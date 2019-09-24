DHA YURT BÜLTENİ - 15

Şehit teğmen, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı Irak'ın kuzeyinde şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in (26) cenazesi, eşi Şerife Dinçer'in memleketi Konya'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Şehit eşi Şerife Dinçer, yanına gitirilen 1 yaşındaki kızı Mina'ya, eşinin fotoğrafını gösterip, "Bak kızım bu senin baban. Veda et babana" dedi. O sırada minik Mina'nın ağlaması yakınlarını duygulandırdı. Irak'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesi gece yarosı askeri uçakla eşi Şerife Dinçer'in memleketi Konya'ya getirilip, morga kondu. Bugün morgdan alınan şehit Dinçer'in cenazesi evine getirilerek helallik alındı. Ardından da dini ve askeri törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı'ndaki Namazgâha getirildi. Törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fidan Yüksel, protokol üyeleri, askeri erken, ailesi ve yakınları katıldı.

'BAK KIZIM BU SENİN BABAN VEDA ET'

Şehit Dinçer'in cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından eşi Şerife Dinçer ve annesi Zübeyde Dinçer, tabuta sarılıp ağladı. Bu sırada bir yakınları şehidin 1 yaşındaki kızı Mina'yı getirip annesine verdi. Anne Şerife Dinçer de kızı Mina'ya eşinin fotoğrafını göstererek "Bak kızım bu senin baban. Veda et babana" dedi. O sırada minik Mina'nın ağlaması yakınlarını duygulandırdı. Şehit Dinçer'in cenazesi kılanan cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'ne defnedildi. Görüntü Dökümü

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- Morgun önünden detay - Cenazenin tören alanına getirilmesi - Eşi ve annesinin tabuta sarılması - Yakınlarının tabuta sarılması - Şehidin 1 yaşındaki kızının getirilmesi - Annesinin kızına, babasının fotoğrafını gösterip 'veda et' demesi _ Mina'nın ağlaması - Törenden detay Haber- kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)) =============================== AKDENİZ CANAVARI BALON BALIĞI KAMERALARA BÖYLE YANSIDI… Jilet gibi dişleriyle teneke kutuyu yiyen canavar balık, balıkçıların ağına takıldı.

Akdeniz'de balıkçıların korkulu rüyası haline gelen balon balığı, Antalya Körfezi'nde artık daha sık görünüyor.

Balon balık, tekne güvertesinde kendisine uzatılan teneke kutuyu hiç zorlanmadan parçaladı.

Balıkçılar arasında "Akdeniz canavarı" olarak bilinen balon balığı, insanlar için tehdit oluşturduğu kadar bölge balıkçılığı için de tehdit. Yavru balıkları yiyen balon balığı balıkçıların da ağlarını parçalıyor. Kaptan İlhan Kaya, Akdeniz'de yoğun şekilde görülen istilacı türlerden 'Balon Balığı'nın dişleriyle ağları parçaladığını, avlarını ve teknelerini yediğini belirterek, "Yamyam balık kabusumuz oldu" dedi. Görüntü dökümü

-Balon balığının teneke kutuyu parçalaması

-Balon balığından genel ve detaylar

-Kaptan İlhan Kaya'nın açıklaması

-Detaylar ANTALYA (DHA) ================================= Çocuklar tartıştı, büyükleri kavga etti: 2 yaralı, 7 gözaltı Gaziantep'te, komşu iki ailenin çocukları arasında çıkan tartışma, büyüklerin de katılması ile taş, sopa ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken, kavgaya karışan 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, öğlen saatlerinde, Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan ailelerin çocukları oyun oynadıkları sırada tartışmaya başladı. Tartışma iki aile büyüklerinin katılması ile büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine taş, sopa ve av tüfekleriyle saldırdığı kavgada 2 kişi yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi gören 2 yaralı ardından taburcu edildi. Mahalleye gelen çevik kuvvet polisleri geniş güvenlik önlemi alırken, ekipler kavgaya karıştığını belirlediği Metin K., Hüseyin B., Hasan B., Mustafa K. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişiyi gözaltına aldı. Mahallelilerden biri olaya tepki göstererek, "Çocuklardan dolayı kavga başladı. Herkes silah sıkmaya başladı. Yıllardır burada komşular iki çocuk için bu kadar olmaması lazım. Sallamalarla, sopalarla millet birbirine girdi" dedi. Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Polis ekipleri

- Yaralının götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

HABER: Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) =========================== Asansörde üzerine tepsi dolabı devrilince ölen Davut, toprağa verildi Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki pastanenin yük asansöründe, tepsi dolabının üstüne baskı yapması sonucu havasız kalarak ölen 15 yaşındaki Davut Ulaş Kayacan, toprağa verildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Şemikler Mahallesi 3073 Sokak'taki pastanede meydana geldi. Pastanede çalışan Davut Ulaş Kayacan, zemin kattan bodrum kattaki depoya tepsi dolabını indirmek için yük asansörüne bindi. Asansörün hareket ettiği sırada dolaptaki tepsi yerinden çıkıp asansörle dolap arasında sıkıştı. Bu sırada tepsi dolabı, Kayacan'ın üzerine gelerek baskı yaptı. Havasız kalan Kayacan, hareketsiz kaldı. Olayı fark eden diğer çalışanlar asansörü durdurup, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Kayacan, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kayacan doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kayacan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından Kayacan için bugün Asri Mezarlık Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende baba Mehmet Kayacan, "Aslan oğlum, bizi erkenden bırakıp, gittin" diyerek gözyaşı döktü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kayacan'ın cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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-Davut Ulaş Kayacan'ın fotoğrafı

-Cenaze namazından görüntü

-Cami ve kalabalıktan görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun taşınmasından görüntü Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ============================ 'Tarihi eser bulacağım' diye bahçede 33 metre tünel kazdı Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan Mustafa A., evinin bahçesine 2 metre genişlik ve 33 metre uzunluğunda tünel kazdı. Tarihi eser bulmak için tünel kazdığını ifade eden Mustafa A., izinsiz kazı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bozova Karakol Komutanlığı ekipleri, Çomaklı Mahallesi'nde oturan Mustafa A.'nın evinin bahçesindeki barakada izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Antalya KOM Şube Müdürlüğü, Bozova Jandarma Karakol Komutanlığı ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince operasyon düzenlendi. Mustafa A.'nın, bahçe içerisindeki barakadan başlayan 2 metre genişlik ve 33 metre uzunluğunda tünel kazdığı tespit edildi. Şüphelinin kaçak kazıda kullandığı 2 kürek, 3 kazma, 2 balyoz, 50 metre elektrik kablosu, kırıcı delici matkap ucu ve 2 baret ele geçirildi.

Gözaltına alınan Mustafa A., jandarmadaki ifadesinde, dedesinin burada tarihi eser olduğunu söylediği için tünel kazdığını söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa A., Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı.

YILLARDIR KAZIYORMUŞ

Mustafa A.'nın, tarihi esere ulaşmak için dedesine ait evin bahçesinde yıllardır tünel kazdığı ortaya çıktı. Mustafa A.'nın, tünel kazacağı noktada bahçede önce baraka inşa ettiği, birkaç yıldır ara ara buraya gelerek, alt kısmında kazı yaptığı anlaşıldı.

Mahalle sakinlerinden Zati Özçelik, baraka duvarının içerideki toprak yığınına dayanamayıp yıkılmasının ardından kaçak kazının ortaya çıktığını söyledi. Özçelik, define olduğu düşüncesiyle bu kazının gerçekleştirildiğini duyduklarını belirterek, "Burada daha önce kümes vardı. Yeniden inşa edilmiş. Duvar toprak yığınına dayanamayınca kazı yaptığı ortaya çıktı. Uzun süre kimsenin haberi olmadı. Böylesi duyulmadı" dedi.

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- Barakadan görüntü

- Dış plan görüntü

- Çatıdan iç görüntü

- Bahçeden görüntü

- Röp: Zati Özçelik,

- DHA Muhabii Hasan DEMİRBAŞ'ın anonsu

- Tünelin fotoları Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA ============================ Hız motoru ile uyuşturucu sevkiyatına 4 gözaltı Kayseri'de polis, İstanbul'dan kente hız motoru ile uyuşturucu madde getirdiği belirlenen 1 kişi ile uyuşturucu maddeleri teslim alacağı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Motosiklet sürücüsünün İstanbul-Kayseri arasındaki 767 kilometrelik yolu 5 saatte geldiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente yüklü miktarda hız motoru ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı aldı. Ekipler, Kayseri-Ankara yolu uygulama noktasında, F.K. yönetimindeki hız motorunu durdurdu. Hız moturunun arkasında bulunan kutuda, 1 kilo 11 gram metamfetamin, 98,30 gram kokain ile 10,75 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan F.K.'nın verdiği ifade sonrası, uyuşturucu maddeleri teslim alacağı belirlenen H.U., C.A. ve A.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından mahkemeye çıkarılmak üzere adliye gönderildi. Bu arada, F.K.'nin uyuşturucu madde satmaktan sabıkası olduğu, İstanbul-Kayseri arasındaki 767 kilometrelik yolu 5 saatte geldiği ve birçok ile motosikletle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öğrenildi.

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- Uyuşturucu kuryesi ve satıcılarının sağlık kontrolüne getirilmesi

- Uyuşturucu baskınından görüntü (polis kamerası)

-Diğer detay ve genel görüntüler Haber: Yasin DALKILIÇ- -Kamera:İsmet KÖZELO-KAYSERİ- DHA ========================== Denetimli uyuşturucuya 2 tutuklama Denizli'nin Honaz ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı. Çeşitli miktarda ve nitelikte uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah, Honaz'ın Kocabaş Mahallesi'nde uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen 2 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen jandarma ekipleri, Sabri G. (25) ile Serkan B.'yi (35) gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 75 gram esrar, 10 gram metamfetamin ve 5 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden Sabri G.'nin, hırsızlık suçundan gözaltına alındığı ve bir süre önce denetimli serbestlik yasasından yararlanarak tahliye edildiği belirtildi. Serkan B.'nin evinde yapılan aramalarda bulunan bir televizyonun ise, 2016 yılında Antalya'daki bir evden çalındığı ortaya çıktı. Televizyon sahibine teslim edildi. İki zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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- Şüphelilerin adliyeden çıkarılması Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ========================= 60 yaşındaki bateristin rekor denemesi yarıda kaldı Mersin'de, baterist Oktay Kızılkaya'nın (60), aralıksız 160 saat sürecek olan bateri çalma rekor denemesi, sağlık sorunları nedeniyle 71 saatin ardından yarıda kaldı.

Mezitli Belediyesi'nin Avrupa Hareketliliği Haftası etkinlikleri kapsamında yeni rekor denemesine 20 Eylül'de Kültürpark içerisindeki Side Harabeleri'nde başladı. 2003 yılında 42 saatlik kırdığı bateri çalma rekorunu Kanadalı bir bateriste 134 saat 5 dakika ile kaptıran ve bu unvanı geri almak için harekete geçen Oktay Kızılkaya, Mezitli Belediyesi'nin desteğiyle Mersin'i dünya gündemine taşıdı. 160 Saat Bateri Çalma Rekor Denemesi sırasında Kızılkaya, kol ve bacaklarında oluşan şişme sonrası Mezitli Belediyesi sağlık ekibi tarafından kontrolden geçirildi. Kontrol sonrası Kızılkaya ve ekibiyle birlikte yapılan toplantıda rekor denemesinin yarıda bırakılması yönünde öneri getirildi. 71 saat aralıksız bateri çalan Kızılkaya, duygusal anların yaşandığı görüşme ile rekor denemesini bıraktı.

Bateri çalmayı bırakmasının ardından bir açıklama yapan Oktay Kızılkaya, Başta Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan olmak üzere destek veren herkese teşekkür etti. Kızılkaya, "Geride kalan 71 saatin ardından Mezitli Belediyesi'nin sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerde kol ve bacak eklemlerimde sıkıntı olduğu ortaya çıktı. Arkadaşlarımızla görüşerek bırakamaya karar verdik. Çok büyük umutlarla başladık ama olmadı. Buradan rekor kırarak ayrılmak isterdim ama maalesef olmadı. Destek veren herkese teşekkür ederimö dedi.

BİRLİKTELİK RUHU REKOR KADAR ÖNEMLİ

Kızılkaya'ya teşekkür eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da, "İsterdik ki, Oktay Kızılkaya arkadaşımız daha önce olduğu gibi 160 saati tamamlayarak rekor kırsın. Ancak her şeyden önce önemli olan sağlıktır. Böylesi sağlık sorunları yaşadığı bir ortamda devam etmesine izin veremezdik. Oktay Bey de sağduyulu davranarak sağlık ekibimizin bırakma önerisini kabul etti. Rekor kırılamamış olmasına karşın yarattığı sinerji ile Mersin'in ve Mezitli'nin tanıtımına önemli katkı verdi. Günlerdir ulusal basın bu rekor denemesinin haberlerine konu ediyor. Binlerce Mersinli rekor denemesinin yapıldığı alana gelerek Oktay Kızılkaya'ya destek verdi. Bu birliktelik ve dayanışma ruhu en az rekorun kırılması kadar önemlidir. Emek ve destek veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

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-Baterist baterist Oktay Kızılkaya'nın bateri çalması

-Oktay Kızılkaya'nın açıklaması

-Görevlilerin Kızılkaya ile konuşması

-Belediye başkanı ile arşiv görüntü Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) ========================== Bolu'da çöp sorunu için 'temizlik ambulansı' Bolu'da, çöp konteynerlerinde çöplerin birikmesi ve halkın tepki göstermesi üzerine CHP’li Bolu Belediyesi tarafından ‘Temizlik Ambulansı’ projesi başlatıldı.

Kentte yaşayanlar çöp kokusu ve konteynerlerde çöp birikmesi konusunda tepkilerini dile getirince Bolu Belediyesi, sorununu çözmek için bir proje başlattı.

Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında, daha önce çöp kamyonu olarak kullanılan 2 kamyonun üzerine 'temizlik ambulansı' yazısı yazıldı. Araçların ön kısmına 112 Acil ambulanslarını anımsatır şekilde tersten 'temizlik ambulansı' yazılması dikkat çekti. Bolu Belediyesi tarafından söz konusu projenin tanıtımı düzenlendi. 2 adet, üzerine 'temizlik ambulansı' yazılmış çöp kamyonu basına tanıtıldı. Projeyle, çöp birikmesi konusunda ihbar yapılması halinde çöpün bulunduğu bölgeye gidilerek, toplanması amaçlanıyor.

'CİDDİ ANLAMDA TEMİZLİKLE İLGİLİ SORUNLARIMIZ VARDI'

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir temizlikle ilgili sorunlarını çözmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Temizlikle ilgili sorunlarımız vardı ciddi anlamda. Hem sabote ediliyorduk hem de sistemsel anlamda, araç anlamında sıkıntılarımız vardı. İnsanları bilinçlendirme adına sıkıntılarımız vardı. Şehrimizde sosyal medyaya da yansıyor. Zamansız çıkarılan çöpler var. Akşam temizlik araçlarımız çöpleri topladıktan sonra bir, iki ev taşınıyor. Bu taşıma sebebiyle konteynerler hemen doluyor. Bu sebepten dolayı da bize eleştirilerde bulunuluyor. Neden çöpler toplanmıyor? Neden zamanında toplanmıyor? şeklinde eleştiriler vardı. Biz de bu zamansız çıkarılan çöplerle ilgili ne yapacağız derken eşi benzeri olmayan bir sistemi geliştirdik. Ne bu sistem? "Çöp ambulansı" ismini koyduk. Ambulans ismini koymaktaki amacımız da aciliyet anlamını belirtmek. Yani biz gün içerisinde zamansız bir şekilde çıkarılan çöpleri hemen oradan toplamak amacıyla 2 tane aracımızı çöp ambulansı şeklinde dönüştürdük" dedi.

Özdemir, daha önce dile getirdikleri çöplerin sabotaj amacıyla konteynerlerin dışına atılması yönündeki iddialarıyla ilgili olarak da "Sabotaj konusunu gündeme getirmiştik ama hallettiğimizi düşünüyoruz. İlk göreve geldiğimiz gün ile bugünkü duruma baktığımız zaman çok fark var" ifadelerini kullandı.