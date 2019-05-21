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DHA YURT BÜLTENİ - 17 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 18:31 | Son Güncelleme

  41 meslektaşı, eşinin öldürdüğü Müzeyyen avukatı savundu (3) MÜZEYYEN AVUKAT, VURULDUĞU YERDE ANILDI Diyarbakır'da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kurulu temsilcileri, boşanma aşamasındaki eşi Mesut Issı tarafından öldürülen avukat Müzeyyen Boylu Issı'yı, vurulduğu yerde andı.

41 meslektaşı, eşinin öldürdüğü Müzeyyen avukatı savundu (3)
MÜZEYYEN AVUKAT, VURULDUĞU YERDE ANILDI

Diyarbakır'da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kurulu temsilcileri, boşanma aşamasındaki eşi Mesut Issı tarafından öldürülen avukat Müzeyyen Boylu Issı'yı, vurulduğu yerde andı. Çoğunluğu kadınların oluşturduğu kalabalık, ellerinde dövizlerle kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Burada kalabalık adına açıklama yapan Adalet Kaya, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yasaların hayata geçirilmesini istedi. Kaya, şunları söyledi:
"Yüz yıllardır süren kadın kıyımı ile mücadele etmiş ve hatta bu uğurda yaşamını feda etmiş tüm kadınların kazanımlarını sahiplenerek, Müzeyyen Boylu'nun katledilmesinin üzüntüsü ile davanın takipçisi olacağımızı ve vahşice bu cinayeti işleyen erkeğin en ağır ceza ile cezalandırılması için mücadele edeceğimizi belirtiyoruz. Yasaların ve uluslararası sözleşme hükümlerinin tam olarak kadını koruyacak bir değişim, dönüşüm ve uygulamaya geçene kadar bu mücadelemizi yükselteceğiz."
Açıklamanın ardından bir süre oturma eylemi yapan kalabalık, ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü
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- Müzeyyen Boylu'nun öldürüldüğü yerde kalan kurşun izi
- Gözyaşı döken kadınlar
- Kadınların toplanması
- Basın açıklaması
- Oturma eylemi
- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 312 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)

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Kanalizasyon çukuruna düşen işçi aranıyor

Trabzon’da kanalizasyon çukuruna düşen belediye işçisi Levent K. (55) kayboldu. Kayıp işçi için arama çalışması başlatıldı.
Olay, saat 17:00 sıralarında Fatih Mahallesi Ayasofya Müzesi altında meydana geldi. Kanalizasyon hattında temizlik çalışması yürüten belediye işçisi Levent K. dengesini kaybederek düştüğü çukurda kayboldu. Kayıp işçi için arkadaşları polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ekipleri de denizde arama çalışmalarına eşlik etti.

Görüntü Dökümü
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Olay yeri detayları
Ekiplerden detay
Çukurdan detay

TRABZON,(DHA)

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Caminin deposundan 82 santim uzunluğunda iguana çıktı

Düzce’de, Asar Camii’nin deposundan gelen sesleri duyan cemaat, itfaiyeye haber verdi. Depoya giren itfaiye ekibi 82 santim uzunluğundaki iguana ile karşılaşınca şaşırırken, hayvan itfaiye müdürlüğüne götürüldü.
Düzce Azmimilli Mahallesi’nde bulunan Asar Camii’nin deposundan ses geldiğini duyan camii cemaati içeride bir hayvanın olduğunu tahmin ederek durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Camiye gelen itfaiye ekibi, depoda iguana görünce şaşırdı. İguanayı alan itfaiye ekibi, bir evden kaçtığı tahmin edilen 82 santimetre uzunluğundaki hayvanı itfaiye müdürlüğüne götürdü. İtfaiyeciler, iguanayı teslim etmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne haber verdi.
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, "Muhteşem bir canlı. İnanılmaz güzel, ihtişamlı. Meslek hayatımın en ilginç vakalarından bir tanesi diyebilirim" dedi.
DOĞA KORUMA MİLLİ PARKLAR EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri iguanayı Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, "Rehabilitasyon merkezine götürerek tedavi ettireceğiz ve genel müdürlükle görüşmelerin ardından karar vereceğiz. Belki de hayvanat bahçesine gidecek" dedi.
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat ise "Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik. Tabi iguana ile her gün karşılaşılmıyor. Ülkemizde yetişen bir hayvan türü değil. O yüzden hepimiz şaşırdık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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İguananın görüntüsü
Milli parklar ekiplerine teslim edilirken görüntü
Milli parklar görevlisinin açıklamaları
İtfaiye Müdürü ile röp ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)-

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Yüzen Adalar'a 30 bin ziyaretçi bekleniyor

Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Turnalar Gölü'nde bulunan ve tabiat varlığı kabul edilen Yüzen Adalar'ı, bu yıl 30 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
Dünyada eşi benzeri olmayan Yüzen Adalar, havaların ısınmasıyla birlikte turistlerin ilgi odağı haline geldi. Bingöl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman, Yüzen Adalar'ı geçen yıl 22 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, "Solhan Hazarşah köyünde bulunan Yüzen Adalar, dünyada benzerine çok az rastlanan doğa harikası bir yerdir. Dünyanın ve ülkemizin çok farklı yerlerinde yüzen adalar var ancak Solhan’daki Yüzen Adalar'ın en büyük özelliği üzerinde ağaçların olması. Yaklaşık 50 metre derinliğinde ve doğal olarak meydana gelmiş doğa harikasıdır. İlimizin bu doğa harikasını tanıtmak için yaptığımız etkinliklerde ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Gelen insanlar büyük bir hayranlıkla seyredip çevrelerine anlatıyorlar ve her yıl ziyaretçi sayısı artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 22 bin kişi ziyaret etmişti bu yıl da 30 bin kişinin ziyaret edeceğini ön görüyoruz. Sonraki yıllar da bu sayı gittikçe artacaktır. Bingöl’deki vatandaşlarımızı da adaya çekmek için zaman zaman etkinlikler yapılıyor" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Yüzen Adalar’ın drone görüntüsü
-İl Kültür ve Turizm Müdür Kasım Barman’ın konuşması
-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 291 MB

Haber-Kamera:Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)

PARTNEREşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..Eşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..
Caminin deposundan 82 santim uzunluğunda iguana çıktı (2)Caminin deposundan 82 santim uzunluğunda iguana çıktı (2)
İmamoğlu İstiklal Caddesi'nde gezdiİmamoğlu İstiklal Caddesi'nde gezdi
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