DHA YURT BÜLTENİ-2

1)DOKTORLARI LİNÇTEN ESNAF KURTARMIŞ İZMİR'de, Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ve mesai arkadaşı Dr. Elif Çağlayan'ın eşi Ali Türk'ün 2 hafta önce dövüldükleri olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yoğurtçuoğlu ve Türk'ün darbedildiği anların yer aldığı görüntülerde, çevredeki esnafın, doktorların yardımına koştuğu ve linç edilmekten kurtardığı; ancak daha sonra hastaneye yanaşan kamyonetten inen kişilerce esnafın da saldırıya uğradığı görülüyor.Olay, 29 Mart Cuma günü saat 16.00 sıralarında, Mevlana Mahallesi 29 No'lu Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na başvuran B.K. isimli kadın, iddiaya göre, hasta olduğunu söylediği eşi için ilaç yazdırmak istedi. Dr. Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine kadın, hakaretler yağdırarak, odadan çıktı. Bir süre sonra sağlık merkezine gelen B.K.'nin eşi M.K., doktora saldırarak, vurmaya başladı. M.K. ve yanında bulunan kişinin saldırısı, sağlık merkezindekilerin ve çevredeki lokanta ile eczanede çalışanların müdahalesiyle önlendi. Bu sırada hastanenin önüne yanaşan kamyonetten inen 4 kişilik grubun gelmesiyle M.K. ve arkadaşı, tekrar Yoğurtçuoğlu'na ve esnafa saldırdı. Dr. Yoğurtçuoğlu'nun burnu kırılırken, bu sırada, Dr. Elif Çağlayan'ın yanında bulunan eşi, sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk'ün de kafatasında zedelenme meydana geldi.

TUTUKLANDILAR

Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ve öğretmen Ali Türk'ün şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, M.K. dahil 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede, savcılık tarafından serbest bırakıldı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün de M.K. ve diğer 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından tekrar gözaltına alınan şüpheliler, 2 Nisan'da sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SALDRIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çevredeki esnafın doktorları linç edilmekten kurtardığı o anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, M.K.'nin, saat 15.43'te hastaneye gelip, Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'nun odasına girdiği; ancak içeride kimsenin olmadığını görünce çıktığı, saat 15.47'de gelen Yoğurtçuoğlu'nun odasına tekrar girdiği ve kısa süre sonra da saldırının başladığı görülüyor. Odanın dışına, hastane koridoruna taşan saldırıda Yoğurtçuoğlu, kendisini yumruklardan korumaya çalışırken, mesai arkadaşları da saldırganlara engel olmak için çaba gösteriyor. Bu sırada saldırıda bulunanlardan birinin de suratına yumruk geliyor. M.K. ve yanında bulunan kişi, uzaklaştırılıp, püskürtülüyor; ancak saat 15.51'de, M.K. ve yanındaki kişi, hastanenin önüne yanaşan kamyonetten inen 4 kişiyle birlikte tekrar Yoğurtçuoğlu, Türk ve esnafı darbediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın güvenlik kamerası görüntüleri Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA) ====================================================== 2)BURSALI ARICILARDAN TOPLU ÖLÜMLERLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSU Bursa'nın İnegöl ilçesinde son günlerde bilinçsiz ilaçlama nedeniyle yaşandığı öne sürülen toplu arı ölümleriyle ilgili mağdur arıcılar ve Bursa Arıcılar Birliği İnegöl Temsilcisi Zeynullah Soylu, sorumluların bulunması için İnegöl Adalet Sarayı'na giderek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde son günlerde bilinçsiz ilaçlama nedeniyle yaşandığı öne sürülen toplu arı ölümleriyle ilgili mağdur olan arıcılar, konunun açıklığa kavuşturulması ve sorumluların bulunması için suç duyurusunda bulundu. Bursa Arıcılar Birliği İnegöl Temsilcisi Zeynullah Soylu ve İnegöl'de ki arıcılar, İnegöl Adalet Sarayı'nda savcılığa suç duyurusunda bulunmadan önce basın açıklaması yaptı. Bursa Arıcılar Birliği İnegöl Temsilcisi Zeynullah Soylu, “Son zamanlarda arılarla ilgili toplu ölümler oluyor. Arılarımızın bu mevsimlerde zirai zehirlemelerden toplu arı ölümleri yaşanıyor. Popülasyon düştü. Arılarımız gün geçtikçe ölüyor. Bununla ilgili biz suç duyurusunda bulunacağız. Yetkililerin bu konu üzerine gitmesini istiyoruz. 150 arıcımız var. 150 arıcımız da mağdur.ö dedi.

SOKAK HAYVANLARI ÖLÜNCE ÜLKEYİ AYAĞA KALDIRIYORLAR

Mağdur arıcılardan Ahmet Çamlıbel ise, “Zehirlenme olaylarından dolayı mağdur olduk. Ülkemizde sokak hayvanları öldüğünde hayvanseverler ve bakanlık ülkeyi ayağa kaldırıyor ve sorumluların yakalanacağını söylüyorlar. Bir sürü arılarımız ölüyor. Biz mağduruz, kimseden ses çıkmıyor. Yetkililerin önlem almalarını istiyoruz. Savcılığa suç duyurusunda bulanacağızö dedi.

Açıklamanın ardından arıcılar, savcılığa suç duyurusunda bulundular.

Görüntü Dökümü:

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-Arılardan ve kovanlardan görüntüler

-Röportajlar

-Suç duyurusu

-Adliyeden görüntüler Süre: 2.48 Boyut: 313 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (DHA) ================================================ 3)ÇEYREK ALTIN YERİNİ 'ÇEYREK GRAM ALTIN'A BIRAKTI Yükselen altın fiyatlarıyla çeyrek altının fiyatı 400 liraya ulaştı. Düğün ve kutlamalarda takılan çeyrek altın yerini 0,25 gram olan çeyrek gram altına bıraktı. Yaz aylarının yaklaşıp düğün, nişan ve sünnet gibi cemiyetlerin artmasıyla kuyumcularda hareketlilik yaşanmaya başladı. Akraba ve yakınlarının bu tarz cemiyetlere katılmak isteyen düşük ve orta gelirli vatandaşların, çeyrek altının fiyatı ortalama 400 liraya yükselince hediye tercihleri değişti. Geleneklere göre oldukça yaygın bir adet olarak hediye edilen çeyrek altın, yerini 1 gram, 0,5 gram ve 0.25 gram olan altınlara bıraktı. 55 lira ile 255 lira arasında fiyatları değişen bu altınlar son günlerde en çok satılan altın çeşitlerinden oldu. Fiyatların yükselmesinden dolayı altında seçenek sayısının arttığını belirten Bursa Tarihi Çarşı kuyumcularından olan Metehan Demirci yaptığı açıklamada, "Çeyrek altının alternatifi olarak gram altınlar bir süredir revaçta. Gram altının yarısı olan 0.50 gram ve 0.25 gramlık altınlar mevcut. Çeyrek altının fiyatı 390-400 lira civarında seyrediyor. Gram altın 225-230 lira, yarım gram altın 125 lira dolaylarında seyrediyor. Onun da yarısı olan 0.25 santim ya da 0,25 gram diye tabir ettiğimiz çeyrek gram altın da 55-60 lira civarında seyrediyor. Fiyatlar giderek yükseldiği için insanların da gram altına olan talebi günden güne artıyor. Bu nedenle gram altın satışlarımız oldukça yoğun. İnsanlar düğünde para takmaktansa altın takmayı tercih ediyorlar. Bu nedenlerle gram altın satışlarımız bu günlerde artış gösterdi" dedi.

"HAREKETLİLİK ARTACAK" Kapalı Çarşı'da kuyumculuk yapan Can Coşar ise yeni çıkan 4 taksit yassası ile birlikte bu yıl sektörde hareketlilik beklediklerine dikkat çekerek, "Geçen sene biraz iyiydi ama bu sene beklentilerimiz çok daha yüksek. Yani altının belirli bir seviyede durması, alıcıya çok büyük güven veriyor. Çok hareketli bir piyasada 'alalım mı, erteleyelim mi?' gibi olaylar oluyor. Ama bu sene bu sezonda iyi bir beklentimiz var. Yeni çıkan 4 taksit yasası konusunda da sevinçliyiz. 4 taksit bizi çok rahatlatacak. Düğün alışverişleri yüklü meblağlar tutuyor. 40 bin lira 50 bin lira gibi bir rakamı bir seferde veremiyorlar ama 4 taksit müşteri için de bizim için de kolaylık oluyor. Tabi bu kural işçilik içeren ürünlere geçerli. Bu taksitlerde vade farkı geçerli. Bankalar bunu bize uygulayacak" şeklinde konuştu. GÖSTERİŞLİ SETLER GEÇMİŞTE KALDI Yine düğün geleneklerine göre eskiden neredeyse her ailenin mutlaka satın aldığı gösterişli gelin setlerinin de yerini spor modellere bıraktığını belirten Coşar, "Setlerin yanı sıra söz bilezikleri içinde aynı durum geçerli. Eskiden olduğu gibi ağır setler değil de günlük hayatta da kullanılabilecek şeyler istiyorlar. Bazen ikilem çıkıyor. Aile büyükleri 'Bunu mu taktılar?' dedirttirmemek için daha gösterişli şeyler almalarını tavsiye ediyorlar" dedi.

SAHTE ALTINLARA DİKKAT Piyasada sıklıkla görülen sahte çeyrek altın, sahte bilezik ve diğer takılara karşı da vatandaşları uyaran Coşar, "Normalde zaten gerçek altınla sahte altını gözle ayırt edecek çok özellik var. En basiti rengi. Altının renginden çok rahat anlaşılabilir. Sertliğinden anlaşılır. Çünkü sahte altınlar demir ve bakalit gibi maddelerden yapıldığı için sert olur. Biz meslekte olduğumuz için çok rahat ayırt edebiliyoruz ama bunun en güzel yolu bildiğiniz güvendiğiniz kuyumcudan alış veriş yapmanızdır" şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü:

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-Kapalı Çarşı kalabalıktan görüntüler

-Vatandaşların kuyumcu vitrinlerine bakmaları

-Altınlardan detaylar

-Çeyrek altın, gram altın, yarım gram altın ve çeyrek gram altın görüntüleri

-Kuyumcu Metehan Demirci ve Can Coşar röportaj

-Detaylar Süre: 06.25 Boyut: 719 MB

Haber: Enver Fatih TIKIR-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) ====================================================== 4)SİDE'DE FUHUŞ ÇETESİNE OPERASYON: 17 KADIN KURTARILDI, 10 TUTUKLAMA

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki tatil merkezi Side'de jandarmanın düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklanırken, fuhşa zorlandığı belirlenen yabancı uyruklu 17 kadın kurtarıldı.

Side tatil merkezinde, bazı kişilerin yurt dışından iş bulma vaadiyle getirdikleri kadınlara fuhşa zorladıkları yönündeki ihbar üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Çalışmalar sonunda S.F. liderliğinde kurulan suç örgütünün, yurt dışından bakıcılık gibi çeşitli işlerde çalıştırmak vaadiyle getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları belirlendi. PSİKOLOJİK VE FİZİKİ ŞİDDET Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sırasında, şüphelilerin Side'ye getirdikleri kadınların pasaportlarına el koyup, senet imzalatılarak borçlandırdıkları, fuhşa zorladıkları, fuhuş yapmak istemeyenlere psikolojik ve fiziki şiddet uyguladıkları tespit edildi. Şüphelilerin yabancı uyruklu kadınları kontrol altında tutabilecekleri adreslerde barındırdıkları, kendilerine ait veya güvenli gördükleri otel ve pansiyon tarzı işletmelerde fuhuş yaptırdıkları belirlendi. Soruşturma sürerken zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen yabancı uyruklu 10 kadın jandarma tarafından kurtarılarak ülkelerine dönmeleri sağlandı.

13 ADRESE EŞZAMANLI BASKIN Yürütülen soruşturma kapsamında yeterli maddi delile ulaşılması üzerine Manavgat ve Side'de 13 adrese Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçen pazartesi günü eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda suç örgütü kurarak insan ticareti kapsamında zorla fuhuş yaptırdıkları belirlenen, çete lideri S.F.'nin yanı sıra İ.F, H.F., R.D., A.A., O.S., M.S., M.G., H.Ö. ve T.H. yakalandı. Operasyon sırasında H.F.'ye ait otelde yapılan aramada çeşitli ülkelerden Side'ye getirilerek zorla fuhuş yaptırılan 7 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. 10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Jandarmada işlemleri tamamlanan 7 kadın, Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne götürülürken, şüpheliler adliyeye sevk edildi. Örgütlü suçlar savcısı tarafından sorgulanan şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince 'insan ticareti', 'fuhuş yaptırmak', 'fuhşa yer sağlamak', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından tutuklandı. Görüntü Dökümü:

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Manavgat adliyesinden genel görünüm

Şüphelilerin araçlarla jandarma karakolundan çıkarılması

Şüphelilerin adliyeye girişi

Jandarma araçlarından detay

01:19 - 146 MB

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/ANTALYA-DHA) ====================================================== 5)OLTU ÇAYI'NA ZİFT VE ATIK YAĞ DÖKTÜLER ERZURUM'un Oltu İlçesin'den geçen Oltu çayına tonlarca zift ve yanmış atık yağ boşaltıldı. Geçtiğimiz yıl da aynı olayın yaşandığını belirten vatandaşlar sorumluların bulunup cezalandırılmasını istedi.

Oltu'nun Kurupınar mevkiinden geçen Oltu Çayı'na tonlarca zift ve atık yağ boşaltıldı. HES göletinin bir bölümünün yüzeyi yağ ve ziftle kaplandı. Durumu gören vatandaşlar, sorumluların bir an evvel bulunup cezalandırılmasını istedi. Doğasever Bayram Arpa, "Oltu çayına döktükleri ziftle bir çok canlı hayatını kaybediyor Bunu yapanların bulunması ve cezalandırılmasını istiyoruz. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını istiyoruz" dedi.

Bu arada geçtiğimiz yıl da aynı bölgede çaya tonlarca zift ve atık yağı dökülmüş, çok sayıda kuş ve balık telef olmuştu. Görüntü Dökümü

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-HES göletindeki zift götüntülerinden detaylar

-Vatandaşın su kenarındaki görüntüsü

-Hortumla su tutarken

-Köyün görüntüsü

-Köylülerle röp

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), (DHA) Süre 3 dk, boyut 324 MB =================================================== 6)70 BİN LİRA BULUNURSA RAMAZAN TEKRAR YÜRÜYÜP, ELLERİNİ KULLANABİLECEK İZMİR'in Foça ilçesinde 5 yıl önce aniden rahatsızlanan ve kaldırıldığında hastanede omurliğinde tümör olduğu belirlenip ameliyat edilmesinden 8 ay sonra el ve bacakları tutmamaya başlayan, 4 yıldır gördüğü fizik tedaviden de sonuç alamayan 24 yaşındaki Ramazan Akkoç için, yeni bir ameliyatla iyileşme umudu doğdu. Ailesinin maddi durumu yeterli olmadığı için Türk Kızılayı tarafından ameliyatı için gerekli olan 70 bin liranın bulunması için yardım kampanyası başlatılan Akkoç, destek bekiyor.

Babası Sezai Akkoç Bağkur'dan emekli çiftçi, annesi Aynur Akkoç evkadını olan Ramazan Akkoç, 5 yıl önce Gerenköy Mahallesi'ndeki evlerinde aniden rahatsızlandı. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve bekar olan Akkoç'a burada Beyin Cerrahi Servisi'nde yapın muayane ve tetkikler sonucunda, omuriliğinde tümör bulunduğu teşhisi konulup, ameliyata alındı. Ameliyat sonrası doktorların kendisine, tümörün kötü huylu olmadığını ve vücuda yayılmadığını söylediğini belirten Akkoç, taburcu edildi. Taburcu edilmesinden 8 ay kadar sonra Akkoç, bir anda yere yığıldı. El ve bacakları tutmamaya başlayan Akkoç, Ege Üniversitesi Hastanesi başta olmak üzere birçok hastanede tekrar kontrolden geçti. Doktorlar fizik tedavi görmesini önerdi. 4 yıl boyunca fizik tedavi görmesine rağmen, Akkoç sağlığına kavuşamadı. Geçmişte Gerenköy Ovası'nda kiraladıkları tarlalarda çalışarak ailesine destek olan Akkoç, artık birinin yardımı olmadan hiçbir işini göremiyor. Çok sevdiği arkadaşları ve futboldan da uzak bir yaşam sürmek zorunda kalan Akkoç, tekerlekli sandalye bile kullanamıyor.

UMIT IŞIĞI DOĞDU

Ailesi onu tekrar sağlığına kavuşturabilmek için çalmadık kapı bırakmazken, Çiğli ilçesindeki bir özel hastaneden umut ışığı doğdu. Hastane yetkilileri Akkoç'u ayağa kaldıracak ameliyatın maliyetinin 100 bin lira olduğunu bunun 30 bin lirasını kendilerinin karşılayabileceklerini belirtip, gecikmenin rahatsızlığın daha da ilerlemesine neden olacağını dile getirerek 29 Nisan'a gün verdi. Maddi durumu yetersiz olan Akkoç Ailesi, bu parayı bulmak için harekete geçti.

TÜRK KIZILAYI FOÇA ŞUBESİ YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI

Ablası Tuğba Akkoç Günay'ın bir süre önce Facebook sayfasından yaptığı yardım çağrısı üzerine Türk Kızılayı Foça Şube Başkanı Muharrem Yeşilkaya girişimde bulundu. Kurum kuralları ve yasalara uygunluk için aileden yardım isteğine dair bir dilekçe alan Yeşilkaya, Kızılay Foça Şubesi olarak 'Ramazan Akkoç'un Ameliyatına Destek' başlıklı bir kampanya başlattı. Akkoç için, Ziraat Bankası Foça Şubesi'ndeki 'TR78 0001 0001 3700 0018 6870 22' IBAN numaları hesaba yardım toplanmaya başladı. Bağışların ihtiyaç miktarı olan para toplanana kadar kabul edileceğini bildiren Kızılay Foça Şubesi Başkanı Muharrem Yeşilkaya, "Kampanya kapsamında toplanan para belge karşılığı hastaneye teslim edilecek. Hesaba bağış yapacak kişilerden 'Ramazan Akkoç'un Ameliyatına Destek' ibaresini not olarak mutlaka yazdırmalarını rica ediyoruz" dedi.

'TEK DİLEĞİM OĞLUMUN İYİŞLEŞMESİ'

Rahatsızlandığı 19 yaşına kadar normal bir hayat süren, çok sevdiği tarla, bağ bahçe işleri için öğrencisi olduğu Yenifoça Recep Kerman Meslek Lisesi 1. sınıfından ayrılan Ramazan Akkoç'un annesi Aynur Akkoç (47) ameliyat parasını karşılamaya güçlerinin yetmediğini belirtip, Kızılay'ın kampanyasının kendilerini umutlandığını söyledi. Anne Akkoç, "Tek dileğim oğlumuz iyileşmesi" dedi.

Konuşmasında ve algılamasında herhangi bir sorun olmayan Ramazan Akkoç da tekrar arkadaşları ile futbol oynayıp, tarlalara döneceği günleri iple çektiğini vurgulayarak, kampanyaya destek beklediğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Ramazan Akkoç ve ailesinin kırsal Gerenköy'de yaşadığı evin önünde görüntüsü

-Ramazan Akkoç ile röp.

-Anne Aynur Akkoç ile röp.

-Kızılay Foça Şube Başkanı Muharrem Yeşilkaya ile röp.

-Genel ve detay görüntüler (Haber - Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA) ======================================================

7)KAR HAPSİNDEN KURTULAN ÇOBANIN TÜRKÜLÜ SEVİNCİ MUŞ'ta yaklaşık 5 ay süren kar hapsinden kurtulan çoban Memduh Demir, hayvanlarını meraya çıkarmanın sevincini türkü söyleyerek kutladı. Aylar sonra adeta hapis yaşadığı evinden ilk kez köyün merasına giden Demir, yemek molası sonrası baharın coşkusunu halaylarla yaşadı.

Merkez Aşağı Yongalı köyünde yaşayan 31 yaşındaki Memduh Demir, 10 yaşından beri ailesine ait hayvanların çobanlığını yapıyor. Her yıl Nisan ayında doğayla iç içe bir yaşama başlayan Demir, Kasım geldiğinde hayvanları ahıra kendisi de köydeki eve kapanıyor. Zorlu kış günlerinin bitmesini iple çeken Memduh Demir, yaklaşık 5 ay sonra hayvanlarıyla birlike köy merasının yolunu tuttu. Saat 17.00'ye kadar kalacağı merada yemek için yanına ekmek, peynir, yağ, yumurta ve çay alan Memduh Demir, çocuklar kadar şen olduğunu söyledi. Demir, "Ben çok sevinçliyim, biliyorum ki koyunlarım ve köpeklerim de doğaya çıkmanın sevincini yaşıyor. 5 ay kar altında adeta hapis hayatı yaşadım. Aylar sonra ilk defa hayvanları otlatmak için köyün merasına çıkıyorum" dedi.

Karların eridiği ve yeşillenen meranın keyfini çıkaran Memduh Demir, mutluluğunu türküler eşliğinde halay çekerek ifade etti. Çoban Memduh Demir, doğa ile iç içe olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, 21 yıldan beri hayvanların çobanlığını yaparak gününü hep merada, yaylada geçirdiğini söyledi.