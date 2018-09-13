DHA YURT BÜLTENİ 16

KASTAMONU'DA DOLU YAĞIŞI ARAÇLAR VE EVLERİN CAMLARINI KIRDI, ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI ** 20 dakikalık dolu, Kastamonu'yu felç etti KASTAMONU kent merkezinde yaklaşık 20 dakika ceviz büyüklüğünde yağan dolu, yaşamı felç etti. Ev, araç ve işyerlerinin camları kırıldı, duvarlar ve çatılardaki kiremitler delik deşik oldu. Kentte elektrik ve internet bağlantıları kesildi. Kastamonu'da bugün saat 18.05'te hava karardı, ardından aniden başlayan dolu yağışı, herkesi hazırlıksız yakaladı. Dolu yağışı, çok sayıda işyeri, ev ve araçların camlarının kırılmasına neden oldu. Dolu yağışı, ev ve işyerlerinin duvarları ve kiremitlerini de delik deşik etti. Elektrik ve internet bağlantılarının da kesildiği kentte hayat bir anda felç oldu. Emniyet araçları da dolu yağışından hasar görürken, itfaiye ve AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Dolu yağışnden detaylar

- Yağışın delikler açtığı otomobil

- Elektrik direğindeki patlama

- Genel ve detaylar Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- =================

MİNİK MİRAY, ANAOKULUNUN HAVUZUNDA BOĞULDU MALATYA'da anaokulunda annesiyle birlikte müdürün odasında otururken bir anda gözden kaybolan zihinsel engelli Miray Korkmaz (5), dengesini kaybedip düştüğü yüzme havuzunda boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan özel bir anaokulunda meydana geldi. Annesi ile birlikte okul müdürünün yanına giden zihinsel engelli minik Miray Korkmaz, bir anda gözden kayboldu. Anaokulu öğretmenleri ve tedirgin olan anne Korkmaz, tarafından okul didik didik arandı. Okulun bodrum katında bulunan yüzme havuzuna giden öğretmenleri, suyun içinde cansız vaziyette duran minik Miray'ı gördü. Miray, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren minik Miray'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Okuldan görüntü

- Okulun tabelası

- Okulun duvarlarındaki oyuncak fotoğrafları

- Okulun parmaklıkları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 135 MB ============ Lise ve üniversitelilerin tasarladıkları roketler yarıştı (2)

BAKAN VARANK İLE T3 VAKFI BAŞKANI BAYRAKTAR ROKET ATIŞLARINI İZLEDİ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Roketsan önderliğinde Tuz Gölü'nde düzenlenen roket yarışlarını izledi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Roketsan tarafından 20-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek, TEKNOFEST Festivali çerçevesinde, Tuz Gölü'nde düzenlenen Roket Yarışmasına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, lise ve üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan roketlerin fırlatılma anlarını izledi. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yüksek irtifa, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin alçak irtifa roket atışını izleyen Bakan Varank, öğrencilerin bilim ve teknolojiye ilgisinin kendisini memnun ettiğini söyledi.

'GENÇLERİMİZ ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATACAK' Bakan Mustafa Varank, "Bu tip yarışmalarla inşallah gençlerimizi hem havacılık sanayisine hem de teknolojiye alıştıracağız. Buradan yetişen gençlerimizle ileride çok önemli başarılara imza atacağız. Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar'a özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Buradaki lojistiği ve yarışmaların yapılmasının en önemli katkısı kendilerine ait. Zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizle birlikte Roketsan olsun, Savunma Sanayii Başkanlığı olsun, Bakanlığımızın paydaşlarıyla beraber çok güzel hizmetlere, başarılara imza atacağız." DÜNYA DA AMERİKADAN SONRA İKİNCİ Türkiye'nin roket yarışlarını düzenleyen Amerika'dan sonra ikinci olduğunu belirten T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da "İlk defa ülkemizde böylesine yüksek teknolojiyle, havacılık ve uzayla alakalı bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Yarışlar, liseli ve üniversiteli genç kardeşlerimizin kendi roketlerini, bilimsel, teknik kriterleri geçecek şekilde üretip, sonrasında da burada dün ve bugün başarılı atışlarını yapmalarıyla gerçekleşti. Bundan bir, bir buçuk sene önce TEKNOFEST'in fitilini ateşlediğimizde, sağ olsunlar kendileri seve seve ülkemizin havacılık ve uzay teknolojileri açısından muasır medeniyetlerin de ötesine geçilmesi anlamında çok önemli olacak bu faaliyete, havacılığı ve uzayı bir tutkuya dönüştürecek, gençlerimize, tüm milletimize sevdirecek bu faaliyete destek oldular. Tüm altyapıyı kurdular, yarışmaların şartnamelerini hazırladılar. Burada Roketsan ekibi de gençlerimizle birlikte bir senedir gece gündüz çalıştı." diye konuştu.

'BU GENÇLER UZAYA KARGO PERSONEL VE KARGO TAŞIYAN ROKET SİSTEMİ GELİŞTİRECEK' Öğrencilerin başarılarının kendisini gururlandırdığını söyleyen Selçuk Bayraktar şöyle dedi:

"Bu genç kardeşlerimiz, bugün burada atılan tohumlarla ülkemizin hava savunma sistemlerini geliştirecekler, uzaya personel ve kargo taşıyan roket sistemlerini geliştirecekler, ülkemizi uzaya taşıyacaklar. Festivalimizin de mottosu “Türkiye’nin ayaklarını yerden kesen festival” Bu anlamda ülkemizin ayaklarını inşallah yerden kesip uzaya taşıyacaklar. Şimdiden 20-23 eylül tarihleri arasında İstanbul yeni Havalimanı’nda düzenlenecek festivale tüm milletimizi bu coşkuyu yaşamaya, burada roket fırlatan genç kardeşlerimizle tanışmaya , Roketsan ekibiyle tanışmaya davet ediyorum. Aile boyu değil sülale boyu gelin." Görüntü dökümü:

-----------------------------------------

-Bakan Mustafa Varank konuşması

-Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar konuşması

-Detaylar Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/AKSARAY,(DHA))

=================================================== HAYVANAT BAHÇESİNİN 1 MİLYONUNCU ZİYARETÇİSİNE HEDİYE ESKİŞEHİR Hayvanat Bahçesi'ni bugüne kadar 1 milyon kişi ziyaret etti. 1 milyoncu ziyaretçi aileye çeşitli hediyeler verildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 28 Nisan 2017 tarihinde açılan Eskişehir Hayvanat Bahçesi, 1 milyonuncu ziyaretçisini ağırladı. Sakarya'dan Eskişehir'e geziye gelen ve hayvanat bahçesinin 1 milyonuncu ziyaretçisi olan Kılıç ailesi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcısı Sıla Senem Bükülmez ve hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından küçük bir kutlama ile karşılandı. Konfetilerle karşılanan Yakup ve Nursel Kılıç çifti ile kızları Ebrar'a çeşitli hediyeler verildi.

Yakup Kılıç, “Bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. İnsanların burayı gelip gezmesi, görmesi çok güzel. Böyle güzel ortamlar oluşturdukları için başta Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen olmak üzere yetkililere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nin kısa süre içerisinde 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Ayşe Ünlüce ise şöyle konuştu:

"Hayvanat bahçemiz açıldığı günden bugüne büyük ilgi görüyor. Başta kıymetli hemşehrilerimiz olmak üzere şehre gelen misafirlerimizin buradan mutlu ayrıldıklarını görmek bizleri ayrıca memnun ediyor. Hayvanat bahçemizin düzenlediği atölyelerde çocuklarımız hayvanları yakından tanıyor. Televizyonda görebildikleri canlıları elleriyle besleme keyfini yaşayan çocuklarımızda hayvan sevgisi daha da pekişiyor. O yüzden yalnızca turizme verdiği katkı ile değil, çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılamak açısından da hayvanat bahçemizin büyük önemi var."