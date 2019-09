DHA YURT BÜLTENİ - 1

BİTLİS'te bazı sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla bir araya gelen ve aralarında kadınların da bulunduğu bir grup, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde nöbet tutan annelere destek amaçlı basın açıklaması yaptı. Kent Merkezi'ndeki Ulu Camisi önünde yapılan basın açıklamasına, AK Parti yöneticileri, Bitlis Medeniyet Platformu üyeleri, bazı sivil toplum kurulu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla bir araya gelen ve aralarında kadınların da bulunduğu yaklaşık 50 kişi, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için 21 gündür Diyarbakır HDP il binası önünde nöbet tutan annelere destek amaçlı basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması öncesi Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Grup adına açıklamayı yapan Ensar Vakfı Bitlis Şube Başkanı Yılmaz Uluç, dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan, annelerin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını dilediklerini söyledi. Yılmaz,"Bitlis'te faaliyet gösteren STK'lar olarak sesleniyoruz. Diyarbakır'da toplanan annelerin haklı mücadelesine destek veriyor, dağa götürülen çocukların bir an önce annelerine kavuşmalarını diliyoruz. Teröre karşı anne vicdanının harekete geçmesi, terör örgütünün kara propagandasını boşa çıkarmıştır. Bu noktadan sonra devlet millet kaynaşmasını en üst düzeyde sağlayarak, terör örgütlerine alan açılmasının önüne geçilmelidir. Annelerin seslerini bastıramayacaksınız. PKK hiçbir zaman Kürt halkının temsilcisi olmamıştır ve olmayacaktır. Kandırılarak bir şekilde dağa gitmiş gençlerimize sesleniyoruz. Artık annelerimizin yüreğindeki ateşi söndürmek için geri gelin ve devletimize teslim olun. Kimsenin maşası olmayın. Türk Kürt kardeşliği üzerine hesap yapan, araya nifak sokmaya çalışan terör örgütlerine fırsat vermeyeceğiz. Bizler Bitlis terörün her türlüsünü lanetliyor, Hatice Akar annemizin Diyarbakır'da başlattığı eylemi Bitlis'ten destekliyor ve selamlıyoruz."dedi. Basın açıklamasına katılanlar ,yapılan duanın ardından sessizce dağıldı.

'İÇİMİZE SU SERPİLDİ AMA YETERLİ DEĞİL' Anneannesinin hastaneden çıkmasını umutlu bir şekilde beklediklerini vurgulayan Erman Ertürk, şöyle dedi: "Bugün aldığımız haberle içimize su serpildi ama tabii ki bu yeterli değil. Bizim için önemli olan anneannemin bir an önce sağlığına kavuşması. Ama tabii ki zanlının yakalanması da bizim için önemli. Çünkü bu zanlının daha önce de işlediği suçlar var. Çocuk tecavüzü ve bu çocuğu öldürmekten 23 yıl yatmış. Buna benzer 6 olayı daha var. Bu gibi insanların, 'insan' demek de yanlış olur, bu gibi canilerin serbest bırakılmasını istemiyoruz. Daha ağır cezaların verilmesini istiyoruz. Bugün yakalandı. Bunun için Kumluca emniyetine, Antalya emniyetine ve çevre emniyetine teşekkür ediyoruz. Baştan beri çok özverili çalıştılar, her şeyi en ince ayrıntısına kadar inceledi, takip etti ve zanlıyı yakaladılar. Kumluca Devlet Hastanesi'ne, doktorlarımıza, yattığı hastanedeki doktorlarımıza teşekkür ediyoruz özverili çalışmalarından dolayı. Bu suçlunun tekrar içeri alındıktan bir süre sonra bırakılmasını istemiyoruz. Bu zanlının hiçbir zaman, hayatının sonuna kadar dışarı çıkmasını istemiyoruz. Belli ki bu gibi şahıslar bu gibi eylemlerine devam ediyor. Hapiste 23 sene yatmış ama hiçbir şey fayda etmemiş. O yüzden en ağır yaptırımların, en ağır cezaların verilmesini istiyoruz."

BALON BALIĞI, 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN PARMAĞINI KOPARDI

MERSİN'in Anamur ilçesinde denize giren 8 yaşındaki E.B.D. balon balığının saldırısı sonucu sol el yüzük parmağının yarısını kaybetti.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde oturan Bahadır D. (38) ve ailesi, Ağustos ayında yaz tatili için gittikleri memleketleri Mersin Anamur ilçesinde talihsiz bir olay yaşadı. Anamur Kaledran Plajında Bahadır ve kızı E.B.D. denize girdi. Bu sırada E.B.D'nin çığlık sesleri ile neye uğradıklarını şaşırdılar. Eli kanlar içerisinde kalan küçük kızı baba denizden çıkardı. E.B.D. ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anamur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavinin ardından Antalya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.B.D'nin sol el yüzük parmağının yarısının koptuğu belirlendi. Yapılan operasyonlar sonucunda tedavisi tamamlanan çocuk taburcu edildi.

Bahadır D. Her yıl olduğu gibi tatil için memleketlerine gittiklerini belirterek, "Olay kendi memleketimizde oldu. Her yıl gittiğimiz gibi 15-20 gün memleketimize dinlenmeye gidiyoruz. İkindi vakti gibi denize giriyoruz. Sıradan bir gündü her zamanki gibi kalabalıktı plaj. Küçük kızım ateşliydi biraz annesi ile kenardaydı, bir süre sonra ben kızıma dedim ki ben çıkayım annen yanına gelsin. Ben yanından ayrıldım kıyıya doğru çıktım. O anda kızım çığlık atmaya başladı. Kızıma o an ne oldu diye sorduğumda 'parmağım' dedi. Parmağına baktığımda beyazlık gördüm elini herhalde taşa sürttü filan zannettim. Tuttum elini çevirdiğimde parmağının kıkırdağı görünüyordu. Kızımı o an kucağıma aldım çıkarken dizlerimin seviyesindeydi su, balon balığını fark ettim. Daha önce duyduğumuz benekli balon balığı yaklaşık 40-45 cm uzunluğunda bir balıktı. Kızımın parmağının o kısmını kaybettik. Kızımın psikolojisinin düzelmesi için yardım alıyoruz" dedi.

Balon balığının ısırması sonucu sol el yüzük parmağının yarısını kaybeden E.B.D, "Ben denize girmiştim yüzüyordum. Parmağımda bir şey hissettim. Bir iki kere elime bir şey değdi. Üçüncüsünde elimi ısırdığında elimi çektim sudan parmağımı o şekilde görünce çok korktum. O sırada yanıma ailem geldi ve beni hastaneye götürdüler." diye konuştu.