DHA YURT BÜLTENİ-14

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ordu Valiliği’ni ziyaretinin ardından Ordu Üniversitesi’nde düzenlenen İŞKUR Kampüs programına katıldı. Programda konuşan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye’de milli teknoloji hamlesi olduğunu, dijital teknolojinin de ilerlediğini belirterek yerli üretimlere dikkat çekti. Üniversite öğrencisi gençlere de seslenen Bakan Selçuk, İŞKUR Kampüs programının sağladığı imkan ve avantajları anlattı. Gençlerden, yenilenen bilgi çağına uyum sağlanmasını da isteyen Bakan Selçuk, “Milli teknoloji hamlemiz var. Türkiye dijitalleşiyor ve dijital Türkiye’ye doğru ulaşıyoruz. Yerli üretimlerimiz var. Artık kendi stratejik ürünlerimizi üretebilir hatta ihraç edilebilir duruma ulaştık. Bunlar gençlerimizin vizyonuyla, azmiyle oluyor. Yenilenen bu bilgi çağında bilgi çok çok değişiyor, güncelleniyor. Bunlara uyum sağlanması çok önemli oluyor. Siz gençlerimizin buna uyum sağlamanız, dinamik olmanız, sürekli kendinizi yenilemeniz gerekmekte. İnternet çağında zaten güncele çok yakinen takip ediyorsunuzö dedi. 'GENÇLER İÇİN 9 AYA KADAR EĞİTİMLER DÜZENLİYORUZ' Geleceğin teknolojik mesleklerine destek olmak için eğitimler düzenlendiğini de belirten Bakan Selçuk, “Biz geleceğin meslekleri dediğimiz alanlarda da destek olmak için; siber güvenlik, kodlama , bulut teknolojisi gibi mesleklerde de özellikle 18-29 yaş arası gençler için 9 aya kadar eğitimler düzenliyoruz. Bununla da günlük 85 lira gibi bir ödeme yapıyoruz. Çok umutlandığımız, heveslendiğimiz diğer bir programda inşallah bu yaz başlayacağımız gençler için sosyal çalışma programımız. Bu sosyal çalışma programımız bir nevi staj gibi düşünebilirsiniz. Daha ziyade, sosyal sorumluluk, gönüllülük ve staj programının bir kombinasyonu gibi. Bu programımızda doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu gibi toplumsal faydanın olacağı sizin gönüllü olarakta çalışacağınız alanlarda katkınızdan istifade edeceğiz. Bu program Haziran ayında başlayacak. Katıldığınız günler için asgari ücret düzeyinde bir ödeme yapacağız. Ayrıca sizin sigorta primlerinizi yatıracağızö şeklinde konuştu. 'İŞVERENLERE DESTEK' Uygulanan program kapsamında gençlerin yanı sıra işverenlere de destekler sağlandığını ifade eden Bakan Selçuk, “Dolayısıyla esasen bir nevi iş hayatına adım atmış olacaksınız. Bir nebze cep harçlığı almış olacaksınız. Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk, gönüllülük çabasınında içinde bulunmuş olacaksınız. Bu sizin için faydalı olacağına inandığımız bir alan. İşverenlerimizin sağladığı her ilave istihdam için 12 ay süreyle prim desteği sunarken, siz gençler için eğer ilave istihdam sağlarsa işverenlerimiz, bu desteğimizi 18 ay olarak uyguluyoruzö ifadelerini kullandı. SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ AÇTI Bakan Zehra Zümrüt Selçuk programın ardından beraberinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Dr.Mehmet Hilmi Güler ve partililerle Süleyman Felek Caddesi üzerinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, Köprübaşı Meydanı’nda bulunan sohbet çadırını ziyaret etti.

Görüntü DÖkümü

--------

-Kar ve tipiden kapanan köy yolu

-İş makinasını yol açması

-Köyde giden 112 ambulans

-Ekiplerin köye varması

-Doğum hastası olan Canan Nişo sağlık ekiplerin ambulansa bindirilmesi

-Hastanın eşi Osman Nişo'nun konuşması

-Çevreden detaylar

Haber, Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari),DHA

=================

Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen at kurtarıldı

Şanlıurfa’da tarla sulamasında kullanılan kanala düşerek yaralanan at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Eyyübiye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi yakınlarından geçen yaklaşık bir metre genişliğindeki sulama kanalına düşen atın sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, kanalda sıkışan atı, bir saatlik çalışmanın ardından halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı. Çamura bulanan ve yürümekte zorlanan at, sahibine teslim edildi. At sahibi vatandaş, atını kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

- Kanaldan çıkartılan at

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Genel ve detay görüntüler