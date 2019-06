DHA YURT BÜLTENİ - 1

Görüntü Dökümü

7)MANİSA- İZMİR YOLU HEYELAN NEDENİYLE TRAFİĞE KAPANDI

MANİSA- İzmir yolu, dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler trafik akışının normale dönmesi için çalışma başlattı. Manisa- İzmir yolu Anıt heykeli mevkiinde, dün akşam saat 21.00 sıralarında, heyelan meydana geldi. Yüksek kesimden kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapadı. Heyelan sırasında şans eseri herhangi bir kaza meydana gelmedi. Heyelanın ardından yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, bölgeye Karayolları, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolun İzmir'e gidiş yönü trafiğe kapandı. Bölgeye gelen ekipleri karayolunda toprak ve kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.

1 SAAT SONRA KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

Manisa'da akşam üzeri etkili olan yağışlar nedeniyle İzmir- Manisa karayolunun Süreyya Tabiat Parkı mevkiinde, toprağın yumaşamasıyla heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya ve toprak parçaları yola döküldü. Her iki şeridi de kaplayan toprak kayması nedeniyle İzmir- Manisa karayolu ulaşıma kapandı. Toprak kayması sırasında araç geçişinin olmaması olası bir faciayı önlerken, olay yerine çok sayıda polis ve karayolları sevk edildi. Karayolları ekipleri dozerlerle yoldaki toprak ve kaya parçalarını temizleme çalışması başlattı. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, İzmir'den Manisa'ya gitmek isteyen sürücüler ise Menemen ilçe istikametine yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası yol her iki yönden de trafiğe kontrollü olarak açıldı. Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ederken, polis ekipleri ise her hangi bir kaza oluşmaması için yolun her iki tarafında da görev yapıyor.