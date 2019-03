DHA YURT BÜLTENİ-13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu'da Demokrasi Meydanı'nda halka seslendi. Erdoğan, Düzce'de olduğu gibi Bolu'da da 1999 depreminde ölenler için dua okuyarak mitinge başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm badireleri atlatmak için güçlü olmak zorunda olduklarını ifade ederek, "16 bin 500 kilometre öteden silahlarına kazıdıkları yazılarla bizi tehdit edenlere bu meydanları bırakmayacağız. Binlerce TIR silahla desteklenen Suriye'nin kuzeyindeki canilerin Türkiye'ye musallat edilmesine, ülkemizin bir terör koridoruyla kuşatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Tüm bu badireleri atlatmamız için güçlü olmak zorundayız. Milletimizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermemek için hep birlikte sağlam durmak mecburiyetindeyiz. İşte bunun için sizlerden 31 Mart'ta rekor destek bekliyoruz. Sizlerden sandıkta milletimize kurulan tuzakları darmadağın etmenizi istiyoruz. Türk milletine hadlerini bildirmek isteyenlere sizin oyununuzla hadlerini bildirmenizi istiyoruz. Öyle bir cevap verin ki sesi ta Pensilvanya'da, Kandil, Suriye kuzeyinden, Avrupa Parlamentosu'ndan duyulsun. Öyle bir gürleyin ki Gazze, Filistin, Yemen, Yeni Zellanda'daki kardeşlerimizin yaralı gönüllerine şifa olsun. Öyle bir cevap verin ki Tekirdağ'dan Şırnak'a kadar 82 milyonun her bir ferdine umut olsun." dedi.

'BAY KEMAL SENİN DAHA ÇOK DERS ALMAN LAZIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, şöyle konuştu:

"Biz bu vatana, bu topraklar üzerinde yaşayan her bir vatandaşımıza aşık bir partiyiz. Biz bir dava hareketiyiz. Kibirle gelen, burnu havada gelen AK Parti'den içeri giremez. Yanlışlıkla da girerse biz onu içimizde tutmayız. Bizim ki tevazu, hakkın rızası için halka hizmet kapısıdır. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır. Biz bu makamlarda kendi ikbalimiz için değil, milletimiz istikbali için bulunuyoruz. Biz bu mücadeleyi ülkemizin hedefleri ve hayalleriyle buluşturmak için bedel ödüyoruz. Sizlerin desteğiyle 40 yıldır siyasetin içindeyiz. Her kim bizim siyasetimizi öğrenmek istiyorsa hemen yanı başımızdaki Bolu tüneline baksın. Her ne kadar Bay Kemal bakmıyorsa da gelsinler Bolu tüneline baksınlar. Bay Kemal o Bolu tünelini sizinkiler acaba patates deposu mu yapsak?, yoksa doğalgaz mı enjekte etsek de bunu konuşurken biz geldik orayı yaptık. Ah bay Kemal ah senin çok ders alman lazım. Türkiye'nin 82 iline kazandırdığımız yatırımlara eserlere, yollara, köprülere, hava limanlarına baksın. Biz ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda, ne meclis kürsüsünde, ne de Cumhurbaşkanlığı makamında laf üstüne laf koymakla övünmedik, taş üstüne taş koymakta övündük. Meclis kürsülerinden ahkam kesmek kolaydır. Hele hele yalan söylemek bay Kemal için çok kolaydır. Seçim dönemlerinde atıp tutmak, cekli caklı cümleler kurmak kolaydır. Zor olan sözünü gerçeğe dönüştürmektir. Zor olan meydanda ne söylediğinsen seçimden sonra onu unutmamaktır."