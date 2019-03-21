DHA YURT BÜLTENİ-16

Uzman çavuş, kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti (2)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ Düzce İl Jandarma Komutanlığı Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı’nda kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erdem Aydın için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehit uzman çavuşun cenazesi okunan duaların ardından askeri helikopterle memleketi Konya'ya uğurlandı. Şehit Erdem Aydın'ın eşi Selcan Aydın ayakta durmakta zorluk çekti. Evli ve 2 çocuk babası olan Erdem Aydın'ın cenazesi yarın Konya'da toprağa verilecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şehidin cenazesinin kortejle İl Jandarma Komutanlığı’na getirilmesi

Şehidin Türk Bayrağı’na sarılı tabutundan görüntü

Dualar okunması

Törene katılanların görüntüsü

Şehidin cenazesinin askeri helikoptere konulması

Askeri helikopterin kalkarken görüntüsü

Şehit eşinden görüntü ve detaylar HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ================== Erdoğan: Genel başkanı ne ki belediye Başkanı o olsun CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i de eleştirerek, “Bunları senin belediyen değil biz yaptık. Eskişehir’in burada bir dal çıkı var mı? Bir altgeçit veya üstgeçidi var mı? Bunları yapan biziz. Bölünmüş yollarıyla, Hızlı Treniyle Eskişehir’i bir merkez haline getirdik. Bütün bu dal çıklar, kavşak düzenlemelerini hepsi bizimö dedi. Erdoğan ayrıca, Anadolu Üniversitesi bünyesinde ulusal raylı sistem ve test merkezi kurulacağının da müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir Valiliği önünde düzenlediği mitinge katıldı. Miting konuşmasından önce merhum sanatçı Kayahan’ın ‘Bizimkisi bir aşk hikayesi’ şarkısı çalınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’da sözlerine eşlik ederek tamamını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan, “Demiryolları inşaatlarının biz hükümete gelene kadar adeta dondurulmuş olmasının sebebi, milletimize hızlı ve konforlu ulaşım aracının çok görülmüş olmasıdır. Rahmetli Menderes, GAP için Amerika’ya kredi almaya gittiğinde biz Fırat’ı Dicle üzerinde baraj yapılmasını istemiyoruz diyorlar bu arkadaşlar. Keban Barajı için o cahil zihniyeti kurbağalara göl mü yapıyorsunuz? Bu kadar enerjiyi toprağa mı vereceksiniz? Diye karşı çıktılar. Böyle sorumsuz liderlere sahip bu CHP. CHP sözcüleri bu kadar enerjiyi toprağa mı vereceksiniz ifadeleriyle senelerce Keban Barajı’nı istemediler. İstanbul’da bugünkü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapılırken rahmetli Demirel zamanında buradan mutlu azınlık geçecek diyecek kadar kendi halkından nefret eden bir zihniyet yıllarca bu ülkenin yakasından düşmemiştir. Denizin altından Marmaray’ı getirdiğimizde, Avrasya Tüneli’ni getirdiğimiz zaman, Hızlı Trenler de bölünmüş yollara da pek çok eserde bu CHP zihniyeti karşı çıkmıştır. Çünkü yapılan işlere onların hayalleri bile yetişemiyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminde ülkenin milletin hayrına hangi işe başlamışsak istisnasız bunların hepsini karşımızda bulduk. Savunma Sanayii’nde atılım yapıyoruz ki Eskişehir bunların önemli merkezlerinden bir tanesi. Burada Türkiye Tusaş Motor Sanayi A.Ş. (TEİ) var. TEİ’de ne yapacağız, inşallah helikopterlerimizi, uçaklarımızı, motorlarımızıö dedi.

BÜYÜKERŞEN’İ ELEŞTİRDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu üzerinden ismini vermeden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i de eleştirerek şunları söyledi: “Genel Başkanı ne ki Belediye Başkanı o olsun. Dünyanın en büyük 10 projesinden 6’sını ülkemizde hayata geçiriyoruz. Her biri ayrı ayrı sabote etmek, karalamak için uğraşıyorlar. Ellerinden gelse Türkiye’yi yeniden siyasette çivisiz, ekonomide 70 sente muhtaç savunma sanayiinde tümüyle dışa bağımlı hale getirecekler ama bu millet bir daha bu sefalet günlerinin geri gelmesine asla müsaade etmeyecek. Ülkemize ve milletimize şaşı bakan kim varsa hepsine şimdi seçimleri bekliyor. Sanıyorlar ki seçimlerden sonra kendilerine gün doğacak. Eskişehir’de şimdi öyle bir ahitleşme yapalım ki hepsinin hevesi kursağında kalsın. Biz ülkemizi ve Eskişehir’i sadece aşkla sevmekle kalmadık aynı zamanda tarihte eşi benzeri görülmemiş hizmetlerle de kavuşturduk. Bay Kemal ne diyor 17 yıldır ne yaptınız öyle mi? Bu adam herhalde bakar kör. Şimdi ben Türkiye’yi konuşmayacağım, sadece Eskişehir’i konuşacağım. Sayın Belediye Başkanının kendisi de Genel Başkanı da AK Parti iktidarına nasıl bakıyorsa hepsi ayrı bakıyor. Benim Eskişehirli kardeşlerim, biz Eskişehir’e ne yaptık sadece bunları göstereceğim. Son 17 yılda Eskişehir’e 22 katrilyon liralık yatırım yaptık. Eğitimde 2 bin 907 adet yeni derslik inşa ettik. Üçüncü devlet üniversitesini, Eskişehir Teknik Üniversitesi’ni kurduk. Yüksek öğrenim öğrencileri için 9 bin kişi kapasiteli yurtlar açtık. Bunları biz yaptık. Bay Kemal, Türkiye değil ha bu gösterdiklerim sadece Eskişehir. Bunları senin belediyen değil biz yaptık. Eskişehir’in burada bir dal çıkı var mı? Bir altgeçit veya üstgeçidi var mı? Bunları yapan biziz. Bölünmüş yollarıyla, Hızlı Treniyle Eskişehir’i bir merkez haline getirdik. Bütün bu dal çıklar, kavşak düzenlemelerini hepsi bizimö

Eskişehir’e yapılan sağlık yatırımlardan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlıkta yaptıklarımız. İnşallah Şehir Hastanemiz bitiyor. Şehir Hastanemiz ile birlikte Eskişehir bir başka imkana daha kavuşmuş olacak. Birkaç yıla kadar Eskişehir ve Sivrihisar’da toplamda 4500 kişilik dört adet yurt binası açıyoruz. Şehrimize 33 bin kapasiteli bir stadyumu biz kazandırdık. Burasının Büyükşehir Belediye Başkanı bırakın böyle bir stat yapmayı Eskişehirspor’a bile zerre kadar sahip çıkmıyor. Bir zamanlar Es es diye inleyen Eskişehir’in şu anda bir spor kulübünün desteğe ihtiyacı var mı? Peki buradaki Belediye Başkanının böyle bir derdi var mı? Halkıyla bütünleşemeyen bir belediyecilik olmaz. Eskişehir Gençlik Merkezi ve Spor Salonu inşa ettik. Kapalı yüzme havuzunun yapımı sürüyor. Eski stadın yerine yapacağımız Millet Bahçesi’nin yapımına başladık, bu yıl içerisinde inşallah bitiriyoruz. Onun bir tarafına da güzel bir Millet Kıraathanesi kuracağız. Orada da gençler, çocuklar gelecek derslerini çalışacak. Kekler bizden, simit bizden, neskafesi çorbası bizden. Niye? Sizler bize bu milletin emanetisiniz. Eskişehir’i 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti olarak ilan ettik. Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğu dönem de pek çok kalıcı eser kazandırdığımız Eskişehir’e eğitim alanında da önemli hizmetler getireceğimize inanıyorum. Eskişehir’in ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarımıza, engellilerimize, toplamda 800 Trilyon Lira destek verdik. Sağlıkta Eskişehir’e 1081 yataklı Şehir Hastanemizi görüyorsunuz. Adeta kendisi de bir şehir. 600 yataklı Yunus Emre Araştırma Hastanemiz ile birlikte 23 tesisi Eskişehir’e kazandırdık. Bay Kemal, senin bunlardan haberin var mı? Bu adamlara bakıyorsun sabah akşam yalan, benim CHP’li kardeşlerim de bu yalancı adamın peşinden gidiyorlar. Dürüst bir ifadesi yok. Onun için diyorum ki şurada 9 gün çalışmaya var mıyız? Gece gündüz yalan 2söyleyen bu adama karşı 9 gün iyi bir çalışma yapıyor muyuz? Gelin artık şu Eskişehir’in bir kaderini değiştirelim. Bay Kemal sensin bundan haberin var mı? Senin dünyadan haberin yok. Bu ülkede neler olup bitiyor haberin yok. Biz böyle bir Eskişehir’i anadolunun tam ortasında bir raylı sistem merkezi haline getirdik. Son 17 yılda 9 baraj ve 8 göleti Eskişehir’e kazandırdık. Bay Kemal Hatay için yalan söyledi, Belediye Başkanın baraj yok demiş yalan söylüyor, adam karalıyor tabii. Hatay’da 7 baraj var. Barajlar ortada şimdi Eskişehir için yalan der. İnşa ettiğimiz 26 sulama tesisi ile Eskişehir’de 105 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Eskişehir’de bugüne kadar 1,6 miyar tutarında Eskişehirli çiftçilerimize tarımsal destek verdikö şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR’E ULUSAL RAYLI SİSTEM VE TEST MERKEZİ MÜJDESİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde ulusal raylı sistem ve test merkezi kuracaklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Şimdi sizlere bir müjde vereyim mi? Anadolu Üniversitesi bünyesinde ulusal raylı sistem ve test merkezi kuruyoruz. Projesi bütçesi yeri her şeyi hazır, Rektörümüz süreci adım adım takip ediyor. Hızlı tren ve metro vagonlarımızın testlerini artık yurt dışında yapmak zorunda kalmayacağız. Bu merkezin ülkemize yıllık 1 buçuk katrilyon lira katkı sağlayacağını umuyoruz. Türkiye’nin ilk 2 bin beygir gücündeki helikopter motoru TUSAŞ’a teslim edildi. Bu motorlardan 236 tane üretilecek. Ayrıca milli jet motorumuzun 95 buçuk milyar dolarlık yatırımını da yapma aşamasına geldik. TEİ TUSAŞ Eskişehir 220 milyon dolarlık yatırım yaptı. Biz senin gibi yalanla uğraşmıyoruz. Üretimle uğraşıyoruzö Konuşmasının ardından meydanda toplananlara önce çiçek atan Erdoğan daha sonra ise küçük paketlerde çay dağıtarak Kütahya’ya geçti.

Görüntü Dökümü:

-Meydandaki kalabalık

-Erdoğan’ın gelişi

-Kayahan’ın şarkısını söylemesi

-Erdoğan’ın konuşması

-Mitinge katılanlar

-Erdoğan’ın çiçek ve çay dağıtması

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ======================= Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir’e gelecek CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mart Çarşamba günü İzmir’e gelecek. Programı henüz netleşmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı ilçelerde miting yapabileceği öğrenildi. 17 Mart’ta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte İzmir Gündoğdu Meydanı’nda Cumhur Mitingi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala yeniden İzmir’e geleceği öğrenildi. 27 Mart Çarşamba günü kente gelmesi beklenen Erdoğan’ın programı henüz netleşmedi. Erdoğan’ın, bazı ilçelerde miting yapabileceği belirtildi. İZMİR, (DHA) ============================= Unutulan çanta korkuttu ANTALYA'da kaldırımda unutulan 'bond' tipi çanta korkuttu. Bomba imha uzmanı tarafından incelenen çantadan çeşitli evrak çıktı.

Polisi alarma geçiren olay, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 600 Sokak üzerinde meydana geldi. Kaldırımdaki 'bond' tipi çantayı görenler durumu polise bildirdi. Çantanın bulunduğu adrese gelen polis ekipleri, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Çantanın bulunduğu alana emniyet şeridi çeken polis ekipleri, vatandaşları da olay yerinden uzaklaştırdı. Bomba uzmanı tarafından incelenen çantada resmi evrak olduğu belirlendi. Çanta, sahibinin bulunması için polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bomba uzmanının özel elbisesinin giymesi

-Polisin yolu kapatarak önlem alması

-Bomba uzmanının çantayı kontrol etmesi

-içinde evraklar çıkan çantayı polisin incelemesi

-Detaylar

'114 MB// 1 DK 14 SN' Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) =================== BAİBÜ'de nevruz coşkuyla kutlandı BOLU, (DHA)- BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Gölköy Kampüsü'nde ülkücüler tarafından nevruz kutlaması yapıldı. Demir dövülerek başlanan etlinliğe katılanlar, yakılan ateşin üzerinden atladı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü'nde yapılan kutlamaya Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül ve yaklaşık 300 öğrenci katıldı. Kutlamalar, Rektör Prof. Dr. Alişarlı'nın demir dövmesiyle başladı. Daha sonra nevruz ateşi yakıldı. Etkinliğe katılanlar, yakılan ateşin üzerinden atlayarak baharın gelişini kutladı. Etkinlikte konuşan BAİBÜ Türk Dünyası Topluluğu Danışman Öğretmeni Doç. Dr. Dündar Yener, "Nevruz bu coğrafyalarda yaşayan insanlar için Türk'ün kimliğidir. Bizler için Nevruz dirilişi, doğanıun yenilenmesini, bolluğu, bereketi simgeler. İslam öncesi kültürle İslam sonrası dini motiflerin harmanlanmasıyla günümüze kadar kutlanan Nevruz, Göktürk’lerden Selçuklular'a, Selçuklular'dan Osmanlı'lara, Osmanlı'larda Cumhuriyet'e aktarılmış ortak bir değerdir." dedi.