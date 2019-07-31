DHA YURT BÜLTENİ - 17

Yeni görev yerine giden uzman onbaşı kazada öldü Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde görevli uzman onbaşı Süleyman Sırakaya (30), yeni görev yeri Şanlıurfa'ya gittiği sırada kontrolünden çıkan otomobilinin takla atması sonucu hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda meydana geldi. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden yeni görev yeri Şanlıurfa’ya giden Süleyman Sırakaya yönetimindeki 06 LHN 95 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü Sırakaya ile yanındaki arkadaşı Ali Çamsarı ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan yaralılardan uzman onbaşı Süleyman Sırakaya doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Ali Çamsarı’nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Sırakaya’nın, cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Ankara’ya gönderilmek üzere ailesine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracının gelişi

- Cenazenin araca konulması

- Adli Tıp Kurumu

- Genel ve detay görüntüler Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 58 MB ============== Otluk alanda çıkan yangın, Yediemin Otoparkı'ndaki araçlara sıçradı Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın, Yediemin Otoparkı'na sıçradı. Çeşitli marka ve modellere ait, aralarında hurdalarında da olduğu yaklaşık 25 araç alevlerden etkilendi. Yeşilova semtinde, yerleşim yerlerinin de bulunduğu otluk alanda, saat 19.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, alanın yanında bulunan, Yediemin Otoparkı'na da sıçradı. Çeşitli marka ve modellere ait yaklaşık 25 araç alevlerden etkilendi. Birçok araç kullanılamaz hale geldi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına çevredeki esnaf da katıldı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yanan araçlardan görüntü

- Alevlerden görüntü

- İtfaiyenin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA) ============================== Sinop’ta orman yangınında 8 hektarlık alan zarar gördü SİNOP’un Dikmen ilçesine bağlı Dumanlı Mahallesi’nde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü. Yangında, 8 dekar ormanlık alan zarar gördü. Dikmen ilçesi Dumanlı Mahallesi’nde bu sabah saatlerinde ağırlıklı olarak çam ağaçlarının bulunduğu bir vadide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ormanlık alanda söndürme çalışması başalttı. Bölgedeki arazi koşullarının zorlu olması nedeniyle ekipler alevleri kontrol altına almakta güçlük çekince, havadan destek sağlandı. Alevlere yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahale edildi. 5 arazöz, 1 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler, 2 belediye itfaiye aracı, 40 yangın işçisi ve 10 teknik personel ile 5 jandarma erinin katıldığı söndürme çalışmalarında yangın saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. yangında yaklaşık 8 hektarlık orman arazisi zarar gördü.

Sinop Orman İşletme Müdürü Onur Kalaycı, "Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Dumanlı köyünde çıkan yangına müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Yangında 8 hektar orman ve ziraat alanı zarar gördü" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Yangından detaylar

-Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden detaylar

-Yangın alanından drone görüntüleri Haber-Kamera:Hüseyin KALAY-Esra AKSU/DİKMEN(Sinop),(DHA) ======================== Karadeniz'in ilk yerleşim yeri Ereğli'de, 6 bin 500 yıl öncesine ait bulgular keşfedildi BÜLENT Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Arkeoloji Bölümü tarafından Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan İnönü Mağarası’nda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 6 bin 500 yıl öncesine ait bulgular keşfedildi. Kazı Alanı Başkanı Dr. Hamza Ekmen, mağaranın ve bölgenin Karadeniz'in ilk yerleşim yeri olduğuna yönelik bilgiler elde ettiklerini söyledi. Bülent Ecevit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından Ereğli'de bulunan İnönü Mağarası'nda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında Karadeniz Bölgesinin ilk yerleşim yeri ile Hititler dönemine ait ilk bulguların yanı sıra Anadolu’da ilk ahşap tarihi bulgular keşfedildi. Mağarada yapılan kazılarda Ortaçağ, Balkan kökenli kavimler, Hitit İmparatorluğu, Erken Tunç dönemine ait kalıntılar tespit edildi. Bülent Ecevit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Kazı Alanı Başkanı Dr. Hamza Ekmen, mağaranın ve bölgenin Karadeniz'in ilk yerleşim yeri olduğuna yönelik bilgiler elde ettiklerini belirterek, "Birçok ilkin bu kazıda bulunduğunu ifade edebiliriz. Karadeniz’de en eski yerleşim yeri burası. Samsun İkiztepe'yi kazan Önder hocamız var. En sistemli yerleşim orası diyordu. Bir sempozyumda biz burayı anlatınca 'olamaz' dedi. Burası Karadeniz, Trakya arkeolojisi konusunda çalışma yapan herkesin referans noktası olacak. Burası bir ilk oldu" diye konuştu.

'TARIM TOPLUMUNA İŞARET EDEN BULGULAR VAR' Ekmen, aralarında Bereket Tanrıçası figürleri, maltızlar, dokuma tezgahı parçaları, mekik parçaları, kirmen gibi aletlerin de bulunduğu ve bulunan kalıntıların Yassıkaya kazılarında bulunan kalıntılarla aynı döneme ait olduğunu ifade ederek, "Bulgular, Ege Bölgesi, Bulgaristan ve Balkanlarda ele geçirilenlerle paralellik arz ediyor. Tarihler de benzerlik gösteriyor. Buradan deniz yolunun kullanılarak kültürel alışverişte bulunulduğunu tahmin ediyoruz. Mağaradaki kalıntıları inceliyoruz. Mağaralar genelde yazın kamp yerleri olarak kullanılabilir ama bu kültürel tabakalar burada üç dört ailenin yıl boyu yaşadığını gösteriyor. Stratejik bir konumu da var. 6 bin 500 yıl öncesi için böyle bir konumun seçilmesi ciddi bir kültür olduğunu gösteriyor. Çömlekçi fırını yapılması burada yerleşik bir toplumun olduğunu gösteriyor. Mağarada o kadar çok tohum bulduk ki mercimek, buğday, arpa var. Bunları tanımlayabiliyoruz. Bunlar karbonlaşmış" dedi. 'DEFİNECİLER DİNAMİTLE KALINTILARA ZARAR VERMİŞ'

Mağara üç ayrı gözden oluştuğunu açıklayan Ekmen, şöyle konuştu: "İçinde bulunduğumuz A gözü, hiçbir arkeolojik dönemde yerleşim olarak kabul görmemiş. B ve C gözlerine yerleşilmiş. Bunun sebebi gözetlemeyi o bölümden daha iyi yapabilmeleri veya dipten çıkan kaynak suyu olabilir. 2016 yılında ilk mağarayı tespit ettiğimizde yüzey araştırması yaptık ve C gözüne ağırlık vermemiz gerektiğini anladık. Mağaranın görünür yüzeylerinin hiçbiri doğal yüzü değil. Definecilerin açtıkları dinamit boşlukları var. Kendilerince gerçeği yansıtmayan biçimde, arkasında define var diye düşünüp dinamitle patlatmışlar. Bu dönemlere kadar insanlar duvarlara birtakım tasvirleri resmediyordu. Bu dinamit patlatması dolayısıyla belki duvarlarda var olan bazı figürleri kaybetmiş olabiliriz. Karşı taraftaki geniş oyukta da bir tasvir var olabilir diye dinamitle patlatılmış. Ayrıca mağaradaki suyu aşağı taşımak için boru döşenmiş, bu da kalıntılara zarar vermiş." 'İLK KEZ ANADOLU’DA ORGANİK AHŞAP KALINTILAR BULUNDU'