DHA YURT BÜLTENİ 20 

Diyarbakır'ın 3 HDP'li belediyesine görevlendirilme (3) MIZRAKLI'YA TUTUKLAMA, AYAZ'A ADLİ KONTROL KARARI Haklarındaki terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı ile bugün görevinden alınan Bismil Belediye Başkanı HDP'li Orhan Ayaz, emniyet ve jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı, 'terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak suçundan, HDP'li Orhan Ayaz ise 'terör örgütü üyesi olmak, terör örgüt propagandası yapmak, ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan tutuklama talepleriyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Mızraklı, hakkında suçlamalardan tutuklanırken, görevinden alınan Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. ========================== Üvey kardeşini pompalı tüfekle vuran şüpheli yakalandı (3) TOPRAĞA VERİLDİ İzmir'in Karabağlar ilçesinde, üvey ağabeyi tarafından pompalı tüfekle vurulan ve ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ali Ekber Aslan (40) için Limontepe Ömerül Faruk Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Ali Ekber Aslan'ın annesi Rabia Turgut ve yakınları katıldı. Anne Turgut, oğlunun tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü. İkindi vakti kılınan namazın ardından Ali Ekber Aslan'ın cenazesi, götürüldüğü Urla Kuşçular Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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- Camiden görüntü

- Tabuttan görüntü

- Anneden görüntü

- Cenaze namazından görüntü Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR (DHA) ======================= Van Büyükşehir Belediyesi'nden 2 bin kişiye sıcak yemek Van Büyükşehir Belediyesi, kentte ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye günlük 2 öğün 3 çeşit yemek veriyor. Aşevi'nde hazırlanan yemekler gıda mühendislerinin denetiminden geçirildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı aşevinde günlük 2 bin kişiye 2 öğün 3 çeşit yemek, aşevinin 24 çalışanı tarafından hazırlanıyor. Yemekler gıda kontrol mühendislerince analizi yapıldıktan sonra sosyal hizmet uzmanları tarafından belirlenen adreslere tek tek teslim ediliyor. Yemek miktarı da birey sayısına göre muhtaç ailelere sunuluyor.

GÜNDE 2 BİN KİŞİYE YEMEK DAĞITILIYOR

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Erkan Akın, her platforma ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmanın gayreti içinde oldukmarını belirterek, "Yemekler sabaha karşı 03.00 gibi pişirilmeye başlanıyor. Hazırlanan ürünler gıda mühendisleri tarafından kontrolleri yapılarak, sabah 09.00-09.30 saatleri arasında sefer taslarına dolduruluyor ve ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Bu işlem her gün bu şekilde devam ediyor. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlara ulaşmanın gayreti içindeyiz.Yemek verdiğimiz kişiler genellikle yemek yapamayan yaşlı ve engelli insanlar. Bu insanlara her gün 2 öğün yemek veriyoruz" dedi.

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-Aşçıların yemek yapması

-Yemeklerden detaylar

-Yemek servislerie konulup araçlara konulan yemekler

-Yemeklerin evlere servis yapılması

-Ailelere teslim edilmesi HABER: Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) ===================== Liselilerden Barış Pınarı Harekatı için ay yıldız koreografisi Denizli'de bir grup liseli, Barış Pınarı Harekatı için bedenleriyle ay yıldız koreografisi oluşturdu. Ayrıca öğrenciler, asker selamı da verdi.

Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 100 öğrenci, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla koreografi hazırladı. Yaklaşık 1 haftalık çalışmanın ardından öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla okul bahçesinde toplandı. Öğrenciler, bedenleriyle ay yıldız yaptı. Koreografinin sona ermesinin ardından öğrenciler asker selamı da vererek harekata destek oldu. Ayrıca büyük bir Türk bayrağı da açıldı. Drone ile havadan görüntülenen koreografi, Hüseyin Nihal Atsız'ın 'Kahramanların Ölümü' şiiri ve Plevne Marşı ile sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Öğrencilerin hazırladığı video, izleyenlerin beğenisini kazandı.

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- Öğrencilerin koreografi yapması Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ======================= Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nde renkli görüntüler Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nde dökmeden en hızlı nar yeme yarışması, en iyi çekirdeksiz nar yarışması ve en büyük muz yarışmalarında renkli görüntüler oluştu. Tropikal meyvelerden yapılan dondurma ise yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Gazipaşa'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nin ikinci gününde çeşitli yarışmalar yapıldı. Dökmeden en hızlı nar yeme yarışması, en iyi çekirdeksiz nar yarışması ve en büyük muz dalında yarışmalar yapıldı. Dökmeden en hızlı nar yeme yarışmasına katılan 9 kişi birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Nar tanesini düşürmeden yemek için yarışanlar arasında Nurhayat Görgülü, rakiplerinden önce bitirerek birinci oldu. Kamil Coşkun ikinci, Ali Kaya ise üçüncü oldu.

Alanya'dan geldiğini söyleyen Nurhayat Görgülü, birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Ankaralıyım ama narı çok güzel yedim. İyi ki de yemişim, birinciliği kazandım. İlk defa yarışmaya katıldım çok heyecanlandım" dedi.

En hızlı nar dökmeden yeme yarışmasının ardından en iyi çekirdeksiz nar yarışması yapıldı. Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, yarışmaya katılan 15 narı keserek jürinin yiyeceği şekilde hazırladı. Komisyon tarafından numaralandırılan narlar, tadıldı. En iyi çekirdeksiz nar yarışmasında Ali Polat birinci, Mehmet Akay ikinci, Şevket Kaya üçüncü oldu.

Son olarak ise en büyük muz yarışması yapıldı. İki kişinin katıldığı yarışmada, muz dalları standın önüne asıldı. Birçok kişi de muz dallarının önünde fotoğraf çektirerek, sosyal medya hesabından paylaştı. Yarışmanın birincisi Aydın Taşdemir seçilirken, ikinciliği Yavuz Çetin elde etti.

TROPİKAL MEYVELERDEN DONDURMA

Tropikal meyvelerden ürettiği dondurmaları açtığı stantta festivale katılanlara ikram eden dondurma imalatçısı Mehmet Demirok, "Festivalin amacına uygun şekilde tropikal meyvelerden imalat ettiğimiz ejder meyvesi, harnup, böğürtlen gibi tropikal meyvelerin dondurmasını yaparak, standa koyduk. Yerli yabancı katılımcılar yoğun ilgi gösterdi" diye konuştu.

Festival, ödül töreniyle sona erdi. Törene Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kalaycı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri tarafından yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, yarışmalara katılan herkese 2 zeytin fidanı hediye etti.