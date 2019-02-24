DHA YURT BÜLTENİ-17

Yaya geçidinde ambulansın çarptığı öğretmen öldü ANTALYA'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmen Burhanettin Şirin'e (52), ambulans çarptı. Çarpmanın etkisiyle 70 metre savrulan Şirin hayatını kaybetti. Kaza, saat 20.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Batı Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Öğretmen Burhanettin Şirin, Hurma Mahallesi'nden Liman Mahallesi'ne geçmek için Batı Çevreyolu üzerindeki yaya geçidini kullanmak istedi. Yaya geçidine çıkan Şirin'e, o sırada Kemer'den Antalya'ya hasta nakli yapan özel bir hastaneye ait 07 KCE 47 plakalı ambulans çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre savrulan Şirin'e ilk müdahaleyi ambulansta bulunan sağlık görevlileri yaptı. Şirin olay yerinde yaşamını yitirdi. Ambulansta bulunan hasta ise başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen polisin incelemesinin ardından Şirin'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis aracından detay

-Yaya geçidinden detay

-Kaza yapan ambulanstan detay

-Kaza yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA)- =========== Erdoğan: CHP, İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde (2)

HATAY'DA MİTİNGE KATILDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki miting ve temaslarının ardından Hatay'a geldi. AK Parti'nin Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan İtfaiye Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan son 17 yılda Hatay'a 29 milyar TL yatırım yaptıklarını kaydetti. Ana muhalefet partisi CHP'ye yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefet Ankara'ya sıkışmışken biz 16 il mitingi yaptık. 33 gün sonra sandığa gideceğiz, beyler hala Ankara'da liste savaşı veriyor. 33 gün sonra seçim olacak onlar hala toplantı üstüne toplantı yapıyor, gerçi onu bile doğru dürüst beceremiyorlar. Her seçimi muhakkak ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Aday listelerini bile vakti zamanında seçim kurullarına teslim edemiyorlar. Hasbelkader aday gösterdikleri şahısların arkasında duramıyor. Ortada başarılı olmuş eser üretmiş tek bir adayları yok" dedi. 'AFİŞLERİNDE PARTİ LOGOSU YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı adayların seçim afişlerinde parti logosu bulunmamasını da eleştirerek, "Ankara'da daha önce 2 kez seçim kaybetmiş, 2 kez hezimete uğramış, 2 kez milletten sandıkta dersini almış adayı yine piyasaya sürdüler. Şimdi bu adayın sağa sola seçim afişini asıyorlar ancak bu şahıs kimin hangi partinin hangi ittifakın adayı belli değil. Partisinin ambleminden kaçan, korkan bir aday olur mu? Partisinden utanan, kendisini destekleyen ittifakı saklamaya çalışan bir aday olur mu? İşte buyurun. Çünkü milletimizin bu karanlık CHP amblemine oy vermeyeceğini çok iyi biliyorlar. Karşınızdaki megaboarda bir bakın. Bunların kim olduğu ortada. Kürdistan diyor, bir defa kendine gel ya. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Kardeşlerim, ülkemi bölmeye çalışan bu terör örgütü destekçisi olan bu adamlara ve onun destekçisi CHP'ye, İyi Parti'ye 31 Martta Osmanlı tokadını atmaya var mıyız? Allah'ın izniyle ben meydanlarda bunları anlatacağım, inanıyorum ki siz de gittiğiniz her yerde bunları anlatacaksınız ve bunlara gereken dersi vereceğiz. Bu milleti sevmeyen, inanmayan, parçalamaya çalışanlara 31 Mart'ta sandıkta dersini vereceğiz" diye konuştu.

"TARİH SİZİ AFFETMEZ, AFFETMEYECEK" Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ambleminin çöp, çamur, çukur, yokluk, yolsuzluk, bakımsızlık, başarısızlık ve beceriksizlik olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Yürüyen merdivene tersten binen, Kağıthane'ye Kağıttepe diyen, İstiklal Marşı'nı dahi okuyamayan, seçimlerde oyunu kullanamayan, gaf ebesi bir genel başkana böyle bir ittifak yakışır. Şu anda terör örgütünün desteklediği bu parti kongrelerinde İstiklal Marşımızı bile okumuyor. Kongre salonuna Türk bayrağı bile asmıyor. Ey CHP'ye gönül veren kardeşlerim, siz bunlarla mı omuz omuza yürüyeceksiniz? Ey, İYİ parti, siz bunlarla mı omuz omuza yürüyeceksiniz? Tarih sizi affetmez, affetmeyecek. İftiraları, yalanları yüzünden sürekli tazminat ödüyor. İşte bana şu an itibarıyla 2.5 milyon TL tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Kendisi bile ödemiyor. Bir bağış kampanyası açmış, milletvekilleri bunu ödeyecek." '81 VAAD DOĞRU DÜZGÜN HAYATA GEÇİRİLMEDİ' Siyasette söz ve vaatlerin önemli olduğunu ancak bunları yerine getirmenin çok daha önemli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: