DHA YURT BÜLTENİ -22

Mavi Vatan tatbikatında gece atışı yapıldı

GECE KARA BOMBARDIMANI ATIŞI YAPILDI Mavi Vatan tatbikatı kapsamında gündüz yapılan atışların ardından hava karardıktan sonra da kara bombardımanı atışları yapıldı. Tahrip gücü yüksek 125 milimetre çapında top mermileriyle atış yapıldı. Atışlar TCG Heybeliada ve TCG Burgazada Milgem korvetleri, TCG Martı Hücümbotu, TCG Barbaros, TCG Oruçreis ve TCG Kemalreis Firkateynleri 10'ar top attı. 14 kilometre uzaklıkta bulunan minik adaya yapılan atışlarda hedeflerin tümü vuruldu. Görüntü Dökümü

-Gece top atışları görüntüleri

-Geminin üst noktasından top atışı görüntüleri Haber:Ergün AYAZ-Kamera: İbrahim KÖRDEMİRCİ-ÇANAKKALE-DHA ========== 'Tırtıkçılar' operasyonunda ikinci dalga: 5 gözaltı (2)

5 KİŞİ TUTUKLANDI Emniyetteki işlemlerin ardından Körfez Adliyesine sevk edilen S.Ö. (58), E.Y. (44), F.Y. (61), Y.Ç. (26) ve H.Y. (45) tutuklandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Operasyon görüntüleri KOCAELİ (DHA) ==================== Mersin'de, 2 kişiyi öldüren soyguncu yakalandı MERSİN’in Akdeniz ilçesindeki kuyumcu soygununda 2 kişiyi öldüren ve polis olduğu iddia edilen kişi, annesiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, salı günü akşam saatlerinde Mesudiye Mahallesi Hastane Caddesi’ndeki Defterdarlık binası karşısında Gür İşhanı’nda meydana geldi. Yüzü maskeli kişi, kuyumcu Mustafa Serpin ile çalışanı Yasin Tazegül vitrindeki altınları topladığı sırada dükkana girdi. Altınları almak isteyen kişi, Serpin'i ve Tazegül'ü direnmeleri üzerine tabancayla vurarak öldürdü. Altınları alan saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Olayın hemen ardından özel bir ekip oluşturan Mersin Emniyet Müdürlüğü yaptığı çalışmada olayın aynı mahallede annesi ile birlikte oturan polis memuru V.Ç. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Özel Harekat ekipleri ve cinayet masası dedektiflerinin yanı sıra çok sayıda polisin görev aldığı operasyonda V.Ç. ve annesi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’ne getirelen 2 kişi sorguya alındı. Görüntü Dökümü

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- Mahalle esnafı ile röportaj

- Zanlının evnini bulunduğu sokağın görüntüsü

- Apartman girişi ve balkonun görüntüsü

- Emniyet Müdürlüğü'nün görüntüleri

SÜRE: 01'40" BOYUT: 181 MB Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) ============= Bakan Selçuk: Elektrik desteğinden 2 milyonu aşkın hanenin yararlanmasını bekliyoruz (3)

BAKAN SELÇUK GİRESUN'DA Giresun'a gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Valilik ziyaretinde bulundu. Bakan Selçuk, Giresun Valiliği'ne gelişinde 1992-1994 yılları arasında babası Atilla Koç'un valilik görevi sırasında evinde görevli olarak çalışan Emine Gülmüş'ü gördü. Emine Gülmüş'e sarılan Bakan Selçuk, kendisiyle bir süre sohbet etti. Bakan Selçuk, o yıllarda lisede okuduğunu söyledi.

Bakan Selçuk, daha sonra Vali Harun Sarıfakıoğulları'nı makamında ziyaret etti. Türkiye'nin güzel illerinden, kendisinin de okul yıllarının bir kısmını geçirdiği Giresun'u ziyaret ettiğini belirten Bakan Selçuk, "Giresun doğasıyla, ticaretiyle, ekonomisiyle önemli illerden biri. Ortaokul ve lise öğrenimimin bir kısmı burada olması nedeniyle benim için ayrı bir değeri var. Ben hemşehrilerimiz diyeyim çünkü ben buranın suyunu içtim, ekmeğini yedim, o anlamda da saygıdeğer hemşehrilerime Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Burası bizim için kıymetli bir şehir. Karadeniz'in güzel, nadide şehirlerinden birisi" dedi. Vali Sarıfakıoğulları tarafından kendisine bir sandık fındık hediye edilen Bakan Selçuk, daha sonra AK Parti il başkanlığına geçerek partililerle biraraya geldi. Ziyaret sırasında Recep Karaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 15 Temmuz için yazdığı şiirleri okudu. Bakan Selçuk, katıldığı yemek programının ardından Giresun’dan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması

-Detaylar Haber-Kamera:Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) ============== Bakan Pakdemirli: Bin tonun üzerinde bakliyatımız satışa hazır (3)

FINDIK ÇALIŞTAYI YAPILACAK Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Düzce’ye gelerek AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü ile seçim çalışmalarına katılarak esnafları ziyaret etti. Ardından Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde 'Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme' toplantısında çiftçilerle bir araya gelen Bakan Pakdemirli, fındık fiyatlarında sadece sezonu kurtarmanın peşinde olunduğunu, ancak bunun bu şekilde olmayacağını ifade ederek, “Fındıkta verim ve kaliteden düşmüş bahçeleri yenileme çalışmalarını gündeme aldık. Böylece inşallah fındık bahçelerinde dekara 200 kilogram üzerinde verim almayı hedefliyoruz. Zaten burası Karadeniz’in diğer bölgelerine göre verimde daha yüksek bunu daha da arttırmamız lazım. 10 Nisan gibi bir fındık çalıştayımız var. 3 gün boyunca fındığı konuşacağız. Fındığın dünü, bugünü yarınını bir arada konuşmamız lazım. Türkiye fındıkta yüzde 60-65 ile tüm dünya üretiminin 3’te 2’sine sahip. Çok güzel. Ama bugünkü işi bu yapıyla bırakırsak da yarınlarda Türkiye birinci ülke olmayacak. Yani hep 1 kilogram fındığı 20 liraya satmaya çalışıyoruz, ancak 2 kilogram fındığı 30 liraya nasıl satarız diye düşünmüyoruz. Oturup bunların hepsini bu fındık çalışıtayında konuşacağız. 10-12 Nisan arası Ordu’da yapacağız. Bende çalıştayın son gününde orada olacağımö dedi.

Bakan Bekir Pakdemirli daha sonra Düzce’den ayrıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan Bekir Pakdemirli’nin gezi yaparken görüntüsü

Bekir Pakdemirli’nin çiftçilere buluşmasından salondan görüntü

Bakanın konuşması ve detaylar HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ========================== Bozbey’den Aktaş’a cevap: Talihsiz açıklamalar bizi üzdü NİLÜFER Belediye Başkanı ve CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, kendisini kültürevlerine ve caddelere Uğur Mumcu, Nâzım Hikmet, Türkan Saylan ve Bahriye Üçok gibi aydınların isimlerini vermekle eleştiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın açıklamalarını 'talihsiz' olarak değerlendirdi. Bozbey, "Bizim için, Osmanlı’nın başkentinde, burada, Osmanlı da değerlidir, Cumhuriyet dönemindeki insanlar da değerlidir" dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın, İnegöl'de halka yönelik yaptığı seçim konuşmasında söylediği "Arkadaş hangi caddeye, hangi kültür merkezine bir tane padişahın, bir tane Allah dostunun ismini vermişsin? Nerede bu devlete ve bayrağa savaş açmış Türkan Saylan, Uğur Mumcu, Nazım Hikmet, Bahriye Üçok, nerde bu dinle diyanetle problemi olan insan varsa hepsinin ismini merkezlere verdin. Bunun yerine padişahların din alimlerinin isimleri verilmeliydi" ifadeleri sosyal medyada tepki çekti.