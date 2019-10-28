DHA YURT BÜLTENİ - 17

Cenaze aracına girerek şehit oğlunun tabutuna sarıldı (2)

ŞEHİT BABASI: KAÇACAK DELİK BULAMAYACAKSINIZ Şehit Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun’un Darıca Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazına Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, milletvekilleri, belediye başkanları ve binlerce vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesi konuşma yapmak için müsaade isteyen Ramazan Sarıtosun, oğlunun Türk bayrağına sarılı cenazesinin başında yaptığı konuşmada, "Ey dünyadaki teröristler ve teröristlere destek verenler; siz bunu hiçbir zaman unutmayın ki benim bu Tahsin’im ve binlerce Tahsinler var. Siz bir yere gidecek delik bulamayacaksınız. Unutmayın bunu unutmayın, bu ay yıldızlı bayrağımız var oldukça bu Tahsinlerimiz var oldukça, bu Türk halkımız, bu Türk milleti var oldukça kaçacak delik bile bulamayacaksınız ey hainler" diye seslenirken, "Allah-u ekber" sesleri yükseldi. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'un cenazesi top arabasına konuldu. Şehit Uzman Onbaşı Sarıtosun, Darıca Nene Hatun Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

-Cenaze namazı

-Şehidin babasının konuşması Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Erol POLAT-Alişan KOYUNCU-DARICA(Kocaeli)(DHA) ================= Vali Erin yaralı askerleri ziyaret etti ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, beraberinde 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Akbuğa’yla birlikte Suriye’nin Tel Abyat ve Resulayn ilçelerinde çıkan çatışmada yaralanan Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerini ziyaret etti. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa’nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Tel Abyat ile Resulayn’da çıkan çatışmalarda yaralanan SMO ve TSK mensubu askerlerin tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret eden Vali Abdullah Erin, askerlerin durumu hakkında doktorlardan bilgi alıp geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Beraberinde 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Akbuğa’yla askerleri ziyaret eden Vali Erin, daha sonra yaralı askerlerin aileleriyle görüştü. Barış Pınarı Harekatı'nın kararlı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Vali Erin, operasyonlarda yaralanan askerlerin her türlü tedavilerinin yapıldığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastanede tedavi olan SMO ve askerleri ziyaret eden Vali Abdullah Erin

- Yaralılarla sohbet eden Vali Erin

- Yaralı yakınlarıyla sohbet eden Vali

- Genel ve detay görüntüler Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 44MB ================= Dere yatağına uçan öğrenci servisinin kadın şoförü yaşamını yitirdi MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, rampa çıkarken 20 metre yükseklikten içinde su bulunmayan dere yatağına uçan servis minibüsünün kadın şoförü 47 yaşındaki Gülser Gezer yaşamını yitirdi. Marmaris'te bugün saat 13.30 sıralarında, Değirmenyanı mevkisine öğrenci almaya giden evli, bir erkek çocuk annesi Gülser Gezer, kullandığı 48 S 1750 plakalı servis minibüsünün direksiyon hakimiyetini, Marmaris- Datça Karayolu'nun 4'üncü kilometresindeki Armutalan Seyirtepesi mevkisinde, rampa çıkarken kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki demir bariyerlere çarpıp, 20 metre yükseklikten içinde su bulunmayan dere yatağına uçtu. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen trafik polisleri yolun bir şeridini trafiğe kapatarak kontrollü olarak geçişi sağladı. İtfaiye ekipleri, ezilen minibüsü hidrolik makas yardımıyla kesip, kadın şoför Gülser Gezer'in cesedini bulunduğu yerden çıkardı. Gezer'in cesedi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Minibüs, vinç yardımıyla dere yatağından çıkartılıp, otoparka götürüldü. Görgü tanıklarından İcabi Demir, "Karşı yönden geliyordum. Bir anda servis minibüsünün şoförü direksiyon kırıp, dere yatağına uçtu. Süratli değildi, fren izi bile yok. Zaten rampa yukarı tırmanışta idi. Hızı 30 neredeyse kilometre bile değildi" dedi.

Polis, yakınlarından kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Gülser Gezer'in yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kazanın meydana geldiği rampadaki karayolunun genel-ayrıntılı görüntüsü

Kuru dere yatağına düşen minibüs genel-ayrıntılı görüntü

Kuru dere yatağına düşen minibüs çevresinde içeride ölen kadın şoförü kurtarma çalışmaları

Kazaya şahit olan İcabi Demir ile röportaj Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) ========================= HATAY’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı Kutlamalar, Hatay Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı. Hatay Valisi Doğan, törende yaptığı konuşmada, "Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96’ncı yıl dönümünde saygıyla ve minnetle huzurunuzdayız. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti, her satırı kahramanlıklarla her safhası fedakarlıklarla dolu çetin bir mücadelenin eseridir. Kurtuluş Savaşı’nı zaferle taçlandıran Cumhuriyetimize hayat veren ruh, 96 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti’ni, her ne pahasına olursa olsun korumak azim ve kararlılığında olduğumuzu bu anlamlı gün vesilesiyle bir kere daha belirtmeyi görev biliyoruz. Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm gazilerimizin hatıralarını saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhunuz şad olsun" dedi.

Vali Doğan’ın Anıt Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından program, Antakya Şehitliği ziyareti ile devam etti. Burada kent protokolü, şehit aileleri ile bir araya gelerek şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Program, şehitler adına okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile son buldu. Görüntü Dökümü

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-Atatürk anıtına çelenk sunumu

-Saygı duruşu istiklal marşı

-Vali Doğan’ın konuşması

-Şehitlik ziyareti

-Kuran-ı Kerim tilaveti Süre: 03’03ö Boyut: 341 MB Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK-Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,(DHA) =========================== Sahaftan aldığı kitap, filmine ilham oldu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal kategoride yarışan 'Ceviz Ağacı' filminin gala gösterimi gerçekleştirildi. Galada konuşan filmin yönetmeni Faysal Soysal filmine, sahaftan aldığı 'Caniler' isimli kitabın ilham verdiğini söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 56'ncısını düzenlediği Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal kategoride yarışan 'Ceviz Ağacı'nın gala gösterimi, Antalya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gösterimin ardından yönetmen Faysal Soysal, oyuncular Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip ve Ali Mert Yavuzcan izleyicilerin sorularını yanıtladı. Söyleşiyi, oyuncu ve TİP Hatay Milletvekili Barış Atay ile oyuncu Güven Kıraç gibi isimler de takip etti.

Söyleşide konuşan yönetmen Faysal Soysal, filminin Türk edebiyatının gölgesinde ortaya çıkan bir eser olduğunu söyledi. Sinema ile ilgilenmeye başlamadan önce edebiyatla ilgili olduğunu dile getiren Soysal, "Sinemaya yaklaştıkça edebiyattan uzaklaştım ama sinemada bunu devam ettirmeye çalışıyorum. Bu filmin çıkış noktası da bir zaman sahaftan aldığım 'Caniler' kitabı ve daha birçok kitaptan etkilendim. Benim daha önce çektiğim filmlerden ve ülkemizde yaşadığımız olaylardan yola çıkarak böyle bir film ortaya çıktı" dedi. '15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN ETKİLERİ UZUN VADEDE GÖRÜLECEKTİR' Filminde askeri darbelerin etkilerinin yanı sıra kadın cinayeti gibi toplumsal olaylara vurgu yaptığını anlatan Soysal, bu tür olayların gelecek nesiller üzerinde etkisinin uzun süre devam edeceğini vurguladı. Darbelerle yüzleşilmesi gerektiğini belirten Soysal, "Ülkemizde yaşanan olaylarla, darbelerle yüzleşmediğimizde korkak, pısırık bir karakter haline geliyoruz. Bizi darbeler bu hale getiriyor. Şu anda 15 Temmuz'un etkilerini çok görmüyoruz ama uzun vadede bunun da etkileri görülecektir. Bunu atlatabilmiş olmamız bence büyük bir fırsat. 12 Eylül darbelerinin örneklerine baktığımızda hala bu olayların getirdiği travmaların devam ettiğini gösteriyor. O yüzden bu tür ihtilaller, darbeler aslında politik olarak tarihi bir anekdot olarak karşımızda ama etkisi yıllar süren ve gelecek nesilleri etkisi altına alan bir durum, filmde de buna yer verdim" diye konuştu.