DHA YURT BÜLTENİ 13

Kaz Dağları'nda maden faaliyetine tepki gösteren çevrecilerden 'su nöbeti' ÇANAKKALE'de çevreciler, Kazdağları'ndaki Kirazlı Atikhisar Havzası’nda bir altın madeni şirketi tarafından yürütülen maden arama faaliyetlerine tepki gösterdi. Şirket tarafından 195 bin ağacın kesildiğini, altın arama faaliyetlerinde kullanılacak siyanürün kentin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'na karışacağını öne süren çevreciler, Balaban çeşmesi mevkiine çadır kurarak, 'su nöbeti'ne başladı. Kirazlı Atikhisar Havzası’nda yürütülen maden faaliyetlerine tepki gösteren çevreciler, bölgede bir araya geldi. Bir altın madeni şirketi tarafından bölgede yürütülecek olan siyanürlü maden arama faaliyetlerinin kentin tek içme suyu olan Atikhisar Barajı'na karışacağını öne süren çevreciler, 2 gün önce Balaban çeşmesi mevkiine çadır kurarak, su nöbeti tutmaya başladı. Çevrecilerin su nöbetine CHP'li milletvekilleri, başkanlar ve STK'lar da destek verdi. Kazdağları'ndaki maden arama çalışmalarına Gökhan Özoğuz, Ata Demirer ve Mert Fırat gibi ünlü isimler de Twitter hesaplarından tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çevrecilerin su nöbeti kamp alanından genel ve detay görüntü.

-Çevrecilerden görüntü.

-Maden sahası alanından genel ve detay görüntüler.

-Ünlülerin twitter hesabından kazdağları paylaşımlarının ekran görüntüleri. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA) ============ Yangında ev küle döndü, Türk bayrağı zarar görmedi ANTALYA'da, binanın ikinci katındaki dairenin balkonunda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangında evin tamamı küle dönerken, balkonda asılı olan Türk bayrağının zarar görmemesi dikkat çekti. ?Yangın, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katında çıktı. Sabah saatlerinde ailesiyle birlikte denize girmek için sahile giden Arzu Ererman'a ait dairenin balkon kısmında bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, balkondaki kanepeye ardından odalara sıçradı. Yangın tüm daireyi sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerince yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken, dairede yapılan incelemede balkondaki Türk bayrağının alevlerden etkilenmemesi dikkat çekti. Balkona çıkan bir polis memuru Türk bayrağını alıp katladı, ardından, yanan dairede oturanların komşusuna teslim etti. Bu arada, haberi alıp olay yerine gelen ve evlerinin yandığını gören aile, gözyaşlarına hakim olamadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin yangının balkondaki klimanın dış ünitesinden çıkmış olabileceğini, ardından balkondaki kanepenin tutuşması sonucu alevlerin dairenin diğer odalarına sıçradığı ihtimalini değerlendirdikleri bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Balkonda sallanan bayraktan görüntü

- Yanan balkondaki bayrağı almaya gelen polisin görüntüsü

- Polisin bayrağın iplerini bıçakla keserek bayrağı alması

- Binadan genel görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- İtfaiye erinin başına su döken vatandaştan

- Balkondaki yanan klimanın dış ünitesinden görüntü

- İtfaiye erinin yanan tüpe bakması

- Vatandaş röportaj 213 MB /// 01.54"

HABER-KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ========================== Odunlukta çıkan yangın iki eve sıçradı TOKAT'ın Niksar ilçesinde odunlukta çıkan, yandaki iki eve de sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evler zarar gördü. Niksar ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde Firdevs Durmuş'a (80) ait evin bahçesindeki odunlukta öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek Durmuş'a ait 2 katlı ahşap ev ile il dışında yaşayan çocukları tarafından yaptırılan eve sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında, her iki evde de maddi zarar oluştu. Kısa süre önce alınan ev eşyaları da kül oldu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Görüntü Dökümü:

-Yangın görüntüleri Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) ========================== Fatih Erbakan: Bizim davamız herkese refah sağlamak YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bizim davamız herkese refah sağlamak, paylaşımda adaleti sağlamak, Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin 82 milyon arasında adil bir şekilde bölüşülmesini sağlamak" dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Eskişehir İl Teşkilatı tarafından düzenlenen İl Kongresi'ne katıldı. Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede konuşan Erbakan, mevcut iktidarın Türkiye'de inanç özgürlüğünün tesis edilmesi için önemli adımlar attığını belirterek, şunları kaydetti: "Bugün 17 seneden bu yana iktidarda bulunan kadrolar, eski Refah Partili, Milli Görüşçü, dindar, bizim kendi içimizden çıkmış kadrolardır. 17 yıldır iktidarda bulunan bu kadrolar, Türkiye’de inanç özgürlüğünün tesis edilmesi için son derece önemli adımlar atmışlardır. İmam hatipler, Kuran kursları açılmıştır. Başörtüsü zulmü ortadan kaldırılmıştır. Bu adımları atanlara teşekkür ediyoruz. Bu adımların atılmasından da en çok biz memnun oluyoruz ama bizim davamız sadece bundan ibaret değil. Allah razı olsun bunları yapanlardan ama diğer yandan bu 17 senelik iktidar döneminde Türkiye’de işsizlik arttı. Vergiler, bütçe açığı, devlet; millet ve özel sektör olarak borcumuz arttı. Faizler, döviz kurları, enflasyon, dış ticaret açığı arttı. Türkiye daha çok dışa bağımlı hale geldi. İcra ve iflas dosyaları, yoksulluk ve beyin göçü arttı. Tarımsal üretim değil, tarım üretimine konulan kotalar arttı. Bizim inancımıza göre sadece bireysel ibadetlerin yerine getirilmesi, inanç özgürlüğünün temin edilmesi yeterli değil. Sadece Kuran kursları, imam hatipler, başörtüsü bizim davamız değil. Bunlar elbette ki olacak ama bununla birlikte bizim davamız bize paylaşımda adaleti tesis etmeyi emrediyor, yönetimde adaleti tesis etmeyi emrediyor. Bizim davamız herkese refah sağlamak, paylaşımda adaleti sağlamak, Allah’ın vermiş olduğu nimetlerin 82 milyon arasında adil bir şekilde bölüşülmesini sağlamak. Evet çocuğumuzu imam hatipe gönderiyoruz, kızlarımızı başörtüsüyle üniversiteye gönderiyoruz, evladımızı Kuran kursuna gönderiyoruz, devletin her kademesinde alnı secdeye varan inançlı insanlar var ama aynı zamanda ülkemizde enflasyon yüzde 30’u geçmiş. Bizim işimiz sadece ihrama girip senede 3 kere poz vermekle bitmiyor. Bunların hepsi çok güzel ama asıl yapmamız gereken herkese refahın sağlanmasıdır"

Görüntü dökümü:

-Kongreye katılanlar

-Mehter takımı gösterisi

-Fatih Erbakan'ın konuşması

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Oğuzhan DEMİR-Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR-DHA ============================ Yüzme yarışında sahibinin peşinden suya atlayan köpek ilgi odağı oldu ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen 2. Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışlarında yarışan sahibinin peşinden suya atlayan köpek yorulunca başka bir yarışmacının üzerine çıktı. Yarışmacı Mustafa Kemal Seyit'in, bir süre birlikte yüzdüğü köpeği ardından jet skideki görevlilere teslim etmesi ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışlarına kadın-erkek toplam 350 yarışmacı katıldı. 1500 ve 3000 metre olarak iki kategoride düzenlenen yarışmada, yarışmacı olan sahibinin suya atlamasının ardından Golden Retriever cinsi köpek de suya atladı. Diğer yarışmacıların arasında bir süre yüzen köpek, yorulunca yarışmacılardan Mustafa Kemal Seyit’in sırtına çıktı. Sırtında köpeği görünce kısa süreli panik yapan Seyit, bir süre köpekle birlikte yüzdü. Köpek ardından jet skideki görevliler tarafından alındı. Köpek ardından balıkçı teknesiyle karaya çıkartıldı. İzleyiciler ise o anları keyifle izledi.