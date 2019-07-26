DHA YURT  BÜLTENİ-2

Görüntü Dökümü

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-Polis arabası

-Bomba imha uzmanının giyinmesi

-Fünyeyi yerleştirmesi

-Patlama

-Detay

-Salçalar

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

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3)VALİ ŞILDAK: SALDA'YA TEK ÇİVİ ÇAKTIRMAYIZ

BURDUR Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü'nün Özel Çevre Koruma Alanı ilan edildiğini belirterek, "Türkiye'nin sayılı bölgelerinden biridir. Çivi çaktırmayız" dedi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak başkanlığında Necip Fazıl Kısakürek Salonu'ndaki 'Turizm Değerlendirme' toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Şıldak, Salda Gölü'nün Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildiğini hatırlattı. Salda'nın, Türkiye genelindeki 18'inci özel çevre koruma bölgesi olduğunu kaydeden Vali Şıldak, "Yani Türkiye'nin sayılı bölgelerinden biridir. Bazı çevrelerin bu konudaki bütün söylemlerini şiddetle reddediyorum. Salda'da, turizmden de öncelikli olan korumacılıktır. Çevreye saygılı ve oranın doğal güzelliklerini muhafaza etmeye yönelik devlet olarak ilgili kurumlar tarafından bütün tedbirler en üst düzeyde alınmıştır" dedi.

TEK ÇİVİ ÇAKTIRMAYIZ

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından oluşturulan iki ekibin imar denetimi ve çevre denetimi yaptığına değinen Vali Şıldak, "Tek bir çivi bile çaktırmıyoruz. Açık söyleyeyim bir çivi dahi çakıldığı anda gerekli müdahale yapılıyor. Orası bize ait değil. Bizlerden sonraki kuşaklara emanet olarak bırakacağımız kültürel, doğal mirastır. Bunun bilincinde hareket ediyoruz" diye konuştu.

ZİYARETÇİ SAYISI MİLYONU GEÇECEK

Salda Gölü çevresinde planlanan yapılanmanın korumacı zihniyet ve tedbirler üzerine olduğunu aktaran Hasan Şıldak, "Tabi ki orası yoğun ziyaretçi almaktadır. Bu yıl şu ana kadar 500 bin civarında insan ziyaret etti. Bu sayı milyonu geçecek. Oraya gelen insanlara bir hizmet sunmanız lazım. Salda Gölü etrafı bir kaç yıl önce çöplüktü ve başınızı çevirerek geçiyordunuz. Şimdi belli bölgeleri çok nezih hale getirdik. Yapılacak bütün planlama dahilindeki projeler; çevreye saygılı ahşap imalatlar olacak. Göle, zerre kadar zarar gelmesini istemiyoruz. Atık bırakmak, çevre ve görüntü kirliliği istemiyoruz. Ama bunu anlatamıyoruz. Anlayan varsa bize anlatsın" dedi.

TURİZM ELÇİSİYİM

Burdur'un turizm elçisi görevini üstlendiğini kaydeden Vali Şıldak, toplantının amacının ilde yavaş yavaş hareketlenmeye başlayan turizm sektörüne bir yön vermek olduğunu belirtti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç da yaptığı konuşmada, "Burdur, Bakanlığımızın 2023 Türkiye Turizm Strateji Belgesinde Eko-turizm Bölgesinde yer almaktadır. Burdur'da zengin doğal güzellikleri eko-turizmi öne çıkartmakla birlikte sahip olduğu tarihi ve kültürel varlıkları ile de kültür turizminde önemli bir potansiyele sahip. İlimizde Burdur Müzesi ve Doğa Tarihi Müzesi, 20 antik kent, 53 höyük, 44 tümülüs ve 187 arkeolojik alan ile 260 adet taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır" dedi.

Toplantı daha sonra sektör temsilcilerinin teklif ve önerilerinin alınması ile devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Salondan detay

-Abdullah Kılıç'ın konuşması

-Vali Şıldak'ın konuşması

-Detay

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) -

