" dedi.