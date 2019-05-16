DHA YURT BÜLTENİ -15

Taciz ettiği kızın babası tarafından öldürülene, 'Hayati tehlikesi yok' raporu verilmiş KAHRAMANMARAŞ'ta Kadir Işık (47) tarafından kızını taciz ettiği gerekçesiyle tabancayla bacaklarından vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tamer Çetin (34) için doktorların 'hayati tehlikesi yok' şeklinde Genel Adli Muayene Raporu düzenlendiği ortaya çıktı. Rapor üzerine Işık'ın avukatı, tutuklu sanık ile 'kasten adam öldürme' suçu arasındaki illiyet bağının koptuğunu öne sürerek, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme ise talebi reddederek, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan hastane ve otopsi raporları ile güvenlik kamera görüntülerinin incelenerek, Tamer Çetin'in ölüm şekli ile nedeninin belirlenmesine yönelik rapor istenmesine karar verdi.

İsmetpaşa Mahallesi Egemenlik Caddesi'ndeki lokantanın ikinci katında 5 Haziran 2018 günü meydana gelen olayda Kadir Işık, kızı Zehra Işık'ı(24) taciz ettiği gerekçesiyle Tamer Çetin'e ruhsatlı tabancasıyla ateş etti. İşyerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda Işık, yaralı halde yere düşen Çetin'e çekiç ile vurdu. Hastaneye kaldırılan Tamer Çetin hayatını kaybederken, Kadir Işık tutuklandı. Hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Kadir Işık, bugün görülen ikinci duruşmada avukatı ile birlikte hazır bulundu. Tutuklu sanığın aile üyelerinin de izlediği duruşmaya Tamer Çetin'in avukatı katıldı.

'HASTANEDE DOKTORLAR VE HEMŞİRELERE KÜFÜR ETMİŞ'

Duruşmada dinlenen tanıklardan sanığın eniştesi Ali Kaya, Tamer Çetin'in tehditlerinden dolayı Kadir Işık'ın işinden 3 ay izin aldığını, bu sürede aileye ekonomik olarak kendilerinin ve akrabalarının destek verdiğini anlattı. Kadir Işık'ın kendisine gönderilen tehdit mesajlarını gösterdiğini de belirten Kaya, "Öyle mesajlar ki üç tanesini okuyamıyorsun, kanı donuyor insanın. Mesela 5 yaşındaki oğlu için bile neler yazmış?" dedi. Kaya, şöyle devam etti:

"Kadir'in, Tamer Çetin'i vurduğunu öğrenince kaldırıldığı hastanede hasta bakıcı olan teyzemin oğlunu aradım, 'yarasına bir bak' dedim. Tamer Çetin acilde doktorlara, hemşirelere bağırıp küfürler ediyormuş. Doktorlar, 'Bunun bir şeyi yok, servise alın biraz sonra bakalım' demiş. Duyduğum kadarıyla hastanede kemik kırığından yağ ambolisi atıyor kalbe. Hastanenin ihmali olduğunu düşünüyorum."

Çetin Ailesi'nin avukatı Gürkan Özdemir ise Kadir Işık'ın Tamer Çetin'i tasarlayarak öldürdüğünün sabit olduğunu belirterek, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

IŞIK: HER GELDİĞİMDE SAVCILARDAN FIRÇA YEDİM

Tutuklu sanık Kadir Işık ise kendisini şöyle savundu:

"Şahıs beni rezil etmek için kızımın alt tarafı çıplak fotoğraflarını fotomontaj yaparak, esnaflara ve bana atıyor. Jandarma komando olarak askerlik yaptım, bir insan nasıl öldürülür iyi bilirim. Biber gazını ve çekici mümkün mertebe silah kullanmamak için yanıma almıştım. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu çünkü ben beş çocuk babasıyım. Onu öldürmek çözüm değil, kafasına bir tane mermi sıkar gidersin. Arkamda beş tane çocuk var, bunların hesabını yapmak zorundayım. Şahıs ölümü hak etti, binlerce kez hak etti ama ben yapamadım. Niye yapamadım? Gerek Allah korkusundan gerekse de çocuklarımın benden başka tutunacak dalları olmadığı için bunu yapmadım. İsteseydim kafasına sıkar öldürürdüm. O gün kasten öldürmeyi bırakın yaralamak dahi istemedim. O gün karşısına çıkmak zorundaydım. Karşısına çıkmasam, bir saat sonra gelip ailemi öldürebildi. Ortada böyle bir gerçek var, böyle bir psikopatla karşı karşıyayız. Ben buraya geliyorum savcı beni dinliyor ama 'Olay olmazsa bir şey yapamayız' diyor. Zaten ölümcül olmayan yerlerine sıktım. Yani ben bilmiyor muyum kafasına ve kalbine sıkmasını. Bu şahıs yere düştükten sonra çekiçle kafasına vurabilirdim ama sadece ellerine vurdum."

BASTIRMACI: 6 KURŞUN YEMİŞ BİR İNSANI 1 SAAT TAMPONLA BEKLETMİŞLER

Kadir Işık'ın avukatı Kadir Bastırmacı da müvekkilinin Tamer Çetin'i öldürme kastının olmadığını öne sürdü. Bastırmacı, olayın güvenlik kamerasınca çok açık şekilde kaydedildiğini, görüntülere bakıldığında da Işık'ın, Çetin'in bacaklarına ateş ettiği ile çekiçle ellerine vurduğunun görüldüğünü ifade etti. Dava dosyasında, Tamer Çetin'e kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nce 'Hayati tehlikesi yok' şeklinde verilen Genel Adli Muayene Raporu'nun mevcut olduğunu kaydeden avukat Bastırmacı, şöyle devam etti:

"Maktül Tamer Çetin'in 'Hayati tehlikesi yok' diye rapor var. Olaydan sonra karakola gittiğimizde müvekkilimin yaralamadan dolayı ifadesi alınıyordu. Üç, dört saat sonra ölüm haberi geldi. Hastanede öldü. Altı kurşun yemiş bir insanı yarım saat, bir saat tamponla bekletmişler. Hayati tehlikesi yok raporuyla illiyet bağı kopmuştur. Maktülün üç, dört 4 saat sonra ölmesi, müvekkilimin öldürücü eylemi gerçekleştirmediğini gösteriyor. Suç vasfının değişme ihtimali var Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum."

ÖLÜM NEDENİNİ İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BELİRLEYECEK

Cumhuriyet savcısının da 'suç vasfının değişme ihtimali olduğu' gerekçesiyle Kadir Işık'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak, tahliye talebinde bulunduğu duruşma sonundan mahkeme, Tamer Çetin yaralıyken ve öldükten sonra hastane ile adli tıpta düzenlenen tüm raporlar ve güvenlik kameraları görüntülerinin incelenerek, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenmesine karar verdi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip, duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kadir Işık'ın Tamer Çetin'e ateş etmesi

- Çetin'in yere düşmesi

- Işık'a yalvarması

- Işık'ın Çetin'e çekiçle vurması

- Çetin'in lokantandan çıkarılması

- Ambulansa taşınması

- Toplanan kalabalık

- Kadir Işık polisler arasında

- Gazetecilere konuşması

- Hastaneye alınması

- Doktor odasına götürülmesi

- Hastaneden çıkarılması

- Kadir Işık'ın konuşması

- Polis otosuna bindirilişi

- Polis otosunun gidişi Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) ======================= Çanakkale'de engelli gençler asker oldu ÇANAKKALE'de 8 engelli genç, 'Engelliler Haftası' kapsamında 1 günlüğüne temsili askerlik yaparak, tezkere almanın heyecanını yaşadı. Çanakkale Boğaz Komutanlığı'na bağlı Deniz Müzesi Komutanlığı'nda, 8 engelli genç, bir günlüğüne temsili askerlik yaptı. Yemin törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Belediye Meclis Üyesi Birten Sarıbaş, Çanakkale Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Yemliha Karakoç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Emrullah Büyük, askeri personel, engelli gençler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, temsili askerler, refakatçi askerlerin yardımıyla silah ve Türk bayrağına el basarak yemin etti. Askerler adına Ömer Polat şiir okudu, Cahit Baki ise bir konuşma yaptı. Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, temsili askerlik uygulamasının asil Türk milletinin vatanına ve Cumhuriyetine büyük sevginin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Engelli evlatlarımızı askerlik vazifesini yerine getirmeleriyle de dünyadaki ilk ve tek örnektir. Şehitler ve kahramanlar diyarı Çanakkale’de 8 engelli gencimiz de kutsal vatani görevi olan askerlik hizmetini yerine getirmek için icra ettikleri askerlik yeminiyle milletimizin onurlu evlatları arasındaki yerlerini almışlardır" dedi. Konuşmaların ardından tören, Vali Orhan Tavlı tarafından engelli gençlere terhis belgeleri ile hediyelerinin takdim edilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Engelli gençlerin temsili askerlik yemin töreninden genel ve detay görüntü.

-Engelli gençlerin yemin etmesinden görüntü. -Engelli gençlerden Ömer Polat'ın şiir okumasından görüntü. -Boğaz ve Garnizon Komutanı Levent Kerim Uça konuşma görüntüsü. -Vali Orhan Tavlı'nın engelli gençlere terhis belgeleri ve hediyelerini takdim etmesinden görüntü. -Toplu hatıra fotoğrafından görüntü. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) ======================== Engelli gençlerin askerlik heyecanı MERSİN'de 42 engelli genç, 'Engelliler Haftası' kapsamında 1 günlüğüne temsili askerlik yaparak teskere aldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nda görev yapan gençler, askerliğin detaylarını öğrendi. Yürüyüş ile temel askerlik eğitimi alan 42 engelli genç, gün sonundaki yemin ve teskere töreninde ise vatani görevlerini tamamlamanın mutluluğunu yaşadı. Teskere törenine Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, İl Jandarma Komutanı Albay Basri Uçar, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve engellilerin aileleri katıldı.

Silah altına alınması mümkün olmayan vatandaşların 1 günlük temsili askerlik yaptığını belirten Tuğamiral Gürbüz, "Temsili askerlik uygulaması, vatandaşlarımız ve ailelerinin 1 gün süre ile dahi olsa askeri ortamı yaşama ve bu hazzı tatmalarına imkan sağlamaya çalışılmış, aramıza katılan silah arkadaşlarımızın gönüllerinden geçen duygu ve düşüncelerini paylaşmak, bize manevi bir güç vermiştir. Temsili askerlik uygulaması yüce Türk Milleti'nin vatan sevgisinin bir göstergesi olarak dünyadaki ilk ve tek uygulama olması nedeni ile daha da büyük önem kazanmıştır" dedi. Konuşmaların ardından yemin eden 42 askere teskereleri verildi. Görüntü Dökümü (ARŞİV)

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- Askerlerin genel ve detay görüntüleri

- Bir askerin silahı tutmasından detay görüntü

- Bayrak ve silah görüntüsü

- Yemin için hazırlanan masa ve askerlerin görüntüleri

- Asker ailelerinin görüntüsü

- Askerlerin selam vermesi ve İstiklal Marşı okumaları

- Selam veren bir askerin detay görüntüsü

- Tuğamiral Önder Gürbüz'ün konuşması

- Yemin edilmesi

- Askerleri teskere verilmesinden genel ve detaylar

SÜRE: 02'37" BOYUT: 284 Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) ======================== Engelli gençler jandarma oldu TEKİRDAĞ’da, Engelliler Haftası dolayısıyla 1 günlük temsili askerlik yapan 29 engelli gençler, yemin edip, jandarma oldu. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nda engelli gençler için yemin töreni yapıldı. Törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş’ın yanı sıra temsili askerlik yapan engellilerin aileleri katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende jandarma üniformaları giydirilen 29 engelli genç, Türk bayrakları ve silahlarla donatılan masalara el basarak, yemin etti. Bu sırada aileleri cep telefonları ile görüntü aldı. Tören sırasında duygusal anlar da yaşandı. Töreni cep telefonu kameralarıyla görüntüleyen engelli gençlerin yakınlarından bazıları, gözyaşı döktü.

İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, yaptığı konuşmasında, “Jandarma Genel Komutanlığı direktifleri doğrultusunda bir günlük askerlik uygulamasına katılarak, bizleri onurlandırdınız. Sizleri birliğimizde görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Anayasamızın 70’inci maddesinde vatan hizmeti her türkün hakkı ve ödevi olarak düzenlenmiştir. Askerlik mükellefiyeti asker-millet kavramının dünyadaki yegane örneğini teşkil eden Türk Milleti için bir onul vesilesidir. Kutsal askerlik görevini yerine getiren her birey, bunun haklı gururunu ömür boyu yaşamaktadır. Bugün burada Türkiye Cumhuriyetinin kanun ordusu olan Jandarma Genel Komutanlığı saflarında temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için aramıza katılan engelli evlatlarımız, heyecan ve coşku ile üniformalarını giymiş, kahraman birere Mehmetçik olarak işte onurla kaşınızda durmaktadırlar” dedi. Törenin ardından engelli gençlere çeşitli hediyeler verildi. Görüntü Dökümü

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-Törene katılan protokol

-İstiklal marşı okunması

-Engellilerin yemin etmesi

-Engellilerin yemin sırasındaki heyecanları

-Ailelerin görüntü alması

-Alay komutanı konuşması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- ================= Milli mücadelenin 100'üncü yılında bisiklet turu MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü nedeniyle bisiklet turu düzenlendi.

Akhisar'daki Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü için bisiklet turu etkinliği düzenledi. Akhisar Belediye Başkanı CHP'li Besim Dutlulu'nun da katıldığı etkinlikte 100'üncü yıl dönümünde 100 öğrenci ile öğretmenleri birlikte pedal çevirdi. Lisenin bahçesinde başlayan etkinlik, gerçekleştirilen şehir turunun sonrasında aynı yerde sona erdi. Akhisar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Beden Eğitimi Öğretmeni Özgür Morbel, "Milli Mücadelenin 100'üncü yılı anısına, farkındalık yaratmak istedik. Nesillere milli mücadele ruhunu kavratabilmek için etkinliği gerçekleştirdik.. Bizlere katılarak katkı sağlayan Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya teşekkür ederiz" dedi. Başkan Dutlulu ise, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizle birlikte Akhisarımızın sokaklarında gerçekleştirdiğimiz keyifli etkinlik için öğrenci kardeşlerimize teşekkür ederim. Umudun yüzüncü yılı kutlu olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Bisiklet etkinliğinden drone eşliğinde çekilmiş çeşitli görüntü haber- Kamera: Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA) =============== Ayvalık'ta denizden çıkan atıklar şaşırttı BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası nedeniyle deniz temizliği yapıldı. Ayvalık iç limanda 1 saat süren temizlik çalışmalarında, telefondan sandalyeye, cam şişelerden plastik boru ve kovalara kadar çok miktarda atık çıkarıldı. Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü yönetiminde Ayvalık Belediyesi, Liman Başkanlığı, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen dalışa, çoğunluğu lise öğrencilerinden oluşan 7 dalgıç katıldı. Dalışı, sahil kesimindeki çay bahçelerinde oturan vatandaşlar da ilgiyle izledi. Çalışma sonunda denizden çıkarılan atıklar Ayvalık Belediyesi hizmet binası önündeki sahilde bir süre sergilendi. Denizden çıkanlar arasında cam ve plastik şişelerden sandalye, tabure ve naylon torbalara, plastik borulardan metallere kadar birçok atık yer aldı.