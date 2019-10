DHA YURT BÜLTENİ - 17

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa’nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Tel Abyat ile Resulayn’da çıkan çatışmalarda yaralanan SMO ve TSK mensubu askerlerin tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret eden Vali Abdullah Erin, askerlerin durumu hakkında doktorlardan bilgi alıp geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Beraberinde 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Akbuğa’yla askerleri ziyaret eden Vali Erin, daha sonra yaralı askerlerin aileleriyle görüştü. Barış Pınarı Harekatı'nın kararlı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Vali Erin, operasyonlarda yaralanan askerlerin her türlü tedavilerinin yapıldığını belirtti.

Polis, yakınlarından kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Gülser Gezer'in yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HATAY’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Kutlamalar, Hatay Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı. Hatay Valisi Doğan, törende yaptığı konuşmada, "Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96’ncı yıl dönümünde saygıyla ve minnetle huzurunuzdayız. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti, her satırı kahramanlıklarla her safhası fedakarlıklarla dolu çetin bir mücadelenin eseridir. Kurtuluş Savaşı’nı zaferle taçlandıran Cumhuriyetimize hayat veren ruh, 96 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti’ni, her ne pahasına olursa olsun korumak azim ve kararlılığında olduğumuzu bu anlamlı gün vesilesiyle bir kere daha belirtmeyi görev biliyoruz. Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm gazilerimizin hatıralarını saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhunuz şad olsun" dedi.