DHA YURT BÜLTENİ - 2 Kocaeli'ye şehit ateşi düştü Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-3 harekatında görev yaparken rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Pençe-3 Harekatı'na katılan Piyade Teğmen Kamuran Ablak, dün görev yaptığı Irak'ın kuzeyinde rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Teğmen Ablak, helikopterle bölgeden alınarak Şırnak'a getirildi. Kamuran Ablak, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Kamuran Ablak'ın, Kocaeli'nin Gölçük ilçesi İhsaniye Çiftlik Mahallesi'ndeki ailesine haber verildi. Oğlunun şehit olduğu haberini askeri yetkililerden alan Orhan Ablak, gözyaşlarına hakim olamadı. Evli olan Kamuran Ablak'ın şehit olduğunu öğrenen mahalle sakinleri de taziye için Türk bayrağı asılan eve akın etti. Görüntü Dökümü

-------------

-Şehidin fotoğrafı

-Evden görüntüler

-Ambulanstan görüntü

-Detaylar Haber-Kamera: Soner GÜLEZER / GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)

======================= Beyninde tümör bulunan 8 yaşındaki Rüya, hayatını kaybetti İzmir'de, Rüya Ertaş'ın (8) beyincik bölümündeki 4 santimlik kötü huylu tümör, ameliyatla alındı. Beyin sapı tam olarak temizlenemeyen Rüya'yı, Küba'ya götürmeye karar veren Ertaş çifti, tedavi için gerekli olan 300 bin lirayı bulamadı. Önceki hafta fenalaşan Rüya, dün hastanede hayatını kaybetti. Aylarca mücadele ettiği hastalığa yenik düşen Rüya'nın kırmızı güller ve tülbent örtülen tabutu önce evine getirildi, cenaze namazının ardından da toprağa verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ'de çalışan işçi Ayhan Ertaş (34) ile muhasebeci olan ancak çalışmayan Zirve Ertaş'ın kızı Rüya, baş ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti ile hastaneye götürüldü. 2018 yılında ilk önce İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rüya Ertaş'a, tanı konulamadı. Ardından Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Rüya Ertaş'ın kafatasının arkasında bir cisim olduğu anlaşıldı. Rüya Ertaş, buradan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bölümü'ne sevk edildi. Hastanede MR çekildi ve doktorlar küçük kızın beyincik kısmında tümör olduğunu belirledi. Rüya Ertaş, 4 santimlik kötü huylu tümörün alınması için ameliyat edildi ancak istenen sonuç elde edilemedi. 7 Temmuz 2018'de ameliyat olan Rüya'nın beyinciğinden 4 santimetre büyüklüğünde kötü huylu bir tümör çıktı. Ancak yapılan ameliyata rağmen beyin sapına yapışan tümörün tamamı temizlenemedi.

GEREKLİ OLAN PARAYI BULAMADILAR

Doktorların 8 ay ömrü kaldığını söylediği Rüya'nın yaşaması için sağlıkçıların kapısını aşındıran Ertaş çifti, kızlarının yaşamayacağına yönelik haberler üzerine Küba'daki bir hastane ile bağlantı kurdu. Rüya'nın raporlarını gönderdi. Hastane, raporları inceledikten sonra ailenin başvurusunu kabul etti. Küba'da 'racotumomab' (Küba aşısı) olarak bilinen kanser aşısının yanı sıra 'akrep zehri' diye bilinen vidatox ilaçlarının yer aldığı bir tedavi programı hazırlandı. Ancak Ertaş Ailesi, masraflar yüksek olduğu için Küba'ya gidemedi. Bornova'nın Tuna Mahallesi'nde kiralık evde oturan Ertaş Ailesi, kızları için yardımseverlerden destek istedi.

RÜYA SONSUZLUĞA UĞURLANDI

Ailenin beklediği yardım gelmedi. Evinde ailesinin baktığı Rüya Ertaş, geçen hafta rahatsızlandı. Ayhan Ertaş, kızını Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Bir süre burada tedavi altında tutulan Rüya, pazar günü hayatını kaybetti. Rüya'nın naaşı, dün morgdan alındıktan sonra önce Bornova Çamdibi'ndeki Tuna Mahallesi'nde bulunan evlerine getirildi. Küçük kızın tabutu kırmızı güllerle bezendi. Beyaz tülbente sarılan tabut, bir süre evinin önünde bekletildi. Kızına veda ederken ayakta durmakta zorlanan anne Zirve Ertaş'a, yakınları destek oldu. Rüya Ertaş'ın naaşı daha sonra Bornova Güreler Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Naldöken Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

------------

- Rüya Ertaş'ın cenazesinin evine getirilmesi

- Ailesinin ağlaması

- Cenazenin camiye götürülmesi

- Namaz kılınması ve cenazenin kaldırılması Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA) ======================= Dublörlü dolandırıcılık çetesi Saki Amca'yı dolandıramadı İzmir'de, Saki Çınardalı'na (84) benzeyen Z.K.'yi (72) dublör olarak kullanıp, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nden ona ait kimlik çıkartan ve bu yolla Çınardalı'nın yaklaşık 10 milyon TL'lik mal varlığını azar azar satmaya çalışan dolandırıcılık şebekesi yakalandı. Çınardalı'ya ait, güncel değeri yaklaşık 4 milyon TL'lik araziyi, 1 milyon 750 bin TL'ye satmaya kalkışan şüpheliler, araziyi almak isteyen B.A.'nın durumdan şüphelenip polise bildirmesiyle yakayı ele verdi.

İzmir'de, bir dolandırıcılık şebekesinin, uzun yıllar kamyon şoförlüğü yaptıktan sonra emekli olan, 3 çocuk babası Saki Çınardalı'na ait 10 milyon TL'lik mal varlığını satmak için yaptıkları şaşkınlık yarattı. Çınardalı'na tip olarak benzeyen Z.K.'yi dublör olarak kullanan şüpheliler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nden, Saki Çınardalı adına kimlik çıkardı. Z.K., çıkarılan kimlikle C.Ç.'ye vekalet verdi. Bu noktadan sonra dolandırıcılar, Saki Çınardalı'na ait daire, arazi ve araçları satmak için müşteri aramaya başladı. C.Ç., kendisini atan ekipler, Z.K.'nin yasa dışı kimyeğeni olarak tanıttığı Çınardalı'na ait Çiçekliköy Mahallesi'nde bulunan 9,5

dönümlük araziyi, 1 milyon 750 bin TL'den satışa çıkardı ve satış ilanını internetten de yayınladı. Araziyi almak için C.Ç. ile irtibata geçen B.A., fiyatın düşüklüğünden şüphelenince durumu Asayiş Büro Amirliği Yankesicilik ve Dolandırıclık Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başllik çıkardığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelileri bir süre takip edip, delilleri topladıktan sonra operasyon için düğmeye bastı. Geçen çarşamba günü yapılan operasyonlarda, Z.K., C.Ç., H.Z.E. ve B.K. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.Ç. ve H.Z.E. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BU YATIRIMLAR İÇİN 60 SENE ÇALIŞTIM'

17 yıl kamyon şoförlüğü, 10 yıl da hayvancılık yapmış olan Saki Çınardalı, "Çok şükür dolandırıcılar yakalandı. Bu süreçte hiç yemek yiyemedim, canım istemedi. Kolay mı? 60 sene bu yerleri alalım diye aç ve parasız gezdik. Izdırap çekerek kazandık. Benim malımı almak istediler. Dublörümü bulmuşlar. Başımın üstündeki yara izini unutmuşlar, bana hiç benzemiyordu. Bizim her şeyimiz helal, hiç kimse benim hakkımda paralarını vermediğimi, haklarını vermediğimi söyleyemez. Şükürler olsun, emniyetteki polisler çok yardımcı oldu" dedi.

Saki Çınardalı'nın kızı Nazan Çınardalı ise, "Dublörün fotoğrafını görünce şok olduk, babamla uzaktan yakından alakası yok. Nüfus müdürlüğü nasıl böyle bir hataya düşer? Biz inanamadık, hala şoktayız. Menemen'den 1 Ağustos'ta babamın adına kimlik çıkarılmış. Şu an nüfus cüzdanı alırken parmak izi vesaire alıyorlar. Nasıl iyice irdelemeden, tanımadıkları birine nüfus cüzdanı verirler? Onu alınca, e-devlet'ten de giriş yapmışlar, notere de gitmişler. Polisler bizi çok iyi yönlendirdi, onların sayesinde her şeyimizi kullandık. Babamın gerçek kimliğini çıkardık, yakalandılar. Sonuna kadar davacıyız, bir malı bu kadar basit bir şekilde ele geçiremezler. Babamın tüm çabalarını hiçe saydılar, durumun takipçisiyiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------

- Araziden görüntüler

- Saki Çınardalı ve ailesinden genel ve detay görüntüler

- Anons

- Saki Çınardalı ile röp.

- Nazan Çınardalı ile röp.

- Genel ve detay görüntüler Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA) ========================= Erzincanlı sporcular 470 metre yükseklikteki zirveden Mehmetçiğe destek verdi Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 470 metre yükseklikteki sarp kayalıklara inşaa edilen 'demir yol' parkuru adrenalin ve heyecan tutkunlarının mekanı haline geldi. Kemaliye Doğa Sporları Kulübü (KEDOS) sporcuları tarafından Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere destek vermek amacıyla bir tırmanış gerçekleştirildi. Güvenlik teçhizatlarını giyen sporcular iki saatlik tırmanışın ardından 470 metre yükseklikteki zirveden Mehmetçik selamı vermeyi de ihmal etmediler.

Dünyanın ikinci büyük kanyonuna ev sahipliği yapan Kemaliye ilçesinde 2017 yılında yapımına başlanılan ve yaklaşık 1 ay süren "Via Ferrata" (Demir Yol) parkuru adrenalin tutkunlarının akınına uğruyor. Kaymamaklık, belediye ve Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) işbirliği ile yapılan macera yolu, geçtiğimiz yaz sezonunda onlarca dağcı ve macera tutkunu tarafından ziyaret edildi. Eğin Gabanı mevkinde 470 metre yüksekliğindeki kayalık duvara demir ve çelik halatlarla oluşturulan demir parkur, usta dağcıların yanı sıra macera severlerden büyük ilgi görüyor. Çeşitli güvenlik önlemleri altında yaklaşık iki saat süren duvar tırmanışının ardından zirveye ulaşan sporcular ise zirveden "Wingsuit" atlayışları gerçekleştiriyor.

KEMAV Başkan Yardımcısı Ferudun Çelikmen, Türkiye'de ilk kez Via Ferrata parkurunun Kemaliye'de kurulduğunu ifade ederek, "Burayı "Wingsuit" (yarasa kanat) atlayışlarında zirveye tırmanış için kurduk, ancak zamanla maceradan hoşlanan, adrenalin seven sporcular da kullanmaya başlayınca büyük ilgi topladı. Gerçekten cesaret isteyen, tırmanırken tüm bedenin çalıştığı bir parkur, her yıl daha da çok insan tarafından ziyaret ediliyor. Türkiye için yeni bir kavram olan Via Ferrata, ilk kez 1'inci ve 2'nci Dünya Savaşlarında askerlerin, tam teçhizatla Alp Dağlarını aşmak amacıyla sarp dağ yamaçlarına oluşturdukları demir basamaklarla ortaya çıktı. Savaşların sona ermesi ile sağlık ve adrenalin arayışındaki milyonlarca insan tarafından spor amaçlı kullanılmaya başlandı" diye konuştu.

ERZİNCANLI SPORCULAR PARKURUN ZİRVESİNDEN ASKER SELAMI VERDİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta sonunda Kemaliye Doğa Sporları Kulübü (KEDOS) sporcuları tarafından Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere destek vermek amacıyla bir tırmanış gerçekleştirildi. Güvenlik teçhizatlarını giyen sporcular iki saatlik tırmanışın ardından 470 metre yükseklikteki zirveden asker selamı vermeyi de ihmal etmediler.

Görüntü Dökümü

-------------

-Sporcuların tırmanışından drone ile görüntü

-Sporcuların tırmanışından genel detay görüntü(kask kamerası)

-Wingsuit atlayışlarından görüntü

-Ferudun Çelikmen açıklama

-Sporcuların zirveden asker selamı vermesi Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) ======================== Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek Erzincan Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal Kızılay Anaokulu'nun minik öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na hazırladıkları komando marşı videosu ile destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de terör odaklarına yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na Erzincan'da 7'den 77'ye her yaştan vatandaştan büyük destek geliyor. Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal Kızılay Anaokulu'nda öğrenim gören ve yaşları 2 ile 4 arasında değişen öğrenciler komando marşını okuyarak Mehmetçiğe destek verdiler. Hazırlanan klipte öğretmenleri eşliğinde marşı tekrarlayan miniklerin videosu sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Görüntü Dökümü

-------------

-Öğrencilerin sırayla komando marşını okumaları

-Öğrencilerin bir arada marşı okumaları