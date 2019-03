DHA YURT BÜLTENİ - 19

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binada bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın yan binaya sıçradı. Yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken, evlerden birinin alt katındaki ağılında beslenen 4 küçükbaş hayvan son anda kurtarıldı. Yangın saat 23.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Kırsal Hamzabey mahallesinde meydana geldi. İsmail Büyüközden'e ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın bir anda büyüdü. Alevleri fark eden Büyüközden ailesi kendilerini hemen dışarı atarken binayı saran alevler, evin bitişiğindeki Selami Ayaz'a ait eve de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, yangın sırasında Selami Ayaz'ın evinin alt katında bulunan ağıldaki 4 küçükbaş hayvan son anda kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, yanan 2 ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

‘15 BİN TERÖRİST VARDI DAĞLARDA 700 KALDI’ Doğu ve Güneydoğu’da 13- 14 yaşlarındaki kızların dağlara götürülüp terörist yapıldığını aktaran Bakan Soylu, "Hiç endişe etmeyin. Terör meselesini siz bize bırakın. Biz onların dilinden de anlıyoruz, onların hakkından da geliriz. 15 bin terörist vardı dağlarda 700 kaldı. Hiç merak etmeyin. 2018’de son 30 yılın teröre katılımında en düşük yılıydı. Onun tam üç katı kadar terör örgütünden alıp adalete teslim ettik. 13 tane kırmızı renkli en üst düzey teröristi Türkiye’de, terör örgütünün üst düzey yöneticisi kalmadı. Ben çağırıyorum. O dışarıda olanlar gelin Cudi'ye, Gabar'a, Tendürek'e gelin, Cemil Bayık, gelin de sizi bir can pazarına düşürelim" diye konuştu.

'BUNLARI YERLEŞTİRDİLER' Doğu ve Güneydoğu'da 94 belediyeyi aldıklarını kaydeden Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Teröre yardım eden, para gönderen, oraya gidenlere ‘İşe girmek istiyorsan kardeşini dağa gönder' diyen, lojistik sağlayan, teröre destek veren, güç veren 94 belediyeyi aldık. O zaman biz yanlış yaptık Burdurlular. 325 belediye meclisi ve il genel meclisi üyelerini Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi listelerinden PKK'lıyı, HDP'liyi meclise sokacaklar. Kimisi patlayıcı taşımış, kimisi jandarma karakolu, polis karakolu bombalamış, kimisi PKK için uyuşturucu taşımış, kimisi kuryelik yapmış, kimisi haraç toplamış. Allah’ınızı severseniz. Bunları yerleştirdiler. Bize diyorlar ki, ‘Siz bizim belediyeleri görevden alırsınız ha. Siz Doğu ve Güneydoğu'da huzur getirdik diyorsunuz ha. Bizim oralardan kaynak bulmamızı engelliyorsunuz ha. Şimdi biz sizin şehirlerinize bir çökelim de görün bakalım, huzurunuzu, sızalım da görün bakalım neler yapacağımızı.’ O zaman biz yanlış mı yaptık? Bu çocuklarımız Gabar'da, Cudi'de, Kato'da Tendürek'te, Ağrı Dağı’nda, Besler Deresi’nde, Şenyayla'da, Tunceli’de, Ali Boğazı’nda mücadele eden evlatlar. 6 yaşındaki çocuğunun kokusuna doymadan oraya gidip, bayrak için, namus için, ezan için, bu milletin birliği için fedai can etmeye hazır evlatlar niçin orada duruyor? O zaman biz ne söyleyeceğiz şehit ailelerine, eşine, çocuğuna, gazilerimize, ne anlatacağız?ö

'KAMUOYU, MEDYA DUYACAK NELER OLDUĞUNU' Burdurlulara içini dökmeye geldiğini söyleyen Bakan Soylu, "Benden önce de İçişleri Bakanı vardı. Benden sonra da olacak. Bizden çok var. Ama bu memleketten bir tane var. Bu memlekete gözünü dikenin gözünü oyarız alimallah. Adam orada durmuyor ki devam ediyor diyor ki ‘İstanbullu İmamoğlu, Ankaralı Mansur Yavaş kazanacaksanız, sizi biz kazandıracağız. Pazartesiden sonra alacaklarımızı alacağız. Sözleşmeyi, protokolleri imzalamışlar öyle imzalamışlar ki hemen hemen her yerde imzalamışlar. Taahhüt altına almışlar. Bugün yarın kamuoyu, medya duyacak neler olduğunu. Nasıl belediye başkan yardımcılıklarının HDP ve PKK'lılarla paylaşıldığını, nasıl yönetim kurulu üyeliklerinin HDP ile paylaşıldığını" dedi.

'HER TÜRLÜ HINZIRLIĞI YAPIYORLAR'

Doğu ve Güneydoğu’yu bilen biri olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"31 Mart’ta bir zafiyete uğrarsak bilesiniz ki 1 Nisan'da 6 yaşındaki masum çocuğun eline taşı verirler, kaymakamları valileri sokağa çıkarmazlar. İtibarını alt üst ederler. Yapmadılar mı daha önce? Her türlü hınzırlığı yapıyorlar. Şimdi biz onları Doğu ve Güneydoğu'da kıstırdık. Onlara adım attırmıyoruz. Burunlarını dışarıya çıkartmıyoruz. Şimdi CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi bir yaşam tüneli açıyor. Ne olursunuz bunlara bu fırsatı vermeyelim. Türkiye'nin her yerinde vermeyelim. Burdur'da vermeyelim. Bunlara bunun faturasını keselim. İmzaladıkları protokolün altında sizlerin, şehitlerin, gazilerin, imzaları var mı? 13- 14 yaşında dağa götürülüp, eli böğründe kalan 'kızım kızım' diye ağlayan annelerin imzası var mı? Kimin imzası olduğu belli. FETÖ'nün iti iki gün önce Amerika'dan havladı. Kandil’dekiler havlıyor, nerede olduklarını ortaya koyuyorlar. ‘Biz beraberiz’ diyorlar. Gözümüze baka baka, çekinmiyorlar. Kimin imzası var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in imzası var. Bunları bir evladınız olarak, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Önümüzdeki 4.5 yılda bizi heder etmek istiyorlar. Hedeflerimize ulaşmamızı istemiyorlar."