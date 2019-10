DHA YURT BÜLTENİ - 1

ŞANLIURFA'DA ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ UYGULAMASI Şanlıurfa Valiliği, 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından sınır hattını Özel Güvenlik Bölgesi olarak ilan etti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna yönelik 'Barış Pınarı' harekatının başlamasının ardından Şanlıurfa Valiliği sınır hattını Özel Güvenlik Bölgesi olarak ilan etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; batıdan doğuya doğru aşağıda koordinatları verilmiş olan hat ile hudut hattı arasında kalan bölgenin 08 Ekim 2019 tarihi itibari ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir" denildi.

VATANDAŞLARA 'SINIRDAN UZAK DURUN' UYARISI Suriye'den peş peşe atılan roketlerin, Nusaybin'e düşmesinin ardından Kaymakamlık tarafından belediye hoparlörleri aracılığıyla vatandaşlara uyarılar yapıldı. Belediye hoparlörlerinde, 'Vatandaşlarımızın can güvenliği nedeniyle sınır hattından uzak durmaları ve evlerin zemin katlarında beklemeleri önemle duyurulur' anonsları yapıldı. Bu anonslarla birlikte özellikle sınır hattında yaşayan çoğu vatandaş yanlarına aldıkları bazı kıyafetlerle evlerinden ayrılıp, yakınlarının yanına gitti. Vatandaşlar, can güvenlikleri olmadığı için evlerini terk ettiklerini ve yakınlarının yanında kalacaklarını söyledi.

SURİYE'nin Kamışlı kentinden teröristlerin attığı 9 roket, sınır hattındaki Mardin'in Nusaybin ilçesindeki farklı yerlere isabet etti. Kaymakamlık, belediye hoparlöründen vatandaşların sınır hattında uzak durmaları ve zemin katlara sığınmaları yönünde sık sık uyarılarda bulundu. Suriye'nin Fırat Nehri'nin doğusundaki teröristlere yönelik ve güvenli bölge oluşturulması amacıyla Barış Planı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte sınır hattında bulunan Mardin'in Nusaybin ilçesine peş peşe Kamışlı kentinde bulunan YPG'li teröristler tarafından roketler atılmaya başlandı. Atılan 9 roketten çoğu boş arazilere, biri Yıldırım İlkokulu'na, biri Yeşilkent Mahallesi'nde bulanan Doğan Sitesi'ndeki 5'inci katta bulunan daire ve bir karakola isabet etti. Roketlerin patlamasıyla can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, güvenlik güçleri vatandaşları sınır hattından uzaklaştırıp, inceleme yaptı.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK / İSLAHİYE(Gaziantep),(DHA)

İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ'NE 4 SAVAŞ UÇAĞI GELDİ

ADANA'daki Türk- ABD ortak savunma tesisi olan İncirlik Hava Üssü'nde, 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından haraketli dakikalar yaşandı. İncirlik Üssü'ne harekatın başladığının duyurulmasından bir süre sonra 4 savaş uçağı ile 1 nakliye uçağı iniş yaptı.

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından gözler, Adana kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki İncirlik Mahallesi'ne bulunan İncirlik Hava Üssü'ne çevrildi. Haraketlin başladığının duyurulmasından bir süre sonra üssü Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 4 savaş uçağı iniş yaptı. Bu uçakların ardından 1 nakliye uçağı da İncirlik'e indi. Uçakların ardından üs yine sessizliğe büründü.

Haber-Kamera: ADANA,(DHA)

'SONRAKİ NESİLLERE, ÇOK DAHA DAYANIKLI TÜRKİYE TESLİM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Bursa İl Teşkilatı ile İnegölde bir otelde düzenlenen yemekte buluştu. Burada partililere seslenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülke ekonomisini 17 yılda 3,5 kat büyüterek Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımını gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan sosyal güvenliğe her alanda ülkemize çağ atlattık. Yönetim sistemimizi değiştirmekten ülkemizi tehdit eden terör odaklarını kaynağında yok etmeye kadar pek çok tarihi adımı milletimizle omuz omuza attık. Biz durmadan gayretle çalışırken, her dönemde karşımıza başka engeller, başka tuzaklar, başka sıkıntılar çıktı, çıkartıldı. Sadece son 6 yılımıza baktığımızda bile, nasıl kesintisiz bir saldırı dalgası altında olduğumuzu görebiliriz. Rabbimizin yardımı, milletimizin desteği ve teşkilat neferlerimizin kararlı duruşuyla, tüm bu saldırıları birer birer boşa çıkardık. İnşallah bizden sonraki nesillere her türlü saldırıya çok daha dayanıklı bir Türkiye teslim edeceğizö dedi.