DHA YURT BÜLTENİ-17

'Beka sorunu var' demenin, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğinin olmadığı anlamı taşıdığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Sizin Türkiye’den haberiniz bile yok. Türkiye Cumhuriyeti devleti bölgesinin en güçlü, kuvvetli devletidir. Niye diyorlar, ‘Beka sorunu var’. Başka bir beka sorunu var, ben onu biliyorum. Yani, elden gidecek. Nasıl götüreceğiz, onlar gidecek. Ben de biliyorum, Allah’ın izni ve sizlerin oylarıyla gidecek. Türkiye’yi yeniden güçlü saygın bir ülke haline getireceğiz. Muhtar seçilecek, muhtarı seçtik, muhtarın ne beka sorunu var? Derdi olursa vatandaş gidecek soracak. Belediye meclis üyesi kim? Bursalılar. Listeler orada. Belediye başkanı bir şeyler getirecek, görüşler öneriler oylanacak. Ne beka sorunu var? İl genel meclis üyesi, başkanı kim? Vali. Vali yerinde duruyor onu da sen tayin ediyorsun ne beka sorunu? Sorun şu; Türkiye’nin beka sorunu yoktur, Türkiye üretimden koparılmadığı sürece herkesin çalıştığı işinin, aşının olduğu huzurlu bir Türkiye olduğu sürece hiçbir beka sorunu yoktur bunu söyleyenler vatandaşları korkutarak oy almak istiyor. Beka falan bunların hepsi hikaye. Normali şudur, çıkar derler ki şunları yapacağız, hizmet yarışıdır siyaset. İşsizlikten söz edemiyorlar işsizliği yarattılar, üretimden söz edemiyorlar tarım bitti, ekonomiden söz edemiyorlar, sanayici memnun değil, esnaf siftah yapamıyor söz edemiyorlar. Vatandaşımız her şeyi görüyor, her şeyi biliyor. Sandığa giderken benim sizden isteğim düşünün, elinizi vicdanına koyun oyunuzu ona göre kullanın” diye konuştu.

AK Partili seçmenlere de seslenen Kılıçdaroğlu, “17 yıl tek başına iktidar yaptınız. 17 yıl öncesine götüreyim sizi, kazandığında başbakanlığı Ankara’da Keçiören’de bir daireye oturdu, 'Milletin başbakanıyım' dedi, 'milletvekillerinin de milletin arasında olması lazım' dedi. Vatandaş da güvendi 'tamam' dedi. Arkasından vatandaşlardan vergi topladı. 17 yılda 2 trilyon doların üzerinde, arkasından devlet fabrika kurar mı dedi, fabrikaları 70 milyar dolara sattı. Devleti 500 milyar dolara borca soktu. AK Parti’ye oy veren kardeşlerim şunu sormak zorundalar; vergi topladın, fabrikaları sattın, borçlandın peki kardeşim bizi neden soğan kuyruğuna mahkum ettin? Bu soruyu soracaksınız. 17 yılın sonunda her türlü oyu aldın, Keçiören’deki evden çıktın sarayda oturuyorsun. Döndü dedi ki o vatandaşlara ‘Bunlar varlık kuyruğudur’, vatandaşın aklıyla alay ediyor. Vatandaşıyla dalga geçilir mi yahu, oraya giden fakir insanlar, nasıl geçindiğinden haberin var mı? O varlık kuyruğu olsa o kuyruğun başında sen olurdun. 17 yıl omuzlarınızda taşıdınız, tek laf ettirmediniz her şeyi sattı, sarayda oturuyor. 2 şey var; sarayda oturanlar ve vatandaşlar. Türkiye bu çerçevede ayrıştı. Saray ve çevresi ayrı, onların işsizlik, mutfak, elektrik, su sorunu yok bir elleri yağda bir elleri balda. Vatandaşın buzdolabı bomboş. Bunu anlamıyorlar. Hepsinin çocuklarının işi var, büyük ihaleler alıyorlar hepsi köşeyi döndü. Bir babanın oğluna ya da kızına okula giderken harçlık vermemesi ne demektir? Onlar bilmezler, bilemezler. Sizin millet olarak onlara ders vermeniz lazım. Sandığa gideceğiz ve bir ders vereceğiz. Yeter artık diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ekonomik kriz çıktığında malum tanzim satışları kurdular. Antalya’dan bir grup iş adamı geldi, size TIR'larla yardım yapıyorum. Bedava aldıkları bütün ürünleri fakirlere parayla sattılar. Bunu söyledim, defalarca. İnkar edemiyorlar. İnsanda ahlak olur, ondan bile nasibini alamamışlar. Onlar bedava veriyorlar, sen parayla satıyorsun. İzmir 35 bin fakir aile var dedi, her aileye 10 kilo soğan 10 kilo patates kapılarını çaldı bıraktı, hangisi belediyecilik, işte budur belediyecilik. Belediyelerde para yok, belediyeler hizmet üretemez diye laflar ediyorlar tamamı palavra. İzmir orada, Eskişehir var Tekirdağ var Aydın var. Sanki onlara para mı veriyorlar, yasal olarak aldıkları her parayı doğru ve yerinde harcıyorlar. Onların kul hakkı yeme alışkanlığı bizde yok. Bir siyasetçi için en büyük onur harcanan paranın hesabını halka vermektir.”

MERAL AKŞENER: BANA SABAH AKŞAM İFTİRA ATTILAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine yönelik sözlerine değindi. “Bu meydandaki bu fotoğrafı görenler yeniden bize her türlü iftirayı, her türlü tehditi, her türlü hakareti yapacaklar. Boşverin bu bir yerel seçim” diyerek konuşmasına başlayan Akşener, “Bana sabah akşam iftira attılar, bana PKK’lı dediler. Kandil ile sözleşme imzaladığımı söylediler. Haydi oradan be. Sen Kandil rezilliğini yaparken, Oslo cıvıklığını ortaya koyarken, sen Hendek kazılması için kafa çevirttirirken biz sana söyledik, 8 yıl boyunca uyardık. Cevap olarak kandan beslenirler, Fatiha bilmezler, ırkçıdırlar ve ağıza alınmayacak her şeyi söyledin. En son ki durum şu; İYİ Parti’nin 29 belediye meclis üyesinin PKK’lı olduğunu gazetelerden çarşaf çarşaf yayınladılar. Şimdi aramızda bizzat Süleyman Soylu’nun İzmit’te konuşup iftira attığı Abdullah kardeşim var. Abdullah, Kocaeli İYİ Parti belediye meclis üyemiz” dedi ve kendisini sahneye çağırdı.