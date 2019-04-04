DHA YURT BÜLTENİ-17

DUMLUPINAR ŞEHİTLERİ GELİBOLU'DA ANILDI ÇANAKALE Boğazı'ndan geçiş yaparken 66 yıl önce Nara Burnu önlerinde İsveç şilebi 'Naboland' ile çarpışması sonucu batan 'TCG Dumlupınar' denizaltısında şehit olan 81 denizci, Gelibolu ilçesinde düzenlenen törende anıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, şehit denizciler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Gelibolu Denizaltı Sevenler Derneği Temsilcisi Kemal Dalgıç tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmasının ardından Gelibolu Armatör Yakup Aksoy Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu. Törene katılanlara, Dumlupınar belgeseli izlettirildikten sonra, özel motor ile denize açılarak, deniz şehitleri anısına Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı adına Deniz Albay Türker Altıngöz, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, Denizaltı Sevenler Derneği Genel Başkanı Feridun Yaşbek ve Türk Şehitleri İmar Vakfı Başkanı Mühittin Kazancı tarafından Dumlupınar Denizaltısı’nda şehit olan 81 denizci ile diğer şehit denizciler için denize çelenk bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gelibolu'daki anma töreninden görüntü.

-Dumlupınar denizaltısı şehitleri için denize çelenk bırakılmasından görüntü. Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA) ============ TİCARİ ARAÇ REFÜJDE TAKLA ATTI, 1 ÇOCUK ÖLDÜ, 2'Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde ticari araç yoldan çıkarak refüjde takla attı, bir çocuk hayatını kaybetti, 2'si cocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, Eleşkirt-Ağrı karayolunda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Nimet Çetrez (60) idaresindeki 04 AT 709 plakalı ticari araç, bilinmeyen bir sebeple yoldan refüje çıktı. Sürücünün hakimiyetini kaybettiği araç refüjde takla attı. Kazada araçta bulunan sürücü Nimet Çetrez, eşi Ayşe Çetrez (59), Metin (34), Hülya (32), Muhammet Sait (5), Ayşenur (3) ve Zeynep Çetrez (1) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla önce Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 yaşındaki Muhammet Sait Çetrez, doktorın müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Metin Çetrez ise Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yerinden detay

-Kaza yapan araçta detay

-Ambulansların olay yerine gelmesi

-Hastane acilinden detay

-Ambulansın gidişinden detay

-Görgü tanığının olayı anlatması Haber-Kamera: Ayhan İSEN / Eleşkirt/Ağrı(DHA) SÜRE: 01.46 BOYUT: 198 MB ====================== YALOVA'DA AK PARTİ'DEN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN İL SEÇİM KURULUNA İTİRAZ YALOVA'da AK Parti'nin, Merkez İlçe Seçim Kuruluna itirazı üzerine 5 sandığın tamamında, 64 sandıkta ise geçersiz oyların yeniden sayımında, sonucun CHP'li Belediye Başkan adayı Vefa Salman lehine çıkmasının ardından, kent merkezinde kurulan 245 sandığın tamamında yeniden sayım için bu kez İl Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verildi. Bu sırada Yalova Adliyesi'nde ikinci oy sayımının sonucunu gösteren birleştirme tutanağını alan CHP'li Vefa Salman, "Ne yaparlarsa yapsınlar, sandıkta da masa başında da Vefa Salman 2014'te de galip geldi, 2019'da da galip geldi. Buyursunlar itiraz etsinler" dedi. AK Parti İl Teşkilatı üyeleri, Yalova Adliyesi'ne gelerek İl Seçim Kuruluna belediye başkanlığı seçimi için itiraz dilekçesini sundu ve Yalova merkezde kurulan 245 sandıkta oyların tamamının sayımını talep etti. İtiraz başvurusu için AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak da adliyeye geldi. Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Bağatar, "Önceki günkü itirazımız neticesinde Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından bize teyit edilen 613 oy farkı, yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde gerek maddi hatalar ve gerekse 5 sandığın açılarak oyların tamamının, geri kalan 64 sandıkta ise sadece geçersiz oyların sayılması neticesinde fark şu anda 305 oya indi. Bu da şunu gösteriyor ki 245 sandıktan sadece 5 tanesinin açılması ile 613 olan fark şu anda yarının altına inmiş ve 305 rakamına gelmiştir. İl Seçim Kuruluna sandıklarının tamamının yeniden sayılması için itirazda bulunduk. Biz diğer sandıklar da sayıldığında büyük ihtimalle seçimin sonucu değişecektir" diye konuştu.

SALMAN'DAN TEPKİ Bu sırada Yalova Adliyesi'nde bulunan ve birleştirme tutanağını basın mensuplarına gösteren CHP'li Vefa Salman, duruma tepki gösterdi. Salman, "İl Başkanıyım diye geçinen zatı muhteremin biraz önce yaptığı açıklamayı dinledik. Madem öyle haktan hukuktan bahsediyor, Çınarcık'taki oyları saydırsın sıkıyorsa. Yalova'daki fark 15-20-30-40-50 fark 100 fark değil. İkincisi şu; İl seçim kurulunda oylar sayılmaz, oyların tamamı sayılmaz. İlçe seçim kurulunda itiraz edilen sandıklar hangisiyse ancak onlara bakılır. Bu itirazlarını Sayın İl Seçim Kurulunda görev yapan hakimlerin kabul edeceğini ben zannetmiyorum. Resmi tutanak burada. İlçe Seçim Kurulunun birleştirme tutanağı imzalandı, alındı. 305 oydan bahsediyor sıkılmadan. Niye biliyor musunuz? Açıklıyorum; 613 dediği fark, benim ağzımdan bu zamana kadar hiç 600'lü rakam duydunuz mu? Duyduğunuz ilk rakam 357'ydi. '332' diye açıkladım daha sonra. Bana '333' diye gelmişti bilgi. Ben de bu kâğıdı hazırladım. Ama kurban olduğum Allah verdikçe verdi, 5 tane daha verdi. Oyumuz artmaya başladı ve oyumuz 338 oldu. Benim oyum 28 bin 779, arkadaşın oyun 28 bin 441. Fark 338 oldu" dedi.

"613 oyla maddi hata olduğunu biz biliyorduk" diyen Salman, "Matematik de bilmiyorlar. Sağ olsun bizim vekilimiz matematikçi. Sağlamasını da ona yaptırdık. 357 olarak açıkladığımız fark hiç değişmedi. İtirazı yaptılar. Tamamını da saydırdılar. Geçersiz oyları da saydırdılar. İşte sonuçta 338 oyla Merkez İlçe Seçim Kurulu sonucu açıkladı. Ne yaparlarsa yapsınlar, sandıkta da masa başında da Vefa Salman 2014'te de galip geldi, 2019'da da galip geldi. Buyursunlar itiraz etsinler. Daha tebliğ edilmemiş, resmi tutanağa bakmamışlar, birleştirme tutanağına bakmamışlar ve itiraz dilekçesi veriyorlar" diye konuştu. Yalova İl Seçim Kurulu'nun ise AK Parti'nin yaptığı itirazla ilgili kararını yarın saat 17.00'ye kadar açıklaması bekleniyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Süheyla GÖZDERELİLER- İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- ===================== YSK, KIRKLARELİ'DE OYLARIN YENİDEN SAYILMASINA KARAR VERDİ KIRKLARELİ'de Cumhur İttifakı belediye başkan adayı MHP'li Derya Bulut'un, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre 248 oy farkla seçimi kazanmasını ardından başvurduğu İl Seçim Kurulu'nun oyların sayılmasına gerek olmadığı yönünde aldığı kararı Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulundu. İtiraz üzerine YSK, Kırklareli'nde bulunan toplam 170 sandıktaki oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Kırklareli'nde pazar günü yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı ve bağımsız başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 17 bin 176, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Derya Bulut 16 bin 928 oy aldı. Bulut, arada bulunan 248 oyla ilgili İlçe Seçim Kurulu'na başvurup, geçerli sayılacak oyların da geçersiz sayıldığını savunarak 170 sandığın tekrar sayılmasını için itirazda bulundu. İtiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu, 170 sandaki oyların yeniden sayılmasına karar verdi. İlçe Seçim Kurulu'nun kararına dün Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İtiraz üzerine İl Seçim Kurulu'nun oyların tekrar sayılması kararını, gerekli bulmadığı için iptal etti. İl Seçim Kurulu'nun, Kırklareli'nde oyların sayılması gerekli bulmadığı kararına MHP'li Derya Bulut, YSK'ya itirazda bulundu. İtiraz üzerine YSK, İl Seçim Kurulu'nan kararını kaldırarak, Kırklareli'ndeki toplam 170 sandıkları oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Oyların sayılma işleri bu gece gerçekleştirilecek.

Kesimoğlu, YSK'nın oyların tekrar sayılması yönünde aldığı kararı ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırklareli İl Seçim Kurulu'nun dün akşam almış olduğu sayım durdurma kararı bugün Yüksek Seçim Kurulu tarafından kaldırıldı. Sayım işlemi yeniden başlayacak. Kırklareli halkının 31 Mart günü verdiği karara sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi. Gurbet GÖKÇE/KIRKLARELİ, (DHA) ============================ GEMLİK’İN YENİ BAŞKANİ GÖREVE BAŞLADİ GEMLİK’in yeni belediye başkanı seçilen Mehmet Uğur Sertaslan Yüksek Seçim Kurumu Gemlik İlçe Müdürlüğü’nde yapılan mazbata töreninin ardından görevine resmen başladı. Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi’nin Gemlik Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere giren ve 31 Mart akşamı oyların sayılması ile Gemlik’in yeni belediye başkanı seçilen Mehmet Uğur Sertaslan ve Gemlik’in yeni belediye meclis üyeleri için Gemlik Adliyesi’nde mazbata töreni yapıldı. Mazbata töreninde Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partili ve Cumhur İttifakı AK Partili belediye meclis üyeleri de mazbatalarını Sertaslan ile birlikte aldılar. Mazbata töreninin ardından Gemlik Belediyesi’ne yürüyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, burada Gemlik Belediyesi çalışanları ile tokalaştı. Tüm belediye çalışanlarına kolaylıklar dileyerek ve tebrikleri kabul ederek başkanlık makamına doğru ilerleyen Sertaslan’a eşi Gamze Sertaslan ve oğlu Ali Sertaslan’da eşlik etti.

REFIK YILMAZ DEVIR TESLIME KATILMADI Gemlik’in önceki dönem belediye başkanı Refik Yılmaz, Uğur Sertaslan’ın başkan seçilmesini kabullenemeyerek devir teslim törenine gelmemesi dikkat çekti. Başkanlık mührünü yazı işleri müdüründen alan Sertaslan; “Çok şükür rabbim nasip etti. Sizlerin sözcülüğünü yapma görevini bana verdiniz. Ama isterdim ki, Gemlik Belediye Başkanının elinden alayım başkanlık mührünü. Devir teslim törenini onunla yapayım. Gemlik, yazı işleri müdürü aracılığı ile devri yapılacak bir kent değil. Bu kente biraz saygısı olan birinin her türlü riski göze alıp Gemlik Belediye Başkanı olarak, belediye başkanlığı makamını teslim etmesini beklerdim. Yinede canı sağolsun, canları sağolsun. Belli ki birşeyden çekinmiş. Sıkıntılı bir süreç sonunda gelmişti başkanlık görevine. 8 yıl boyunca kentte belediye başkanlığı yapmıştır. Onun az yaptığını çok yapmak suretiyle devam edeceğiz görevimize. Allah yar ve yardımcımız olsun.” dedi. Görüntü Dökümü

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-Devir teslim görüntüsü

-Mehmet'in konuşması

-Detaylar

Süre:5 dk 11 sn- Boyut:317 mb

Haber-Kamera:Feyzi SARIKAYA-BURSA-DHA ======================= ARDAHAN'DA LAPA LAPA KAR ŞAŞIRTTI ARDAHAN’da nisan ayında yağan lapa lapa kar yağışı şaşırttı. Akşam saatlerinde işlerinden evlerine giden vatandaşlar etkili olan kar yağışı sürpriziyle karşılaştılar. Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar Nisan ayında yağan kar altında selfie çekmeyi de ihmal etmedi. Öz çekim yapan Ardahan’lılar "Nisan ayına rağmen kar yağıyor, Üzülelim mi yoksa sevinelim mi bilmiyoruz. Ancak Kar yağışı Ardahan’a yakışıyor" dediler. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kar yağışından görüntü

-Selfie çeken vatandaşlardan görüntü

-Vatandaşlarla röp Haber-Kamera: Deniz BAŞLI / ARDAHAN / DHA ========================= TORBALI'DA CHP'Lİ UYGUR, MAZBATA ALMADAN BELEDİYEYE GİTTİ - YENİDEN Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine 'Torbalı'da CHP'li Uygur, mazbatasını aldı' başlıklı haberimizi, Uygur'un mazbatasını almadan belediyeye gittiğinin öğrenllmesi üzerine yeniden veriyoruz (YENİDEN) Torbalı'da CHP'li Uygur, mazbata almadan belediyeye gitti