DHA YURT BÜLTENİ -11

Azez'de TSK konvoyuna saldırı: 1 şehit, 3 yaralı- Yeniden Suriye'nin Azez kentinde, üs bölgesine giden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna PKK/PYD'li teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker hafif yaralandı. Saldırının ardından sınır hattında ve üs bölgesinde bulunan birlikler, teröristlerin bulunduğu alanı ateş altına aldı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla terör örgütlerinden arındırılan Azez ile Afrin arasındaki üs bölgesine giden TSK konvoyuna, öğle saatlerinde Maranez köyü yakınlarında PKK/PYD'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker hafif yaralandı. TSK birlikleri saldırıya anında karşılık verdi. Azez ve Afrin bölgesindeki üsler ile Kilis sınırında konuşlu birliklerden, saldırının yapıldığı Minnag bölgesinde bulunan teröristler, topçu atışlarıyla vurulmaya başlandı.

Saldırıda şehit olan askerin cenazesi ile yaralanan askerler de bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçirilerek Kilis Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Yaralı askerler tedaviye alınırken, şehit askerin cenazesi de morga konuldu. Bunlar da ilginizi çekebilir Böyle bir intikam planı yok! Eşi sekreteriyle evlenince... BM'den İdlib'e 21 TIR yardım Bursa'dan Bangladeş'e 'Emirsultan Köyü'

Görüntü Dökümü

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- Kilis Devlet Hastanesi

- Ambulasların gelişi

- Acil servisten görüntü

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU:178 MB Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) =================== Dilber Ay'ın oturduğu mahallede hüzün hakim(2)

CENAZE DÜZCE'DEKİ EVİNE GETİRİLDİ Ankara’da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü sanatçı Dilber Ay’ın cenazesi Düzce Ağa Mahallesi'nde bulunan evine getirildi. Dilber Ay'ın yakınları ve sevenleri, evin bahçesine konulan tabutun başında gözyaşı döktü.

HAKAN TAŞIYAN YALNIZ BIRAKMADI

Dilberay'ın evine ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan da geldi. Taşıyan, "Söyleyecek çok şey yok. Herkes perişan, ailesi perişan. Allah sabırlar versin. Mahallemizin kızıydı, ablamızdı, değerli insandı, merhametli insandı, delikanlı insandı. Ruhu şad olsun." dedi.

OĞLU CEMOCAN: HERKESİN ANNESİ, ABLASIYDI

Dilberay'ın, kendisi gibi şarkıcı olan oğlu Cemocan, annesinin ölüm haberini Avrupa turnesindeyken haber aldığını söyledi. Düzce'deki evlerine gelerek annesinin tabutu başında gözyaşı döken Cemocan, "Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Koca bir çınarı kaybettik. Barak türkülerinin anasını da kaybettik. Bizleri bugüne getirdi. Bizlerde çok emeği var. Bütün Türkiye dualarını esirgemesin. Koskocaman bir Dilber Ay annemizi kaybettik. Bir Dilber Ay daha geri gelmez, bir çınar bir daha geri gelmez. Ben Avrupa turnesindeydim. Annem anlatılmaz. Annem kelimelere sığmaz. Herkesin annesi, ablasıydı. Dilber Ay annem bir daha gelmez." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tabut başında ağlayanlar

-Hakan Taşıyan ve Cemocan ile röp.

-Cenaze evinden görüntüler

-Detaylar

-Dosya adı: bldilberaycenaze/Süre: 04.00-Boyut: 450 MB Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,(DHA) ================= Otomobil, kamyonun altına girdi: 3 yaralı Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen kamyonun altına girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Ereğli-Alaplı Karayolu Gülüç kavşağında meydana geldi. Sakarya’dan Zonguldak’taki akrabalarına ziyaret giden Şaban Akyıldız (55) yönetimindeki 54 BR 907 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yaparken aracının kontrolünü kaybetti. Refüje çarpan araç ardından kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Yaşar Barkın idaresindeki 01 DVM 90 plakalı kamyona çarptı. Kazada, otomobilin ön tarafı kamyonun altında kaldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü Şaban Akyıldız ile birlikte aynı araçta bulunan Ayşe Akyıldız ve Hava Çelikbaş’ı kurtardı. Ambulansa alınan yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kamyon sürücüsü Yaşar Barkın, “Araç karşıdan geliyordu. Frene bastı ama duramadı. Viyadüğe çarptı. Altıma girdi. Fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadım.ö dedi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin refüje çarptıktan sonra kamyonun altına girdiği görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza güvenlik kamerası

-Kamyonun altına giren otomobil

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Kamyon sürücüsü İle Röportaj

-Otomobilin çekici ile kaldırılması Süre: (3:41) Boyut: (680 MB ) Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) ================= Erbaş: FETÖ, milletin zekat, sadaka ve bağışlarına ihanet etti DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, FETÖ terör örgütünün, milletin zekat, sadaka ve bağışlarına ihanet ettiğini belirterek, "FETÖ terör örgütü, önce milletimizin zekat, sadaka ve bağışlarına ihanet etmiş, hiçbir dini, ahlaki, hukuki ilke tanımadan, kendisine yapılan bağışları uluslararası kirli merkezlere rüşvet vermek dahil vatanına, milletine, devletine ihanet için kullanmıştır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir otelde düzenlenen 'İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda müftülere seslenen başkan Erbaş, FETÖ terör örgütünün topladığı zekat ve bağışları hatırlatarak, örgütün ihanetine dikkat çekti. Erbaş, "FETÖ terör örgütü, önce milletimizin zekat, sadaka ve bağışlarına ihanet etmiş, hiçbir dini, ahlaki, hukuki ilke tanımadan, kendisine yapılan bağışları uluslararası kirli merkezlere rüşvet vermek dahil vatanına, milletine, devletine ihanet için kullanmıştır. Dolayısıyla bütün mali ibadetler konusunda da büyük bir özveri, dikkat, samimiyet ve titizlik içinde vatandaşlarımıza rehberlik etmeye mecburuz" dedi.

'BAĞIŞLAR BÜYÜK TİTİZLİKLE SAHİPLERİNE ULAŞTIRILMAKTADIR'

Bu yıl Ramazan ayında 'Kardeşini Unutma Beklenen Sensin' ve 'Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin' sloganıyla zekat ibadetini gündem yaptıklarını da aktran Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığımız öncülüğünde Türkiye Diyanet Vakfımız, ülkemizde ve dünyanın her yerinde açlık, doğal afet, savaş ve şiddetin yaşandığı kriz bölgelerindeki milyonlarca kardeşimize insani yardım götürmektedir. Milletimizin zekat ve bağışlarını vermek için gerçek muhtaçları ve güvenilir kurumları aradığı bir dönemde başkanlığımız, vatandaşlarımızın zekatlarını da büyük bir titizlik, duyarlılık, şeffaflık içinde, emanet bilinciyle, gerçek sahiplerine ulaştırmaktadır" diye konuştu.

'ABARTI VE GÖSTERİŞTEN UZAK KALINMALI'

Ramazan ayında yapılan etkinliklere dikkat çeken Erbaş, abartı ve gösterişten uzak kalınmasını kaydederek şunları söyledi:

"Ramazan ayı bir ibadet, kulluk, tefekkür ve muhasebe mevsimidir. Kim tarafından ve hangi isim adı altında yapılıyorsa yapılsın, ibadetin ruhuna uymayan, orucun hikmetiyle bağdaşmayan, Ramazan ayını bir eğlence ve etkinliğe dönüştüren faaliyetlerle bu kutlu zamana gölge düşürmeyelim. Bu manada özellikle kurumsal organizasyon yapanları daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Televizyon, radyo ve diğer iletişim mecralarında Ramazan, oruç ve İslam ile ilgili program yapanlardan, her türlü hurafe ve yanlışlıktan, gereksiz abartı ve gösterişten uzak kalmalarını, İslam'ın medeniyetler kuran ana yoluna, hakikat ilkelerine, akaid ve ahlak prensiplerine mutlaka bağlı kalmalarını istirham ediyorum"

Görüntü Dökümü

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-Toplantıdan detay görüntü

-Başkan Ali Erbaş'ın konuşması Süre: 3.55 DK Boyut: 583 MB Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU,(DHA) ===================== AFAD’tan helikopter destekli deprem tatbikatı Eskişehir’de AFAD koordinatörlüğünde tüm resmi kurumların yer aldığı tatbikatta senaryo gereği meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremde binalar altında kalanlar yaralılar kurtarılırken, tatbikata askeri helikopterde havadan destek verdi.

Eskişehir’de meydana gelebilecek afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak için AFAD, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütlerinin de katıldığı ‘2019 Afet Müdahale Tatbikatı’ düzenledi. Alpu ilçe kavşağındaki eski fabrika mevkiindeki tatbikata Eskişehir Vali Vekili Bekir Şahin Tütüncü, Eskişehir AFAD Müdürü Recep Bayar ile kurum müdürleri katıldı. Vali vekili Tütünce ve protokol üyeleri deprem simülasyon TIR’ına binerek deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili uzmanlardan bilgi aldı. Senaryo gereği Eskişehir’de 7.2 şiddetinde deprem meydana gelirken, eski fabrika mevkiinde bir çok yığıntı bina içerisine yaralılar olduğu ihbar edildi. Polis, jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri bu bölgeye sevk edildi.

Polis ve jandarma ekipleri binalar çevresinde güvenlik şeridi oluştururken, sağlık ekipleri ise bina altında kalan yaralılara ulaşmak için adeta zamanla yarıştı. AFAD ve diğer kurtarma ekipleri taş yığınlar içinde insan olup olmadığını özel cihazlarla dinleme yaparak tespit ettikten sonra yaralı tahliye çalışması yaptı. İtfaiye ekipleri senaryo gereği depremde yıkılan Yunus Emre Devlet Hastanesi çatısından yaralı kurtardı. Askeri helikopter ise acil müdahale gereken yaralıları sedye ile yukarı çekerek başka sağlık kuruluşlarına ulaşımı sağladı. Kentteki 26 yerel düzey hizmet grubunun katıldığı deprem tatbikatı başarılı bir şekilde tamamlandı.

Görüntü Dökümü

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-Tatbikat alanı

-Senaryo gereği deprem alarmı verilmesi

-Tüm ekiplerin yıkılan binalara gelmesi

-Beton bloklar arasından yaralı kurtarılması

-İtfaiyenin yangın söndürme ve yaralı çalışması

-Çıkarılan yaralıların ambulanslara götürülmesi

-Helikopterin asker indirmesi

-Yaralının helikoptere taşınması

-Kurtarma çalışmaları

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ============== Yaralı ebabil kuşuna taksiciler sahip çıktı ELAZIĞ'da taksi durağının yakınlarında yaralı bulunan ebabil kuşuna şoförler sahip çıktı.

Yeni Mahalle'de bulunan taksi durağının civarında yaralı ebabil gören taksiciler, kuşu alarak su ve yem verdi. Yaralı ebabil kuşunu karton kutuya koyan taksiciler, ardından Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ekiplerine haber verdi. Taksi durağına gelen ekipler, yaralı kuşu alıp tedavi için götürdü. Taksici Hasan Kuvat, yaralı ebabili görünce şaşırdıklarını ardından tedavisi için Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ekiplerine bilgi verdiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Takcilerin ebabil kuşuna su ve yem vermesi

- Genel ve detay görüntü GÖRÜNTÜ BOYUTU: 40 MB Haber:Erkan BAY/Kamera:ELAZIĞ,(DHA) =================== Marmaris'te çocuk şenliği renkli geçti Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Marmaris Şubesi, dünyaca ünlü sığla ağaçlarıyla kaplı Günnücek Orman Milli Parkı'nda çocuk şenliğinin 2'ncisini düzenledi. Ebeveynler, öğretmenler ve çocuklar, düzenlenen yarışmalarla gönüllerince eğlendi.

Marmaris Belediyesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Eğitim-Sen desteğiyle Veli-Der Marmaris Şubesi yönetimi, kentteki 2'nci çocuk şenliğini düzenledi. Çocuklarıyla birlikte katılan yaklaşık 1000 kişi, piknik havasında geçen şenlikte eğlendi. Yüz boyama, palyaço gösterileri ve zeka oyunları gibi etkinlikler yapıldı. Çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi. Eski zamanların unutulmaz kaydırak, yakar top, ip atlama ve bilye oyunlarını, aileler çocuklarını öğreterek beraber oynadı. Yarışmalarda dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Aileler, çalan hareketli müzikler eşliğinde çocuklarıyla dans etti. Veli-Der Marmaris Şube Başkanı Fatma Uçar, "Öğrenci ve velilerimizi kaynaştırmak için ikinci şenliğimizi düzenledik. Amacımız, eski oyunları hatırlatmak ve ailelerin stres dolu iş hayatından uzaklaşarak çocuklarıyla daha çok zaman geçirmelerini sağlamaktı. Desteklerini esirgemeyen kamu kurum kuruluş ve sivil toplum örgüt temsilcilerine teşekkür ederim" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Çocukların aileleriyle beraber dans etmesi, yarışmalara katılması genel-ayrıntılı görüntü

- Dereceye giren çocuklara hediyeler verilmesi

- Veli-Der Marmaris Şube Başkanı Fatma Uçar ile röportaj (Toplam: 2 dakika 34 saniye-186 MB HD görüntü) Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) ================= Silopi'de kursiyerlerin el sanatları sergilendi Şırnak’ın Silopi ilçesinde kursiyerler tarafından hazırlanan el sanatları sergisi açıldı.

Silopi İlçe Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince hazırlanan el sanatları sergisi, Kaymakam Teoman İlkokulu bahçesinde açıldı. Serginin açılışına; Silopi Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Kaymakam Sezer Işıktaş’ın eşi Tuğba Işıktaş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen ve davetliler katıldı. Sergide Silopi yöresine ait yöresel kıyafetler giyen folklor ekibi, Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, geçen yıl 501 kurs açtıklarını ve bu kurslarla 10 bin kişiye ulaştıklarını söyledi. Görüntü Dökümü

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- Kaymakam Eşinin kurdele kesmesi

- Sergiden detay

- Röportaj

- İşaret dili gösterisi

- Öğrencilerin bayrak açması

- Halay çekenler

- Genel ve detaylar görüntüler