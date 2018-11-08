DHA YURT BÜLTENİ 18

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.E.D.'ye ait araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını öğrenince harekete geçti. Ekipler, aracın geçeceği güzergahta konuşlanarak otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Dark' ile aracı arayan polis, LPG tankının içinde uyuşturucu madde olduğunu tespit etti. Yakıt tankının içinden 30 adet şeffaf paket içinde 4 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.E.D. gözaltına alınarak emniyete götürülürken, araca el konuldu. Yetkililer operasyonun Sakarya'da tek seferde en çok metamfetamin maddesinin ele geçirildiği operasyon olduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ambulansın tedavi görüntüsü

-Yayaya çarpan araçtan görüntü

-Olay yeri detay

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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TOKAT'TA OTOMOBİL ATA ÇAPTI: 2 YARALI

TOKAT'ta otomobil aniden önüne çıkan başıboş ata çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken, at ise telef oldu.

Kaza akşam saat 22.00 sıralarında Tokat-Turhal karayolu Şenyurt Beldesi mevkinde meydana geldi. Tokat'tan Turhal istikametine giden İlhami Gürler (36) yönetimindeki 60 PA 578 plakalı otomobil aniden yola çıkan sahipsiz bir ata çarptı. Kazada araç sürücüsü İlhami Gürler ve yanında bulunan Tahsin Yörür yaralanırken, kazaya sebep olan at ise telef oldu. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Turhal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Telef olan at ise ikinci bir kazaya sebebiyet vermemesi için yol kenarına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yerde cansız yatan at

- Kaza yapan araç

- Röportaj

- Detaylar

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) -

