DHA YURT BÜLTENİ-17

VİRAJI ALAMAYAN ARAÇ, KAPALI OLAN OKULUN BAHÇESİNE UÇTU : 4 YARALI SİİRT’te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç, kullanılmayan eski yatılı bölge okulunun bahçesine uçtu. Can kaybının yaşanmadığı kazada, araç içinde bulunan biri ağır 4 kişi yaralandı. Siirt şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kezer çayı yakınlarında, Volkan Karasümrü'nün kullandığı 34 ER 5652 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak, karşı şerite geçti. Yol kenarındaki bariyerlere de çarpan otomobil, kapalı olan eski yatılı bölge okulunun bahçesine uçtu. Burada da takla atmaya devam eden otomobil, okul bahçesindeki ağaçlara çarparak durabildi. Meydana gelen kazadan hemen sonra olay yerine gelen sağlık ve AFAD ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücü Volkan Karasümrü, İnci Alkın, Şenol Alkın ve Tuğba Alkın olmak üzere toplam 4 kişiyi kısa süren çalışma sonunda çıkardı. Ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, sürücü Volkan Karasümrü'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

Aracın kaza yaptığı yerden görüntü,

Aracın uçtuğu okul bahçesindeki görüntü,

Olayı anlatan vatandaşın konuşmasının görüntüsü,

Trafik ekipleri ve Jandarma ekiplerinin çalışmasının görüntüsü,

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- ================ CİZRE’DE DİCLE NEHRİNE GİREN 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULDU ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehrine giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 13 yaşındaki Muhammed Karakoyan, gönüllü dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 13 yaşındaki çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şırnak’ın Cizre ilçesi Nur Mahallesindeki Tank Taburu mevkiinde serinlemek amacıyla Dicle Nehrine giren 13 Yaşındaki Muhammed Karakoyun, akıntıya kapılarak suda kayboldu. Küçük çocuğun suda aniden gözden kaybolduğunu gören tank taburunda görevli bir askerin durumu üstlerine bildirmesi ile olay yerine gelen askerler küçük çocuğu çıkarmaya çalıştı ancak 13 yaşındaki çocuk akıntıda kayboldu. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekibi ve ambulanslar sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekibinden bir kişi ve gönüllü dalgıçlardan dört kişi toplam beş dalgıç akıntıda kaybolan çocuğu kurtarmak için çalışmalara başladı. Olayı duyan mahalleli ve küçük çocuğun yakınları nehir kıyısına akın etti. Olay yerine gelen küçük çocuğun annesi çocuğuna ait elbiseleri görünce sinir krizi geçirdi. Acılı anneyi ilçe Jandarma komutanı teselli etmeye çalıştı. Toplam beş dalgıçla yapılan arama kurtarma çalışmalarında küçük çocuk kısa sürede bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan 13 yaşındaki Muhammed Karakoyun’a olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk doktorların bütün çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Görüntü Dökümü:

-Nehir kıyısındaki kalabalıktan görüntüler

-Nehir kıyısındaki asker ve dalgıçlar

-Nehirdeki arama çalışmasından görüntüler

-Dalgıçların suda yaptığı arama çalışmasından görüntüler

-Olay yerinde bekleyen ambulanslar ve vatandaşlar

-Ölen çocuğa ait yerdeki elbiseler

-Ağıt yakarak olay yerine gelen küçük çocuğun annesinin çocuğuna ait elbiseleri görüp ağlaması

-İlçe jandarma komutanının acılı anneyi teselli etmeye çalışması

-Küçük çocuğun sudan çıkarılması

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)- ======================= MALATYA'DA ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ AÇILDI MALATYA'da Battalgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Engelsiz Yaşam Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Yaşam Merkezi'nin açılış törenine; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, engelliler ve aileleri katıldı. İlk olarak konuşan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, tesisin kısa süre içerisinde ve güzel şekilde tamamlandığını dile getirdi. İşlerinin halka ve Hakka hizmet olduğunu ifade eden Fendoğlu, siyasi partisi fark etmeksizin kentte hizmet veren herkesin arkasında duracaklarını ve onları destekleyeceklerinin altını çizdi.

AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci ise partisinin iktidara gelmesinin ardından engellerin birer birer ortadan kaldırıldığını ifade etti. Tüfenkci, AK Parti olarak en iddialı oldukları konulardan birini de engellilere yönelik hizmetler olduğunu söyledi. AK Parti Milletvekili Öznur Çalık da AK Parti'den önce sosyal devlet anlayışının sadece Anayasa'da yazılı kaldığını söyledi.

Konuşmaların ardından katılanlar tarafından Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Katılanlardan detay

- Saygı duruşu ve istiklal marşı

- Oyun gösterisi

- Yaşam Merkezi'nin açılışı

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 120 MB ============ ANTALYA KUMLUCA'DA ORMAN YANGINI (EK)

40 HEKTAR ALAN ETKİLENDİ Kumluca ilçesindeki orman yangınında, şu ana kadar 40 hektar alanın zarar gördüğü kaydedildi. Yangına, Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, ilçe belediyelerdeki itfaiye birimleri de müdahale ediyor. Yangının denize yakın bir bölgede etkili olması nedeniyle uçak ve helikopterler sıklıkla su alarak alevlerin üzerine bırakıyor. Yangının çıkış noktasına ulaşımın güç olması nedeniyle ekipler, sık kızılçam alanında yol açma çalışması yürütüyor. Jandarma ekipleri, vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmasına izin vermiyor.Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, şu ana kadar yangının yaklaşık 40 hektar alanda etkili olduğunu kaydetti. 'ALEVLER RÜZGARLA YÖN DEĞİŞTİRDİ' Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, yangının etkili olduğu ve tehdit ettiği alanla ilgili net bir bilgi veremediklerini belirterek, "Yangın deniz tarafında belli ölçüde kontrol altına alındı ama rüzgarın yön değiştirmesiyle diğer tarafa yöneldi" dedi. Bazı seraların yangın nedeniyle zarar gördüğünü kaydeden Uzun, yangının söndürülmesinin ardından görevlilerin bölgeyi gezerek hasar tespiti yapacaklarını aktardı. Yangının herhangi bir yerleşim yerini tehdit etediğini söyleyen Uzun, "Yangının durumunu tam olarak bilmiyoruz. Bazı meskun alanlara yaklaşıyor. Yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun bir şekilde mücadele ediyor" diye konuştu.

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven de yangını kontrol altına alma çalışmalarının tüm yoğunluğuyla devam ettiğini belirtti. Bütün ekiplerin görev başında olduğuna işaret eden Göven, "Bütün imkanlar seferber edildi. Ancak rüzgarın yön değiştirmesi ve şiddetlenmesi yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Maalesef böyle bir şansızlığımız var" dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ GELİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de yangın bölgesine gelerek incelemede bulunacağı, Mavikent Tabiat Parkı'nda saat 17.30 gibi açıklama yapacağı kaydedildi.