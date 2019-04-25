DHA YURT BÜLTENİ-19

Kaza, öğlen saatlerinde Kahramanmaraş- Gaziantep yolu Gaziantep batı gişeleri yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Mazıbaş yönetimindeki 33 DFB 99 plakalı ayçiçek yağı yüklü tanker, aynı yönde ilerleyen Erdoğan D. yönetimindeki 27 V 8104 plakalı kömür yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araç hurdaya dönerken, Mazıbaş tankerde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Mazıbaş'ın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası olan Mazıbaş'ın ölüm haberini alan kardeşi gözyaşlarına boğulurken cesedi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan işlemlerin ardından Mazıbaş'ın cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. TIR sürücüsü Erdoğan D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çam ağaçlarına zarar veren çam kese böceklerini yiyerek beslenen 'terminatör böcek'ler, en etkili ve doğal mücadele yöntemi olması nedeniyle her yıl ormanlık alanlara düzenli olarak bırakılıyor. Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü'nün laboratuvarında üretilen 1800 terminatör böcek, Gaziantep ve Andırın Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince bu yıl da ormanlık alanlara bırakıldı.

"Çam kese böcekleri ormanlarımızda ağaçların çap ve boy gelişmesini etkileyerek kurumalara neden olmakta. Kimyasal mücadele artık yapılmıyor, doğaya karşı biyolojik yöntemleri kullanıyoruz. Bu kapsamda Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü olarak Gaziantep'te laboratuvar ortamında yılda 25 bin böcek üretmekteyiz. Akdeniz Bölgesi'nin tek üretim yeri olan terminatör böcekler birçok ilimizde kullanılmaktadır. Doğaya zarar vermeden biyolojik mücadeleye devam ediyoruz."

Nazilli'nin Zafer Mahallesi'ndeki perşembe pazar yerinde eşi Mukaddes Zeybek (49) ve çocuklarıyla birlikte tezgah açan 42 yıllık esnaf Hasan Zeybek (55), oğulları Ali Zeybek (25) ve Şevki Zeybek'in (29) verdiği fikri geri çevirmedi. Domates, biber ve salatalık satan aile mavi papyon, krem gömlek ve takım elbisenin üstüne taktıkları mavi önlükleriyle hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar, takım elbiseli pazarcı ailenin uygulamasını beğendi. Uygulamanın mimarı olan Şevki Zeybek, "Zeybek ailesi olarak, vatandaşlarımız ile esnaf arkadaşlarımıza örnek olmak için böyle çalışmaya karar verdik. Sonuçtan da çok memnunuz. İnsanlarımızın tepkileri çok hoş. Tabii ki bu durum karşısında mutlu olduk. Amacımız örnek olmaktı, tepki çekmekti. Bunu da başardık diye düşünüyorum" dedi.

'ŞIKLIK OLSUN İSTEDİK'

Marmara Üniversitesi Elektrik Elektronik Teknik Öğretmenlik Bölümü son sınıf öğrencisiyken okulunu dondurduğunu belirten Şevki Zeybek, "Askerlik görevimi yerine getirdikten sonra kendi işimi geliştirmeye karar verdim. Önce tezgahlarımızdan başladık. Daha sonra da kıyafetlerimizi düzeltelim dedik. Şık bir şey olsun diye düşündük. Çok yakında da Allah nasip ederse, evlere motosiklet ekibimizle servise başlayacağız. Ücretsiz bir servisimiz olacak. Telefon ve WhatsApp üzerinden sipariş alacağız. Böyle bir uygulamayı da yine ilk kez Nazilli'de hayata geçireceğiz" dedi.