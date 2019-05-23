DHA YURT BÜLTENİ-14

Kaçak sakatat işlenen tesise, kokudan zabıtalar bile girmekte zorlandı Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çevredekilerin kötü kokuların geldiğini belirtip, şikayetçi olması üzerine zabıta ekiplerinin denetim yaptığı, eskiden besihane olarak kullanılan binada kaçak olarak hayvan sakatatlarının işlendiği belirlendi. Zabıta ekiplerinin kokudan girmekte zorlandığı, her tarafını kurtların sardığı hijyen koşullarından uzak tesiste, yabancı uyruklu kaçak işçi çalıştırıldığı da tespit edildi. İşletmecisine 20 bin lira para cezası kesilen tesisin, temizlenip, ilaçlandıktan sonra mühürleneceği bildirildi.

Bugün öğle saatlerinde, Goncalı Mahallesi'ndeki, daha önce besihane olarak kullanılan bir tesisten kötü kokuların yayıldığı ihbarı üzerine Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Zabıta ekipleri, eski besihanenin hayvan sakatatlarının işlendiği tesise dönüştürüldüğünü belirledi. Hijyen koşullarının hiçe sayıldığı, kötü koku nedeniyle içeri girilmesinde bile zorlanılan tesis, zabıta ekiplerini de şaşırttı. Burunlarını kapatarak içeri girebilen görevliler, tesisin sadece içi değil bahçesinde şok edici manzarayla karşılaştı. Büyükbaş hayvanlara ait sakatların işçiler tarafından sağlıksız bir ortamda ayıklanıp çorbacılara ve lokantalara satıldığı sanılırken, etraftaki kurtlar ve bahçedeki çürümüş sakatat parçaları dikkati çekti.

Bahçedeki bir kamyonun içinde ise tonlarca ağırlıkta büyükbaş hayvan bacağı da bulundu. Hayvan sakatatlarının kaçak olarak işlendiği tesiste Afganistan uyruklu işçilerin kaçak çalıştığı da belirlendi.

Zabıta ekipleri, işletmeyi mühürlemek için tutanak hazırlarken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de tesisi işleten Ali Karamürsel'e 20 bin lira para cezası kesti. Aynı kişi hakkında daha önce de 23 kez işlem yapıldığı öğrenildi. Tesis içindeki tüm sakatatlara imha edilmek üzere el konuldu. Tesisin, temizlenip, ilaçlandıktan sonra mühürleneceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Zabıta ekiplerinin tesise girmesi

-Ekiplerin burunlarını kapatması

-Bahçedeki kurtlardan görüntü

-Çürüyen sakatatlardan görüntü

-Tesis içindeki işçiler tarafından kesilen hayvan bacaklarından görüntü

-Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yapması

-Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) =================== Fırat Nehri'ne atlayan genç kızı kurtardı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'ne atlayarak intihar girişiminde bulunan S.N. (15), suya atlayan bir genç tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Birecik'teki Fırat Nehri'nde meydana geldi. İddiaya göre Gaziantep'in Nizip ilçesinden Birecik'e gelen S.N. henüz öğrenilmeyen bir sebepten dolayı kendisini Fırat Nehri'ne attı. Akıntıya kapılan ve ardından sazlıklara tutunarak gözyaşı döken S.N.'yi gören bir genç suya atladı. İsmi öğrenilemeyen genç, bu sırada köprü üzerindeki kalabalığın suya attığı halat yardımıyla S.N.'yi kıyıya çıkarmayı başardı. S.N. daha sonra çağırılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Fırat Nehrinde sazlıklara tutunan kız çocuğu

- Bir genç tarafından sudan çıkartılan kız çocuğu

- Ambulansla hastaneye götürülen kız çocuğu

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 194MB Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA) =================== Bıçakla kovaladığı genci göğsünden yaraladı Bursa'da 14 yaşındaki Efe O., sokak ortasında kavga ettiği Suriye uyruklu Abdullah S. (16) tarafından bıçaklandı. Göğsünden yaralanan Efe O., tedaviye alınırken, olayın ardından gözaltına alınan Abdullah S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kavga anı ise bir iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Efe O., yolda yürürken daha önce kavga ettiği Suriye uyruklu Abdullah S. ile karşılaştı. İki genç kısa süre tartıştıktan sonra Abdullah S., yanındaki bıçakla Efe O.'yu göğsünden bıçakladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Efe O.'yu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken Abdullah S., kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşı 18'den küçük olan Abdullah S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan kavga anı, bir işyerine ait kameralar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, bisiklet üzerinde olan Abdullah S. ile Efe O.'nun bir süre tartıştıktan sonra yumruklaştığı, daha sonra Abdullah S.'nin Efe O.'yu elindeki bıçak ile kovaladığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerasında bıçaklanma anı

- Hastaneden görüntüler

-Detaylar Süre: 00.50 boyut: 94 MB Haber: Serkan AKKUŞ/Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA) =============== Bakan Ersoy'un eşinden 40 ünlü ile Adıyaman Müzesi'ne ziyaret KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan 'Her şehri ünlüsüyle geziyoruz' projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, beraberindeki 40 ünlü ile Adıyaman Müzesi'ni ziyaret etti.

Turizmi canlandırmak için düzenlenen 'Her şehri ünlüsüyle geziyoruz' projesi kapsamında Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, aralarında Ezgi Mola, Latif Doğan, Ferman Toprak gibi Adıyamanlı sanatçıların da bulunduğu 40 ünlü ile Adıyaman Müzesi'ni dolaştı, sergilenen eserleri inceledi. Pervin Ersoy, müzedeki eserlerin çok etkileyici olduğunu belirterek, herkesi ziyarete davet etti. Ersoy, ziyaret sırasında ünlü isimlerin sosyal medya kanallarından yaptıkları yayın ve tanıtımların da kent turizmine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Ziyarete katılan Adıyamanlı sanatçılar da kendi şehirlerinin tanıtımı için yapılan projenin çok önemli olduğunu ifade etti.

Görüntü Dökümü

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- Müzeden görüntü

-Heyetin müzeye gelmesi

- Müzede gezmeleri

-Müze hakkında bilgi almaları

-Pervin Aksoyun konuşması

-Sanatçı Ferman Topak’ın konuşması

-Hediye takdim edilmesi

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 435 MB Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ======================= Bodrum Belediyesi tabelasına 'T.C.' ibaresi eklendi MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Belediye hizmet binası girişine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan 'T.C.' ibaresi konuldu.

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras'ın, Bodrum Belediyesi hizmet binası girişine, 'T.C.' ibaresi konulması talimatı üzerine belediye görevlileri harekete geçti. Gerekli ölçümleri yaparak hazırlanan T.C. tabelası, bugün yerleştirdi. Böylece belediyenin girişindeki tabela, 'T.C. Bodrum Belediyesi' olarak değişti. Başkan Aras, "Bu belediye halkın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyesidir" dedi. Görüntü Dökümü

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- T.C. tabelasından görüntü

- TC ibaresinin takılmasından görüntü Haber- Kamera: BODRUM (Muğla), (DHA)

================= Öğrenciler, tarihi Zerzevan Kalesi'nde ders işledi Diyarbakır'da öğrenciler, 'Okul dışarıda günü' etkinliği kapsamında tarihi Zerzevan Kalesi'nde ders işledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, müze ve ören yerlerin dersliklere dönüştürülmesi için protokol hazırlandı. Bu kaosamda Çınar ilçesindeki Fatih Ortaokulu ile Yatılı Bölge Okulu öğrencilerine yönelik tarihi Zerzevan Kalesi'nde 'Okul dışarıda günü' etkinliği düzenlendi. 4 Ağustos 2014'ten bu yana Zerzevan Kalesi'ndeki kazı çalışmalarını yürüten Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aytaç Coşkun, öğrencilere Zerzevan Kalesi'nin geçmişi ve gelecekte kültürel mirasa kazandırılmasıyla ilgili bilgi verdi.

Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aziz İde, etkinlikle öğrencilerin tarih bilincinin gelişmesine katkı sunacağını belirterek, "Çocuklarımız bu tür etkinliklerle araştırmacı, paylaşımcı, geleceğine sahip çıkan bireyler olarak yetişmiş olacaktır. 3 bin yıllık bir mazisi Zerzevan Kalesi'ndeyiz. Doğu Roma İmparatorluğu'nun sınır karakolu burası. 4 yıldır Dicle Üniversitesi'ne bağlı bazı birimler burada kazı çalışmaları yapıyor. Bütün okullarımızda şu anda 'Okul dışarda günü' etkinliği yapılıyor. Biz de bu anlamda hem Zerzevan'ı tanıtmak, hem çocuklarımıza tarihi yerinde öğretmek amacıyla buraya getirdik. Sosyal bilgiler dersi şu anda burada işleniyor. Roma ve Bizans'ı anlatıyoruz onlara. Buranın nasıl bir geçmişe sahip olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu etkinlik kapsamında sosyal bilgiler dersi burada işlendi. Yaparak, yaşayarak, canlı şahit olarak öğrenmek daha güzeldir. Çocuklar Bizans ve Doğu Roma'yı bir daha unutmayacaklar" dedi.

'ZERZAVAN KALESİ'Nİ DERSLİĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

Kazı Başkanı Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Aytaç Coşkun ise "Hem Diyarbakır, hem bölgenin, hem de Zerzevan'ın tarihini anlatıyoruz. Yanı başlarında bir çalışma yapılıyor. Biz bu çalışmalarla ilgili çocukları daha fazla bilgilendirmek istiyoruz. Öğrencilerde tarih ve arkeoloji bilincini oluşturuyoruz. Çocuklar için yapay kazı alanları da oluşturuyoruz. Pratik yapma olanağı da bulacaklar. Biz tarihi anlatıyoruz ama burada anlatmak çok başka. Birçok çocuğa bu projeyle ulaşmak istiyoruz. Çınar'dan başladı, bütün ile yayılacak. Aslında Zerzavan'ı bir dersliğe dönüştürüyoruz" diye konuştu.

Fatih Orta Okulu 5'inci sınıf öğrencisi Evin Altunakar da çok verimli ders işlediklerini ifade ederek, "Zerzevan'ın 3 bin yıllık olduğunu öğrendim. Çok güzel bir yer. Çok sevdik burayı. Okul dışında yaptık dersimizi. Arkadaşlarımızla çok da eğlendik. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.