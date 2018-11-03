DHA YURT BÜLTENİ 12

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin operasyonunda, bir İran vatandaşının elinde bulunan Fransız ressam Henri Matisse'ye ait yaklaşık 12 milyon dolar değerinde tabloyu zorla aldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin de arandığı olayla ilgili operasyonda Matisse'nin tablosu da ele geçirildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; dün Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği'nde ifade veren İran vatandaşı M.F., ülkesinde dedesinden miras kalan, Fransız ressam Henri Matisse'nin tablosunun birtakım planlarla, tehditle ve silah zoruyla elinden alındığını iddia etti. M.F., olayla ilgili Y.E., emekli polis memuru M.Y., kafasına silah dayayarak kendisini zorla araca bindirdiği öne sürülen K. ile arkadaşı İranlı A.M.V.'den şikayetçi oldu. Savcılıktan alınan arama kararıyla harekete geçen KOM ekipleri, adresleri tespit edilen şüpheliler Y.E. ve M.Y.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, söz konusu tablo da ele geçirildi. Ekipler, olayla ilgili 2 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı. Gözaltındaki Y.E. ve M.Y. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin polis eşliğinde getirildikleri adliyede işlemleri sürüyor.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki bir marketler zincirinin şubesinde gerçekleştirilen silahlı soygunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Soygunu yaptığı öne sürülen E.E. (32) polis ekiplerince yakaladı. Şüpheli E.E.'nin soygunun ardından sevgilisini bir restorana yemeğe götürdüğü belirlendi.

TABLONUN ÖZEL NOTU VE SERTİFİKASI Diğer yandan, ele geçirilen tablonun arkasında, 'Henri Matisse. Woman with a still Life. 1943. Oil on canvas. 41 cm x 33 cm. Original work' yazılı not yer aldığı belirlendi. Ayrıca, tablonun orijinal ve M.F.'nin ailesin ait olduğunu anlattığı kaydedilen Arapça yazılı metnin yer aldığı sertifika da operasyonda ele geçirildi. Fransız ünlü ressam Henri Matisse'ye ait tablonun değerinin yaklaşık 12 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Olay, geçen 26 Ekim'de saat 21.00 sıralarında, Zeytinköy Mahallesi'nde bir marketler zincirine ait şubede meydana geldi. Kapanma saati sırasında işyerine gelen kar maskeli ve elinde tabanca bulunan bir kişi, dışarıdaki ürünlerle ilgilenen market çalışanına silah doğrultup içeriye soktu. Ardından market içindeki kasiyer kadına da tabancasını doğrultan gaspçı, kasadaki paraları poşete koymasını istedi. Silahlı soygun sırasında alışveriş yapıp ücretini ödemek için kasaya doğru gelen iki kadın müşteri, soyguncuyu görünce geriye doğru kaçarak rafların arkasına saklandı. İki kasadaki paraların da poşete doldurulmasını isteyen soyguncu, markette bir çalışanın da arkada olduğunu fark edince yanına çağırdı. İki ayrı kasadaki yaklaşık 4 bin lira parayı alan soyguncu, marketten çıkıp, koşarak uzaklaştı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Bürosu ekipleri, olayın ardından, soygunu gerçekleştiren kişiyi bulmak için çalışma başlattı. İlk olarak marketin kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, daha sonra çevredeki kamera kayıtlarını da kontrol etti. Silahlı soygunu gerçekleştirdiği öne sürülen E.E., polis ekipleri tarafından dün (cuma) evinde yakalanarak gözaltına alındı. E.E.'nin silahlı soygunun ardından sevgilisini bir restorana yemeğe götürdüğünün belirlendiği öğrenildi. İfadesine başvurulan kız arkadaşının, E.E.'nin hesabı öderken cebinden yüklü miktarda para çıkardığını söylediği belirtildi. Silahlı soygun suçlamasını kabul etmeyen E.E., bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.