DHA YURT BÜLTENİ 14

'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü günü olan 23 Ocak'ta, Ömeruşağı köyü bölgesinde çıkan çatışmada, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Şehit askerlerden Üsteğmen Usta'nın naaşı, teröristler tarafından kaçırıldı. Şehit askerlerin naaşı, yaklaşık 2 ay sonra teröristlerden temizlenen bölgede bulunarak, getirildiği Kayseri'de ve Ankara'da toprağa verildi. 2 askerin şehit edilmesi ve 1'inin naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, Afrin'e bağlı Raco beldesinde, jandarma ve MİT'in düzenlediği operasyonla yakalandı. Türkiye'ye getirilen teröristler, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorularının ardından 18 Eylül'de sevk edildikleri nöbetçi Hatay 2. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi nedeniyle sürdürülen soruşturma kapsamında eyleme katıldığı iddiası bulunan 2 şüpheli daha Afrin/Raco bölgesinde yakalandığını açıkladı. Başsavcı Ahmet Ataman tarafından yapılan yazılı açıklamada, 22 Eylül'de Türkiye'ye getirilen şüpheliler R.B.A ve R.H.M.'nin ifadesinin alındığı bildirildi. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma kapsamında elde edilen deliller dikkate alınarak 'Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak, Kasten Öldürmek ve Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak' suçlarından Hatay 1. Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen 2 şüpheli 26 Eylül'de tutuklanmıştır" denildi.

Küçükdurduran Köyünde yaşayan Altınay- Mustafa Özmen çiftinin oğulları Umut Ali Özmen, 24 Temmuz günü yaylada otlayan hayvanlarını geri getirmeye gitti. Sınırdaki Şiş Tepesi'ne ulaşan Özmen, merakından dolayı tepeyi aşıp diğer yamaca indi. Bir köylünün ihbarı üzerine Ermenistan askerleri sınırı ihlal eden Umut Ali Özmen'i gözaltına aldı. Babası Mustafa Özmen'in 5 saatlik çabası sonucunda Cebeci Sınır Karakolu'nun kamera kayıtları incelendi ve Umut Ali'nin Ermenistan'a götürüldüğü belirlendi. Umut Ali Özmen, burada tutuklanarak cezaevine konuldu. Umut Ali Özmen'in sınır ihlali nedeniyle yaklaşık 64 gün Ermenistan'da tutuklu kaldı. Basına yansıyan haberler üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı arayarak Umut Ali'nin iadesini istedi. Paşinyan da Erdoğan'ın bu talebine olumlu yanıt verdi. Oğlunu almak için Pazar günü Ervivan'a giden baba Mustafa Özmen, yetkililerle görüştükten sonra dün öğleden sonra oğlunu cezaevinden aldı. Baba ve oğlu Türkiye'ye dönebilmek için Ervin'de evrakların tamamlanmasını bekliyor. Babası ile birlikte Erivan'da gezen Umut Ali Özmen, annesi ve anne annesiyle de telefonda görüşerek “Bekleyin geliyorum" dedi.

AİLE UMUT ALİ’Şİ EVİN EŞİĞİNDE BEKLİYOR

Anne Altınay Özmen (40), “Allah razı olsun, çok sevinçliyiz çok, mutluyuz dört gözle Umut Ali’nin gelmesini bekliyoruz. Cezaevinden çıkmış ama biz bir an önce kavuşmayı bekliyoruz. Eşikte oturuyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah onun eksikliğini vermesin. Eşiyle çocuklarıyla Allah can sağlığı versin. Minnettarım. Oğlumla bu sabah görüştük. O da çok sevinçliydi. ‘Anne kurtuldum artık geliyoruz’ dedi. Cumhurbaşkanımız canımı istese canımı veririm ona. Kurban keseceğiz, adak yerine getireceğiz. İki aydır ağlaya ağlaya gözümde yaş kalmadı şimdi de şoktayım. Tek isteğim canlı canlı sarılmak" diye konuştu.

Oğlunu burslu okutmak istediğini de ifade eden Anne Altınay Özmen,“Yardım bekliyoruz. Hayvanlarımızı da Umut Ali’yi kurtarmak için sattık. Oğlumu da, iki kızımı da okutmak istiyorum. Devletimizden, işadamlarımızdan, bakanlarımızdan destek de istiyorum. Eşimin sigortası yok. Hayvanlarımızı da sattık borcumuzda var sıkıntıdayız. Maddi destek de ekliyoruz" dedi.

Umut Ali’nin anneannesi Hanım Tepebaş da (85), “İçerde oturunca yüreğim patlıyor. Eşikte bekliyoruz. Torunumla konuştum dedi ki, ‘nene çıktım’ dedi. Çok sevindim. Yerden kalktım ölüyordum az kalsın. Dedim kalk kapıda Umut Ali’yi bekleyelim. Geceyi bile eşikte geçirdik. Eve giremedik. Tek arzum onu görmek ve ona sarılmak, torunumu kucaklamak. Yakışıklı torunumu bekliyorum" diye konuştu.

Anne Altınay Özmen’in halası 95 yaşında Şaraban Bulut da, bol bol dua ederek Umut Ali’nin yolunu beklediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Anne Altınay Özmen’in konuşması

-Umut Ali’nin anne annesi Hanım Tepebaş’ın konuşması ve dua etmesi

-Anne Altınay Özmen’in halası 95 yaşındaki Şaraban Bulut’un konuşması

-Evden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

623 MB

