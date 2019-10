DHA YURT BÜLTENİ - 2

İzmir'de, Saki Çınardalı'na (84) benzeyen Z.K.'yi (72) dublör olarak kullanıp, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nden ona ait kimlik çıkartan ve bu yolla Çınardalı'nın yaklaşık 10 milyon TL'lik mal varlığını azar azar satmaya çalışan dolandırıcılık şebekesi yakalandı. Çınardalı'ya ait, güncel değeri yaklaşık 4 milyon TL'lik araziyi, 1 milyon 750 bin TL'ye satmaya kalkışan şüpheliler, araziyi almak isteyen B.A.'nın durumdan şüphelenip polise bildirmesiyle yakayı ele verdi. İzmir'de, bir dolandırıcılık şebekesinin, uzun yıllar kamyon şoförlüğü yaptıktan sonra emekli olan, 3 çocuk babası Saki Çınardalı'na ait 10 milyon TL'lik mal varlığını satmak için yaptıkları şaşkınlık yarattı. Çınardalı'na tip olarak benzeyen Z.K.'yi dublör olarak kullanan şüpheliler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nden, Saki Çınardalı adına kimlik çıkardı. Z.K., çıkarılan kimlikle C.Ç.'ye vekalet verdi. Bu noktadan sonra dolandırıcılar, Saki Çınardalı'na ait daire, arazi ve araçları satmak için müşteri aramaya başladı. C.Ç., kendisini atan ekipler, Z.K.'nin yasa dışı kimyeğeni olarak tanıttığı Çınardalı'na ait Çiçekliköy Mahallesi'nde bulunan 9,5 dönümlük araziyi, 1 milyon 750 bin TL'den satışa çıkardı ve satış ilanını internetten de yayınladı. Araziyi almak için C.Ç. ile irtibata geçen B.A., fiyatın düşüklüğünden şüphelenince durumu Asayiş Büro Amirliği Yankesicilik ve Dolandırıclık Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başllik çıkardığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelileri bir süre takip edip, delilleri topladıktan sonra operasyon için düğmeye bastı. Geçen çarşamba günü yapılan operasyonlarda, Z.K., C.Ç., H.Z.E. ve B.K. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.Ç. ve H.Z.E. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 'BU YATIRIMLAR İÇİN 60 SENE ÇALIŞTIM' 17 yıl kamyon şoförlüğü, 10 yıl da hayvancılık yapmış olan Saki Çınardalı, "Çok şükür dolandırıcılar yakalandı. Bu süreçte hiç yemek yiyemedim, canım istemedi. Kolay mı? 60 sene bu yerleri alalım diye aç ve parasız gezdik. Izdırap çekerek kazandık. Benim malımı almak istediler. Dublörümü bulmuşlar. Başımın üstündeki yara izini unutmuşlar, bana hiç benzemiyordu. Bizim her şeyimiz helal, hiç kimse benim hakkımda paralarını vermediğimi, haklarını vermediğimi söyleyemez. Şükürler olsun, emniyetteki polisler çok yardımcı oldu" dedi. Saki Çınardalı'nın kızı Nazan Çınardalı ise, "Dublörün fotoğrafını görünce şok olduk, babamla uzaktan yakından alakası yok. Nüfus müdürlüğü nasıl böyle bir hataya düşer? Biz inanamadık, hala şoktayız. Menemen'den 1 Ağustos'ta babamın adına kimlik çıkarılmış. Şu an nüfus cüzdanı alırken parmak izi vesaire alıyorlar. Nasıl iyice irdelemeden, tanımadıkları birine nüfus cüzdanı verirler? Onu alınca, e-devlet'ten de giriş yapmışlar, notere de gitmişler. Polisler bizi çok iyi yönlendirdi, onların sayesinde her şeyimizi kullandık. Babamın gerçek kimliğini çıkardık, yakalandılar. Sonuna kadar davacıyız, bir malı bu kadar basit bir şekilde ele geçiremezler. Babamın tüm çabalarını hiçe saydılar, durumun takipçisiyiz" diye konuştu.

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA)

Erzincanlı sporcular 470 metre yükseklikteki zirveden Mehmetçiğe destek verdi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 470 metre yükseklikteki sarp kayalıklara inşaa edilen 'demir yol' parkuru adrenalin ve heyecan tutkunlarının mekanı haline geldi. Kemaliye Doğa Sporları Kulübü (KEDOS) sporcuları tarafından Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere destek vermek amacıyla bir tırmanış gerçekleştirildi. Güvenlik teçhizatlarını giyen sporcular iki saatlik tırmanışın ardından 470 metre yükseklikteki zirveden Mehmetçik selamı vermeyi de ihmal etmediler.

Dünyanın ikinci büyük kanyonuna ev sahipliği yapan Kemaliye ilçesinde 2017 yılında yapımına başlanılan ve yaklaşık 1 ay süren "Via Ferrata" (Demir Yol) parkuru adrenalin tutkunlarının akınına uğruyor. Kaymamaklık, belediye ve Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) işbirliği ile yapılan macera yolu, geçtiğimiz yaz sezonunda onlarca dağcı ve macera tutkunu tarafından ziyaret edildi. Eğin Gabanı mevkinde 470 metre yüksekliğindeki kayalık duvara demir ve çelik halatlarla oluşturulan demir parkur, usta dağcıların yanı sıra macera severlerden büyük ilgi görüyor. Çeşitli güvenlik önlemleri altında yaklaşık iki saat süren duvar tırmanışının ardından zirveye ulaşan sporcular ise zirveden "Wingsuit" atlayışları gerçekleştiriyor.

KEMAV Başkan Yardımcısı Ferudun Çelikmen, Türkiye'de ilk kez Via Ferrata parkurunun Kemaliye'de kurulduğunu ifade ederek, "Burayı "Wingsuit" (yarasa kanat) atlayışlarında zirveye tırmanış için kurduk, ancak zamanla maceradan hoşlanan, adrenalin seven sporcular da kullanmaya başlayınca büyük ilgi topladı. Gerçekten cesaret isteyen, tırmanırken tüm bedenin çalıştığı bir parkur, her yıl daha da çok insan tarafından ziyaret ediliyor. Türkiye için yeni bir kavram olan Via Ferrata, ilk kez 1'inci ve 2'nci Dünya Savaşlarında askerlerin, tam teçhizatla Alp Dağlarını aşmak amacıyla sarp dağ yamaçlarına oluşturdukları demir basamaklarla ortaya çıktı. Savaşların sona ermesi ile sağlık ve adrenalin arayışındaki milyonlarca insan tarafından spor amaçlı kullanılmaya başlandı" diye konuştu.

ERZİNCANLI SPORCULAR PARKURUN ZİRVESİNDEN ASKER SELAMI VERDİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta sonunda Kemaliye Doğa Sporları Kulübü (KEDOS) sporcuları tarafından Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere destek vermek amacıyla bir tırmanış gerçekleştirildi. Güvenlik teçhizatlarını giyen sporcular iki saatlik tırmanışın ardından 470 metre yükseklikteki zirveden asker selamı vermeyi de ihmal etmediler.